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20 марта жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать частичное солнечное затмение
17.02.2017 новости
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Двадцатого марта этого года жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать
частичное солнечное затмение. В следующий раз солнечное затмение
петербуржцы увидят только 30 марта 2033 года.
Затмение начнется примерно в 9 часов утра. Помимо Петербурга, это
небесное явление будет наблюдаться в Мурманске, Архангельске
и Екатеринбурге, пишет «Петербургский дневник». Лучше всего затмение
можно будет наблюдать в полярных широтах, в особенности в Исландии.
Солнечное затмение 20 марта примечательно тем, что произойдет в день
весеннего равноденствия, отмечает «Комсомольская правда». В истории
человечества такие совпадения случались всего несколько раз.
Полное лунное затмение случится 4 апреля.
Оно будет необычным, так как длительность его составит всего несколько
минут. Это будет самое короткое затмение с 13 октября 1856 года.
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