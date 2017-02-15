Легенды и реальность Самарской Луки

А все вышеперечисленное, в свою очередь,

обуславливает современную мифологическую картину, созданную людьми,

живущими на самой Самарской Луке и в лежащих рядом городах и селах.

Слово “мифологическая” здесь подразумевает не продукт богатой народной

фантазии, как это принято понимать, а хранение памяти об исторических

событиях в виде преданий, мифов и легенд.

Некоторое время назад в районе современных Жигулевских гор земная кора

подверглась сильнейшему тектоническому воздействию. В результате на

поверхность поднялись древние отложения каменноугольного и пермского

периодов, состав их и обусловил современные карстовые процессы. В

результате размывания этих пород за прошедшие миллионы лет образовалась

обширная сеть пещер, провалов и воронок, которая издавна привлекала

внимание исследователей.

Одной из загадок Самарской Луки является то, что Волга при огромной

массе и силе водного потока не пробила сложенный мягкими породами

перешеек в районе Переволок, а огибает Жигулевские горы огромной

петлей, идя при этом через выход прочных гранитных пород в районе

Самары. Такая форма русла реки создает уникальную геофизическую

обстановку. На заметном участке земной поверхности расположена

структура, выполняющая роль электромагнитного контура. Съемки

электромагнитного поля в этих местах проводились, возможно, и не

однажды. Точно известно, что подобные исследования были перед началом

строительства ГЭС, но готовые карты с уникальным материалом

“сгинули” где-то в столичных архивах. Занимались ли подобными

исследованиями другие ведомства – неизвестно, хотя подобная

организация геофизических полей несомненно влияет на психику и

физиологию живущих здесь людей.

Большая часть аномальных явлений, наблюдаемых в Самарской Луке

(светящиеся шары, столбы света диаметром до нескольких метров и высотой

до нескольких километров, “кошачьи уши” и т.д.), скорее всего, есть

следствие тектонических и электромагнитных процессов и никак не

связана с проявлениями какого-то нечеловеческого разума. Хотя влияние

этих наблюдений на человеческое сообщество заслуживает внимания.

Самарским физиком Маркеловым проведены исследования, показывающие, что

на Самарской Луке расположен и центр гравитационного вихря.

Кроме того, подобно “зоне безмолвия” в эпицентре закрученных в

атмосферном вихре воздушных масс, Лука является “зоной безмолвия”

литосферного циклона, неизменной на протяжении миллионов лет среди

меняющегося окружения. За это время вокруг поднялись Уральские горы,

Кавказ, Альпы и т.д., но Жигули со времен еще более древних катаклизмов

неизменны. Это позволило сформироваться уникальной эндемической флоре и

фауне – некоторые виды животных и растений встречаются только на

территории Луки, и нигде за ее пределами. Подобное формирование

животного и растительного мира происходило еще и за счет

пространственной изоляции животного и растительного мира, ограниченного

почти со всех сторон водами волжского русла. В наше время ученые

пытаются искусственно продолжить изоляцию Самарской Луки, чтобы

сохранить редчайшие формы жизни – созданы заповедник и национальный

парк “Самарская Лука”, хотя это далеко не так эффективно, как хотелось

бы.

Кстати, несмотря на то, что наши горы имеют огромный возраст, они

растут, и возможно, что мы живем рядом с будущими “Гималаями-2”.

В результате естественного или искусственного карстообразования

сложилась, как уже было сказано, обширная сеть пещер. Она-то и

привлекала внимание исследователей, полагавших, что подземный мир

Жигулей был освоен еще палеолитическим человеком. Так, в 30-х годах

под руководством доктора исторических наук П.П.Ефименко был обследован

ряд пещер в Жигулях; в 50-м году здесь работала специальная

комплексная карстово-спелеологическая экспедиция Московского и Киевского

университетов, в цели которой входило детальное обследование пещер у

сел Шелехметь, Малая Рязань, Бахилова Поляна и других; в 60-х годах

десятки Жигулевских пещер обследовал разведотряд поисковой экспедиции

О.Бадера.

Явных следов палеолитических стоянок обнаружено не было, однако

причиной этого может быть лишь то, что известняк – главная порода

Жигулевских гор – непрочен, и пещеры эпохи палеолита погребены под

мощными обвалами.

