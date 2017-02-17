КА MAVEN совершил «глубокое погружение” в атмосферу Марса

«При сборе научных данных в обычном режиме мы производим измерения в диапазоне высот от 150 до 6200 километров над поверхностью планеты, — сказал Брюс Яковски, руководитель коллектива ученых миссии MAVEN из Лаборатории физики атмосферы и космоса Колорадского университета, Боулдер, США. — А в режиме «глубокого погружения» мы опускаем перицентр орбиты нашего КА до высоты 125 километров над поверхностью планеты, и это дает нам возможность произвести замеры в нижних точках верхней атмосферы Марса, недостающих для создания полной картины свойств верхней атмосферы Красной планеты».

На первый взгляд может показаться, что разница в 25 километров по высоте не столь значительна, однако она позволила КА MAVEN спуститься до нижних слоев верхней атмосферы Красной планеты, где плотность газов более чем в десять раз превышает их плотность на высоте 150 километров.

Первая кампания по «глубокому погружению» проходила с 10 по 18 февраля. В первые три дня кампании ученые снижали перицентр орбиты марсианского зонда. Каждая из пяти кампаний длится по пять дней, что позволяет космическому аппарату производить наблюдения в течение примерно 20 орбитальных периодов. Так как планета, находящаяся в это время под космическим аппаратом, вращается вокруг своей оси, то измерения на каждом из двадцати витков производятся на различных долготах, что позволяет в целом охватить измерениями все долготы Красной планеты.

Одной из основных целей миссии MAVEN является выяснение механизмов потери газов марсианской атмосферой в космическое пространство, а также оценка влияния этого процесса на климат планеты на протяжении её истории.