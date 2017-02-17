20 марта жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать частичное солнечное затмение

Затмение начнется примерно в 9 часов утра. Помимо Петербурга, это

небесное явление будет наблюдаться в Мурманске, Архангельске

и Екатеринбурге, пишет «Петербургский дневник». Лучше всего затмение

можно будет наблюдать в полярных широтах, в особенности в Исландии.

Солнечное затмение 20 марта примечательно тем, что произойдет в день

весеннего равноденствия, отмечает «Комсомольская правда». В истории

человечества такие совпадения случались всего несколько раз.

Полное лунное затмение случится 4 апреля.

Оно будет необычным, так как длительность его составит всего несколько

минут. Это будет самое короткое затмение с 13 октября 1856 года.