Если в отношении первобытных времен можно только предполагать, как

особенности геологического строения Самарской Луки влияли на жизнь

первобытного человеческого общества, то в более близкую к нам эпоху это

влияние выражалось очень сильно.

В середине прошлого века археолог К.И.Неуструев обнаружил на Луке

останки древнего городища-укрепления предположительно 11-12 веков, а

у местных жителей сохранилось немало легенд об этом (или аналогичном

ему) нагорном укреплении. Рассказывали, что у обитателей городища

имелась целая сеть подземных переходов, потайных шахт и галерей,

ведущих в том числе и от городища к пристаням на Волге. Многие из

этих шахт были сделаны руками горожан.

В селе Ширяево старые жители до сих пор помнят о том, что через

систему ходов-пещер Монастырской горы можно было проникнуть в

провалы-колодцы, а из них уже, по преданиям, – в тоннели, ведущие на

другую сторону Волги.

В устном фольклоре Луки, который собран и опубликован лишь частично,

сплошь и рядом содержатся упоминания о тайных пещерах, попасть в которые

может не каждый, о подземных ходах, с помощью которых можно (по

крайней мере, было можно) попасть из почти что любой точки Самарской

Луки в другую ее точку.

Даже в наши дни Лука может служить отличным укрытием. Так, в начале

90-х годов из-под стражи сбежала группа уголовников и скрывалась в

одной из пещер почти целый год до того, как место их пребывания смогла

обнаружить милиция.

Видимо, в старые времена сооружение сети подземных убежищ было

достаточно распространено. Например, Г.Хефлинг сообщает, что, по

рассказам индейских племен, потомков древних инков, “в недрах

южноамериканского континента, глубоко под землей (240 метров),

располагается созданная неизвестно кем и неизвестно когда гигантская

система туннелей протяженностью во много тысяч километров”.

Английский автор Э.Томас пишет о том, что в легендах Востока

утверждается существование на Земле системы древних катакомб с

кондиционированным воздухом, построенных еще до всепланетных

катаклизмов. Ими и сейчас еще пользуются немногие посвященные для своих

встреч.

С точки зрения современника рассказы о подземных и подводных туннелях,

мягко говоря, бездоказательны, а народный фольклор считается, как

правило, только лишь производным народной фантазии. Однако

подтверждением тому, что легенды эти не есть чистая выдумка, служат

отчеты путешественников, побывавших в наших местах в XVIII-XIX веках.

Они описывали множество следов укреплений и рвов, вырытых в горах, и

пещеры с железными воротами на входах.

Есть и чисто археологические данные, собранные по всему земному

шару. Эти данные говорят об удивительно высокой, с нашей точки зрения,

технике строительства у цивилизаций прошедших эпох. Например, в 1963

году в Турции в горах Каппадокии археологи нашли огромный подземный

город. Его семь этажей-ярусов уходили на глубину до 85 метров, а галереи

и ходы имели протяженность более 30 километров и могли вместить свыше

20 тысяч человек.

До сих пор существует тоннель под рекой Евфрат, построенный еще в 9

веке до н.э. Его протяженность 900 метров, и на его стенах и по сей

день не видно влажных пятен, в то время, как в современных бетонных

тоннелях нормой считается, если на протяжении 1 километра в минуту

просачивается не более 1 литра воды (!).

Некоторые ходы скальных возвышенностей Эквадора оказываются будто

выплавленными в камне, что также говорит о применении технологии,

недоступной нашей современной технической цивилизации.

Существуют сведения, что сторожевая крепость – Самарский городок – в

1586-1650 гг. возводилась над подземными пустотами, которые активно

использовались в военных и бытовых целях до начала XIX века, когда про

них стали потихоньку забывать. Однако часть пустот так или иначе

использовалась и в годы второй мировой войны, и после нее.

Как показывает опыт, народные предания надо изучать пристрастно, но не с

той точки зрения, что все они – байки, а пытаясь найти в рассказах

необразованных старушек из забытых Богом и людьми деревень остатки

древнего Знания; изучать их так, как изучал Шлиман легенды о Трое.

