Астрономы нашли космическую «часовую бомбу»

Группа астрономов из Европейской южной обсерватории обнаружила в

центре планетарной туманности две звезды, которые по приблизительным

меркам должны столкнуться друг с другом через 700 миллионов лет, озарив

космическое пространство светом сверхновой. Это открытие доказывает

теории относительно существования сверхновых типа la и неправильную

форму некоторых туманностей.

Наблюдение проводилось при

использовании Очень большого телескопа (VLT) Европейского космического

агентства, который представляет собой комбинацию телескопов,

расположенных на Канарских островах. Обнаружение гибнущих звезд

оказалось в некоторой степени сюрпризом для исследовательской команды.

Причиной этого удивления явился вопрос о том, почему вокруг некоторых

звезд, чей жизненный цикл подходит к концу, образуются асимметричные

туманности.

Ученые выяснили, что в планетарной туманности Henize 2-428 находятся

две белых карликовых звезды с общей массой в 1,8 раза превышающей массу

нашего Солнца. Их и без того очень малая и компактная орбита

относительно друг друга уменьшается каждые четыре часа, что через время,

без сомнений, приведет к космическому коллапсу.

Планетарная туманность Henize 2-428. Представление художника

Данное наблюдение вносит поддержку теории образования сверхновых типа

la, которые появляются в тот момент, когда белая карликовая звезда

приобретает дополнительную массу — в данном случае масса накапливается

за счет второй звезды. Когда звезда достигает предела Чандрасекара

(верхний предел массы, при котором звезда может существовать как белый

карлик), происходит взрыв сверхновой.

«До сегодняшнего момента представление об образовании

сверхновых типа la из двух белых карликовых звезд было лишь

теоретическим», — объясняет сотрудник Европейской южной обсерватории

Дэвид Джонс.

«Однако наличие двух звезд в туманности Henize 2-428 ставит все на свои места и подтверждает ранние теории».

Открытие двух белых карликов и наблюдение за процессом их деградации

поможет ученым лучше разобраться в процессе образования сверхновых типа

la. Видео столкновения двух звезд в художественном представлении можно посмотреть на видео ниже: