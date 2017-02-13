Автоматическая межпланетная станция Juno вошла в систему Юпитера

Juno выйдет на стабильную орбиту вокруг Юпитера к 4 июля, совершит в течение одного земного года не менее 37 витков, соберет данные о химическом составе планеты-гиганта, изучит его гравитационное и магнитное поля, осуществит снимки южного и северного полюсов.

Траектория станции подразумевала виток вокруг Солнца с последующим получением дополнительного ускорения от Земли. Во время сближения с родной планетой станция испытала работу оптики на Южной Америке.

Интересным является тот факт, что исследовательское оборудование станции не имеет единого направления, что вынуждает станцию на орбите Юпитера иметь собственное вращение, чтобы каждый из научных приборов смог выполнить свою задачу.

Аппарат также имеет на борту совершенно бесполезные для его миссии предметы: три фигурки LEGO из алюминия и табличку весом 6 грамм, посвященной Галилео Галилею. Сомнительная шутка с учетом финансовых затрат и задач миссии.

Гибель аппарата запланирована на февраль 2018 года, когда его направят в атмосферу Юпитера, где он и сгорит.