Самарские предания из века в век говорят о том катаклизме, в котором

возникли Жигули. Они же рассказывают о народах, живших в наших местах, о

волнах кочевников, захлестывавших Луку в разные времена. Они очень

точны географически – свыше 90% упоминаемых в легендах объектов

реально существует или существовало до недавнего времени. Легенды

описывают исторические события иногда точнее, чем это делает сама

история.

В связи с этим вызывает интерес, что в легендах Самарской Луки

настойчиво и ярко вырисовывается образ хранительницы подземных кладовых

– Хозяйки гор. Она, подобно Хозяйке Медной горы в уральских сказах,

владеет всеми сокровищами жигулевских недр. Скорее всего, это

отголоски культа Богини плодородия, Матери-земли (земле всегда

приписывалось женское начало), или же следы матриархата, который в

течение некоторого времени являлся формой организации у населявших Луку

племен. Так или иначе, до второй половины XVIII века Жигулевские горы

именовались Девьими, а на карте 1459 года район гор именуется

Амазонией. И легенды, которым не меньше, чем полтысячи лет,

рассказывают о группе сестер-богатырок, к которым меряться силой

приходили “и добрые молодцы, и калики перехожие”.

Является ли это отголоском греческой цивилизации, где существовали

жестко организованные общины женщин-воительниц, или же наоборот,

греческие амазонки имели прародительниц из южнорусских и волжских

племен – этот вопрос пока без ответа.

Видимо, с распространением на Руси новой веры, легенды о

сестрах-богатырках постепенно заменились на рассказы о ведьмах, спящих

долгим сном под Молодецким курганом. В редкую ночь, говорят предания,

ведьмы вылетают из-под воды на своих ступах, чтобы потом вернуться и

опять уснуть до урочного часа. Эти предания интересным образом

перекликаются с современными наблюдениями. Так, одна из жительниц

города Тольятти утром на берегу Волги наблюдала, как в небе

появилась звезда, которая быстро росла и в конце концов оказалась

“двойной ступой”, сложенной широкими концами друг к другу. “Ступа”

имела размеры в несколько метров и явно металлический корпус. Из-под

воды поднялся конус света, в него влетела “ступа”, опустилась под воду

и ушла за пределы видимости. Аналогичные случаи сообщали и летчики

а/п Курумоч, правда, те видели подобные ступы в воздухе.

Много интересного – и с уфологической точки зрения в том числе –

содержат легенды о маге, который в эпоху после крестьянских восстаний

стал упорно именоваться Степаном Разиным. Во-первых, наш

самарский Степан Разин вовсе не добрый молодец, народный освободитель,

как это обычно рассказывается. У нас он – на редкость пакостный

старикашка, главное удовольствие для которого – завести кого-нибудь в

лесную чащу, напугать или надуть. Но, кроме этих подробностей,

некоторые легенды содержат весьма интересный фактический материал. Так,

в одной из них говорится, что волшебная летающая лодка Степана Разина, в

которой он хранил свои богатства, как-то оказалась настолько

перегруженной золотом и свитками, что не смогла подняться в воздух. И

стоит она с тех пор в глубине горы и ждет часа, когда найдут ее

богатства.

Само существование “летающей лодки” в XVI-XVIII веках не вызывает

удивления, так как к этому же самому времени относятся индийские

летописные тексты, описывающие и технологию, и управление виманами –

летательными аппаратами, летные качества которых не достигнуты еще и

современной авиационной техникой. Самый известный из таких текстов –

“Виманика шастра” – говорит, что индийские раджи во время народных

празднеств забавляли подданных полетами виман.

В другой самарской легенде указаны приметы для того, кто захочет

найти волшебную трубку Степана Разина. Зарыта, говорится, та трубка

глубоко под горой, а примета у той горы одна – над ней дымок от трубки

курится.

Как мы уже отмечали, легенды удивительно точны во всем, что касается

деталей событий, но не относится ко времени, когда эти события

происходили. Значит, в легенде говорится о вулкане в Жигулевских горах –

это единственная расшифровка, которая может быть применена в данном

случае. Сопоставление этой легенды с теми, которые описывают

возникновение гор Самарской Луки в результате катаклизма, говорит или о

гениальном прозрении древнего автора, или об огромной давности народной

памяти, хранящей информацию о событиях в виде легенд и преданий.

