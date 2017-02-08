Hubble сфотографировал Марс с рекордно близкого расстояния

Изображение было получено 12 мая, когда Марс находился на расстоянии 80 миллионов километров от Земли. Разрешение снимка достигает 50 километров на пиксель. На нем можно увидеть полярные шапки и облака Красной планеты.

На снимке можно рассмотреть плато Большой Сирт, представляющее собой щитовой вулкан. К югу от него расположена овальная равнина Эллада. В диаметре она достигает 1770 километров. Вероятнее всего, она образовалась 3,5 миллиарда лет назад в результате падения крупного астероида.

Оранжевая область в центре изображения представляет собой Арабскую землю (возвышенность в северной части Марса, в диаметре достигающая 4,5 тысячи километров). Эта местность является одной из самых старых на планете и покрыта множеством каналов и кратеров.

На показанном НАСА полушарии работали несколько миссий, включая Viking 1 (в 1976 году), Mars Pathfinder (в 1997 году), а также продолжает функционировать ровер Opportunity. Места посадки марсоходов Spirit и Curiosity находятся на противоположном полушарии. На минимальном за последние десять лет расстоянии от Земли Марс окажется 22 мая. В этот день Земля будет располагаться точно на прямой между Красной планетой и Солнцем.