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312 лет Санкт-Петербургскому потопу
11.02.2017 что от нас скрывали
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312 лет назад, — в ночь на 31 августа 1703 года — через три месяца после
основания Санкт-Петербурга, произошло первое в истории города
наводнение: уровень воды поднялся на 2 метра (2,11 метра БС). Это происшествие дало толчок к созданию службы
по контролю уровня воды в Неве.
Всего до настоящего момента в городе было зафиксировано более
300 наводнений. Сейчас критическим уровнем считается отметка 150 см БС,
161 см БС — уже наводнение, 210 см — опасная отметка, 300 см БС —
катастрофическая отметка.
Самое серьезное наводнение в городе было зафиксировано в 1824 году: вода
поднялась на 4,14–4,21 метра, затоплен оказался практически весь город,
было разрушено 462 дома, повреждено 3681, утонуло 3600 голов скота,
погибло от 200 до 600 человек, множество пропали без вести.
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