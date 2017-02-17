Реклама

Gallery

1382878280_thumb_derev-ya-mutanty-maganskogo-trakta_11 1383001022_knyaz-yaroslav-protiv-respubliki_2 1394562422_taiyna-raketnyh-kotov-iz-artilleriiyskogo-rukovodstva-16-go-veka_1 1400493793_thumb_voprosy-i-otvety-zetatalk-za-2-noyabrya-2013-g_4 1411490343_Uchienymi-obnaruzhena-chrezvychaiyno-moshnaya-chiernaya-dyra_1 1395525243_thumb_Pyatierka-samyh-gryaznyh-informacionnyh-kampaniiy-organizovannyh-vliyatel-nymi-gruppirovkami_4 1398629341_Kometarnye-globuly 1405971722_thumb_Nedelya-zvezdopada-iskusstvennyh-sputnikov-kosmicheskih-dolgozhiteleiy_1

Социальные сети

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Реклама:

Счетчики

20 марта жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать частичное солнечное затмение

17.02.2017 новости   Нет комментариев

20 марта жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать частичное солнечное затмение

Двадцатого марта этого года жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать
частичное солнечное затмение. В следующий раз солнечное затмение
петербуржцы увидят только 30 марта 2033 года.

Затмение начнется примерно в 9 часов утра. Помимо Петербурга, это
небесное явление будет наблюдаться в Мурманске, Архангельске
и Екатеринбурге, пишет «Петербургский дневник». Лучше всего затмение
можно будет наблюдать в полярных широтах, в особенности в Исландии.

Солнечное затмение 20 марта примечательно тем, что произойдет в день
весеннего равноденствия, отмечает «Комсомольская правда». В истории
человечества такие совпадения случались всего несколько раз.

Полное лунное затмение случится 4 апреля.
Оно будет необычным, так как длительность его составит всего несколько
минут. Это будет самое короткое затмение с 13 октября 1856 года.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
Метки:  , , , , , ,

Похожие сообщения:

Написать ответ

Вы можете использовать эти теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...
?>