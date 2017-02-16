Таинственная Россия. Нижегородская область. Охота на чупакабру?



Чупакабра — когда-то в Пуэрто-Рико так назвали неведомого вампира, истребляющего домашний скот. Съемочная группа проекта отправилась в Нижегородскую область. Местные жители крайне взволнованы и напуганы. Они утверждают, что все началось летом 2010 года, когда неизвестное существо стало нападать по ночам на домашних животных и кур, высасывая из них кровь. Так неужели чупакабра — не только миф, рожденный в далекой Латинской Америке? Может ли чудовище существовать на самом деле?

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