Самый надежный способ сохранить какие-то знания в бесписьменной

цивилизации состоит в том, чтобы придать этим знаниями характер

сказок, легенд или ритуальных действий. В этом случае они передаются

через поколения практически без изменения по смыслу, и лишь

дополняются всяческими “красивостями”. Есть предположение, что легенды

Самарской Луки служат именно таким скрытым хранилищем информации о

забытых впоследствии знаниях, так как наряду с золотом и драгоценными

каменьями, так желанными нищему народу, они постоянно говорят о свитках

с какими-то знаниями и о картах, иногда делая на этом главный упор.

Есть еще одна яркая загадка у Жигулевских гор и их ближайших

окрестностей – миражи, точнее, фата-моргана. Большая советская

энциклопедия так определяет это явление: “Фата-моргана – оптическое

явление в атмосфере, состоящее в том, что на горизонте появляются

многочисленные изображения, напоминающие удаленные острова, горы,

города, замки и другие объекты. Представляет собой случай сложного и

особенно эффектного миража”. Однако фата-моргана Жигулевских гор

опять-таки имеет некоторые отличительные черты.

Различные картины в небе наблюдались над Жигулями с древнейших времен.

Первое известное письменное упоминание о подобном наблюдении относится к

трудам арабского летописца Ибн-Фадлана, в 922-923 годах посетившего

эти места. По его записям можно понять, что эти картины в небе местные

жители считали, во-первых, проявлением мира духов, а во-вторых,

совершенно обычным явлением.

Сообщение о неких загадочных объектах – городах, замках и т.д.,

появляющихся в туманах и поднимающихся под утро над Волгой, можно

найти и в первой книге о Самарском крае А.Ф.Леопольдова, книга

называется “Исторические заметки о Самарском крае” и выпущена в 1860

году. Наиболее древние летописные свидетельства в архивах города

Самары содержат описания миражей на протяжении последних трех веков (на

более раннее время просто нет письменных источников).

Первая особенность жигулевских миражей – это их не слишком большая

удаленность в пространстве от наблюдателя. Современные наблюдения,

сделанные совершенно случайными людьми, не знающими ничего об истории

таких наблюдений в прошлом, показывают. что характер наблюдаемых

явлений один и тот же.

Все объекты – будь то одиночные здания, или же целые архитектурные

комплексы – имеют вид совершенно реальных объектов, или, по крайней

мере, это идеально выполненная голография.

Видимо, на основе наблюдений в народе появились предания о Мирном

городе: “И когда встает над Волгой солнце, видны над рекой дворцы и

стены Мирного города. И стоит он по-старому, и ждет, когда

богатства его людям понадобятся”.

Большинство наблюдаемых миражей – воздушные, они видны высоко в небе и

совершенно не связаны с окружающим пейзажем. Например, 26 июня 1989

года в 21-15 в грозовых тучах появилось почти правильное квадратное

отверстие, по периметру его пробежал ярко-красный луч, затем луч ярко

вспыхнул, развернулся веером и погас. После этого в облачном “окне”

появилась картина. Это был пейзаж морского залива, ограниченного грядой

невысоких, поросших негустым лесом холмов. От них цепочка песчаных дюн

сбегала к воде. Над этим миром существовало свое собственное небо,

освещенное гораздо ярче, чем наше. В течение 15 минут сектор обзора

медленно поворачивался в горизонтальной плоскости, скрывая холмы и

открывая акваторию залива. Над холмами внезапно появилось множество

черных точек, рассмотреть которые более подробно не удалось, так как

тучи пришли в движение и быстро затянули отверстие.

Часть самарских миражей – приповерхностные. Они как бы непосредственно

вписаны в окружающий ландшафт и возникают в любом месте – в оврагах,

на склонах гор, в степи и т.д. Чаще всего их наблюдают на закате

солнца. имеются также редкие сообщения о ночных миражах.

