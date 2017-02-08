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Hubble сфотографировал Марс с рекордно близкого расстояния

08.02.2017 новости   Нет комментариев

Hubble сфотографировал Марс с рекордно близкого расстояния

Космический телескоп Hubble сделал снимок Марса с максимально близкого расстояния, на которое аппарат смог приблизиться к планете.

Изображение было получено 12 мая, когда Марс находился на расстоянии 80 миллионов километров от Земли. Разрешение снимка достигает 50 километров на пиксель. На нем можно увидеть полярные шапки и облака Красной планеты.

На снимке можно рассмотреть плато Большой Сирт, представляющее собой щитовой вулкан. К югу от него расположена овальная равнина Эллада. В диаметре она достигает 1770 километров. Вероятнее всего, она образовалась 3,5 миллиарда лет назад в результате падения крупного астероида.

Hubble сфотографировал Марс с рекордно близкого расстояния

Оранжевая область в центре изображения представляет собой Арабскую землю (возвышенность в северной части Марса, в диаметре достигающая 4,5 тысячи километров). Эта местность является одной из самых старых на планете и покрыта множеством каналов и кратеров.

На показанном НАСА полушарии работали несколько миссий, включая Viking 1 (в 1976 году), Mars Pathfinder (в 1997 году), а также продолжает функционировать ровер Opportunity. Места посадки марсоходов Spirit и Curiosity находятся на противоположном полушарии. На минимальном за последние десять лет расстоянии от Земли Марс окажется 22 мая. В этот день Земля будет располагаться точно на прямой между Красной планетой и Солнцем.

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