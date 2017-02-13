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Россия и США работают над проектом орбитальной станции на Луне

13.02.2017 новости   Нет комментариев

Россия и США работают над проектом орбитальной станции на Луне

Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва и американская Boeing разрабатывают совместный проект лунной орбитальной станции.

Проект предусматривает два варианта компоновки станции: на основе двух или одного большого жилых модулей, рассчитанных на работу четырех человек. Boeing и РКК «Энергия» провели предварительную проработку создания окололунной орбитальной инфраструктуры.

Доставка модулей и экипажа на орбиту Луны будет производиться американской сверхтяжелой ракетой-носителем класса SLS, находящейся на данный момент в стадии разработки. При окончательном выборе двухмодульного варианта модули станции будут запускаться в связке с американским многоцелевым, частично многоразовым кораблем Orion, находящимся в разработке с середины 2000-х годов. Orion создавался в рамках проекта «Созвездие» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Сам проект «Созвездие» создавался с целью возвращения американцев на Луну.

Станция должна будет начать исследовательскую деятельность в конце 2020-х. Длительность экспедиций будет составлять от месяца до одного года с регулярными полетами к окололунной станции раз в год.

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