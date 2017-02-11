312 лет Санкт-Петербургскому потопу

Всего до настоящего момента в городе было зафиксировано более

300 наводнений. Сейчас критическим уровнем считается отметка 150 см БС,

161 см БС — уже наводнение, 210 см — опасная отметка, 300 см БС —

катастрофическая отметка.

Самое серьезное наводнение в городе было зафиксировано в 1824 году: вода

поднялась на 4,14–4,21 метра, затоплен оказался практически весь город,

было разрушено 462 дома, повреждено 3681, утонуло 3600 голов скота,

погибло от 200 до 600 человек, множество пропали без вести.