Таинственная Россия. Карелия. Ворота в параллельный мир?



Карелия — край, полный загадок и тайн. Край, где деревья мертвые, а камни — живые. Например, шунгит — уникальный минерал, составляющий основу Кольского полуострова, — местные жители наделяют волшебными свойствами. Но откуда он здесь? Неужели это обломок огромного метеорита? Или, может, чудо-минерал попал к нам из параллельной реальности, как гласят старинные легенды? А древние изображения — петроглифы — рассказывают еще об одном таинственном пришельце из параллельных миров. Снежный человек, или Йети, считается абсолютно неуловимым. Очевидцам почти никогда не удается предъявить какие-либо доказательства встречи с этим страшным существом. Но здесь, на берегу Онежского озера, есть одно из самых древних свидетельств его существования. Создатели проекта отправляются в Карелию на поиски входа в иную реальность…

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