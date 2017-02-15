В шахте возле Вязьмы нацисты спрятали 100 тонн золота

Речь идет о “золотых слитках, драгоценных камнях и других ценностях”, хранившихся в одном из банков Смоленска до июля 1941 года, утверждает корреспондент Bild Михаэль Гэртнер. Незадолго до захвата города войсками вермахта “все ценности были погружены на восемь или, по другим источникам, семь грузовиков” и отправлены на восток. “Конечная цель конвоя неизвестна”, – говорится в статье.

Колонне, как говорится далее, “удалось добраться только до Вязьмы, находящейся на полпути от Смоленска до Москвы”. При переправке через реку она была обстреляна немцами, в результате чего один из грузовиков был уничтожен, а сотни монет из драгоценных металлов разлетелись по окружающей местности.

В итоге до деревни Относово доехало только пять-шесть автомобилей. Дальнейшая судьба конвоя неизвестна до сих пор”. Уже после войны под Относово было обнаружено большое количество серебряных монет – якобы из смоленского банка. Все это породило слухи о том, что грузовики с золотом и драгоценностями существовали на самом деле, пишет Гэртнер.

Через своего берлинского адвоката Михаила Кантора инженер из Германии сообщил, что “он обнаружил месторасположение пропавших грузовиков и, рискуя жизнью, обследовал окрестности с помощью георадара”.

По его словам, бумажные деньги и культурные ценности были сожжены, грузовики загнаны в подземные шахты неподалеку от Вязьмы, а входы в них заминированы. Оба “тайника” якобы находятся на глубине от 15 до 17 метров, и там может находиться до 100 тонн золота.