Житель г.Тольятти Марчук В.С. в апреле 1974 года, рыбача на берегу

Волги, вдруг заметил на противоположной стороне реки город-замок, как

бы вырастающий из гор. Все было видно настолько четко, что ему удалось

рассмотреть даже трещины в каменных стенах. Полная Луна, освещавшая

ночной пейзаж, за час с лишним существования миража, передвигаясь по

небу, освещала его стены, что говорит о том, что видение имело явно

материальную природу (правда, устроенную по непонятным пока законам).

Вид и наклон теней, отбрасываемых выступающими частями зданий на

стены, за время наблюдения существенно изменялись – так, как они

изменялись бы на реальном объекте.

Есть запись наблюдения 1955 года. Ранним утром Б.Б.Зубахин на южной

оконечности острова Зелененький наблюдал огромное здание. Больше всего

оно походило на православный собор, сложенный из красного кирпича и

украшенный золотыми куполами. Это здание оптически полностью закрывало

противоположный берег и занимаемую часть острова. Картина была

устойчива в течение 5 минут, здание виделось чрезвычайно четко, хотя

отдельные его детали скрывались легкой дымкой, как бы просачивавшейся

сквозь стены собора. Затем изображение начало “таять” подобно куску

рафинированного сахара, опущенного в горячую воду. Сквозь бледнеющие

контуры стали просматриваться контуры противоположного берега.

Часто поступают сообщения от туристов, рассказывающих об огромном

куполе с множеством больших и маленьких башенок, появляющемся на

склоне горы. Некоторые подходили к нему настолько близко, что

замечали, как из-за огромного веса этого сооружения почва вокруг него

всегда была несколько влажной. Характерно, что второй раз этот купол

никому найти не удавалось.

Есть также упоминания о подземных миражах, но они очень редки и вообще не изучены.

Столь многочисленные (как показывает материал, накопленный самарской

исследовательской группой “Авеста”) и регулярно поступающие сообщения о

наблюдении различных миражей над Жигулями можно объяснить с помощью

нескольких гипотез.

Во-первых, надо пояснить, что под общим названием “миражи”, видимо,

объединяется целый ряд явлений, имеющих совершенно разную природу.

Разделить эти явления пока невозможно.

Во-вторых, не исключено, что наблюдаемые миражи – не более, чем

своеобразная игра воображения, возникающая при определенном воздействии

на человеческий мозг комплекса природных факторов, присущих Самарской

Луке.

Итак, первая гипотеза заключается в том, что жигулевские миражи – это

на самом деле миражи, т.е. оптические явления, возникающие в

атмосфере. Жигули – это огромный каменный массив, расположенный в

центре колоссальной впадины, со всех сторон омываемый водой. За счет

разных скоростей нагрева водных масс и известняка гор в течение и суток,

и времен года в атмосфере над этим местом образуются световые линзы,

дающие возможность видеть очень удаленные от нас части света.

Недостатки этой гипотезы в том, что она не объясняет “странность”

архитектуры Мирного города – сочетание разных стилей, которые обычно в

нашей архитектуре не сочетаются. Кроме того, есть сообщения (и

современные, и из полицейских архивов) о пропаже людей, случайно или

намеренно ушедших “в мираж”.

Вторая гипотеза привлекает современные космогонические теории, которые

предполагают многомерность нашего пространства-времени. Согласно этим

теориям, легче всего по граням многомерного мира движутся фотоны,

которые при определенных условиях доносят до нас изображения самых

удаленных частей нашей Вселенной. В пользу этой гипотезы может

служить уже упоминавшееся изменение величины гравитационного поля в

Самарской Луке, возникновение областей поляризованного света и наличие

сложной структуры периодически меняющихся электромагнитных полей. Все

это может приводить к локальному изменению кривизны пространства и к

оптическому соединению (а, может быть, и к более плотному) весьма

удаленных частей Вселенной.

Летописное и устное народное творчество имеет свое продолжение и в наше

время. Оно основано на современных наблюдениях, подобных хранящимся в

архивах прошлых веков, оно сохраняет знания в почти неизменной, но

пока недоступной расшифровке форме. С ростом городов, где большей частью

проживает приезжее население, это творчество не только не ослабляется,

но иногда даже усиливается, и требует внимательного изучения.