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Таинственная Россия. Нижегородская область. Охота на чупакабру?

16.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Чупакабра — когда-то в Пуэрто-Рико так назвали неведомого вампира, истребляющего домашний скот. Съемочная группа проекта отправилась в Нижегородскую область. Местные жители крайне взволнованы и напуганы. Они утверждают, что все началось летом 2010 года, когда неизвестное существо стало нападать по ночам на домашних животных и кур, высасывая из них кровь. Так неужели чупакабра — не только миф, рожденный в далекой Латинской Америке? Может ли чудовище существовать на самом деле?

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