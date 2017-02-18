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Россия запустит два космических аппарата на Юпитер
18.02.2017 новости
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В рамках проекта “Лаплас-П” учёные России отправят к Юпитеру два космических аппарата. Об этом сообщили отечественные СМИ.
Согласно официальным данным, зонды изучат планету и её спутник – Ганимед. Устройства составят так называемую “карту” второго объекта для того, чтобы специалисты смогли тщательно спланировать приземление посадочного модуля на его поверхность.
Предполагается, что к Юпитеру аппараты, получившие названия “Лаплас-П1” и “Лаплас-П2”, доставят ракета “Ангара-А5” и разгонный блок КВТК.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведущие учёные России занимаются разработкой космического корабля “Рывок”, предназначенного для транспортировки космонавтов и различных грузов на Луну. Подробности о технических характеристиках новинки пока не разглашаются.
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