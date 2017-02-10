Кошмары Австралии

Гадюки подколодные

Если

верить создателям бумерангов и охотникам на кенгуру из племени

варрамунга, то в самом центре Австралии глубоко под землей живут себе

поживают гигантские змеи по имени воллунква. Эти мифические твари –

постоянные, хотя и незримые участники многочисленных праздников,

организуемых в их же честь. В процессе праздника варрамунга оказывают

воллунква (которых изображают сами же аборигены, надевая на себя

устрашающие головные уборы) всякого рода почести. Правда, в конце

праздника головные уборы, символизирующие воллунква, беспардонно

сбиваются с голов на землю, что означает избавление от всякого рода

горестей и проблем.

Варрамунга никогда не величают воллунква по имени, а если вдруг

приходится к слову, то называют его просто и незатейливо – Уркулу

Наппаурима, что по-местному означает «водяная змея». Но варрамунга ведь

змея подземная? Зачем же обманывать? А вот зачем. Аборигены искренне

считают, что если слишком часто поминать подлинное имя воллунква всуе,

то они (аборигены) в конце концов потеряют всякую власть над монстром,

после чего воллунква вылезет из-под земли и съест их всех. Согласитесь,

причина для вранья достаточно уважительная.

Ползучий сифилитик

А у побережья Австралии – непосредственно в воде живет еще одна

ползучая гадина по имени минди. Минди необычайно красива, ее кожа

переливается всеми цветами радуги. Но смотреть на нее не просто не

рекомендуется, но и категорически запрещено. Ведь минди – скотина еще

та. Завороженные переливами ее радужной кожи, вы можете впасть в транс, и

она, воспользовавшись этим, тут же вас проглотит. А если по каким-то

причинам она не сможет вас съесть, то обязательно заразит сифилисом.

Причем без всяких половых контактов. Аборигены считают, что когда минди

ползет, она оставляет за собой след, «зараженный» этой болезнью. Стоит

ей проползти вокруг вас – и все, вы клиент вендиспансера.

Единственное, что может уберечь от опасности быть проглоченным или (как

более мягкий вариант) от встречи с венерологом, – непереносимый запах

минди. Почувствовав его издалека, надо просто изменить свой маршрут и

обойти опасность стороной.

Легенды о динозаврах



Когда йсро открывает пасть, возникает водоворот

О

третьей мифической «гадюке подколодной», обитающей в австралийских

озерах, даже сами аборигены не могут толком рассказать. Зовут ее йсро, и

представляет она собой не то суперзмею, не то колоссальных размеров

угря. О параметрах неведомой зверушки судите сами: по словам

австралийцев, если она под водой откроет пасть, чтобы напиться, то на

этом месте тут же возникнет гигантский водоворот, в который провалятся

все оказавшиеся поблизости корабли, независимо от их размеров и

грузоподъемности.

Под водой обитает и еще одно популярное среди австралийцев чудовище по

имени гауарге, но аппетиты его гораздо скромнее, чем у вышеописанной

твари. Чаще всего гауарге сидит на дне озера или реки и дожидается не в

меру храброго пловца, решившегося пересечь его владения. Завидев жертву,

зверь хватает ее за ноги или за другие подвернувшиеся места и

утаскивает на дно. Что он там дальше делает с добычей – неизвестно,

скорее всего, поедает. Во всяком случае, если пловец вдруг пропал без

вести и его труп так и не был найден, всю вину сваливают на гауарге.

Выглядит это животное, по словам тех, кто его якобы видел, довольно

забавно: оно похоже на ощипанного страуса и формой, и размерами.

Некоторые особо смелые ученые предполагают, что гауарге – небольшой

плотоядный динозавр, который действительно существовал, вымер

сравнительно недавно и потому остался в памяти аборигенов.

Буньип – чистокровный австралиец



Австралийский питон – попробуй тронь!

Самым

универсальным пугалом для австралийских детишек остается буньип, бывший

когда-то вполне реальным кошмаром номер один для всех без исключения

жителей материка. Абсолютно все беды, вину за которые по разным причинам

не удавалось свалить на своего ближнего, и колонисты, и аборигены

сваливали на буньипа. Это он опрокидывал лодки и похищал женщин,

разрушал дома и отравлял реки. А еще буньип страшно орал по ночам, мешая

честным людям спать.

Так кто же это такой? Само слово может обозначать «ужас», «кошмар»,

«бог» или «демон». Внешне буньип – водяной монстр, нечто среднее между

крокодилом и гиппопотамом, покрытый густой шерстью, с головой не то

лошади, не то гигантской собаки, вооруженный огромными клыками и

когтями, обладающий неимоверной силой и, вследствие непреодолимого

отвращения к окружающему миру, способный на любые пакости.

Сначала колонисты, наслушавшись сказок аборигенов о буньипе, бежали

прочь, заслышав даже кваканье лягушки. Но после осмелели, да и

европейские ученые, уверившись в реальном существовании чудовища, стали

назначать вполне подходящие награды за его поимку. Однако буньип,

продолжавший похищать женщин и реветь по ночам, охотникам в руки не

давался. Более того, никто его никогда не видел ни живым, ни мертвым.

В конце концов ученые, наткнувшись в австралийской пустыне на

окаменевшие останки дипротодонов – давным-давно вымерших сумчатых

бегемотов, – решили, что они и были пресловутыми буньипами, став своего

рода «культурной памятью» аборигенов уже после того, как вымерли. Во

всяком случае, по описанию они подходили на эту роль лучше всех. А кто

ревел по ночам? Скорее всего, ревели тюлени, неизвестные

внутриматериковым племенам, но иногда по ночам далеко заплывавшие в

русла рек. А кто же похищал женщин? На этот вопрос ученые так и не нашли

ответа.