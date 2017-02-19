НЛО – существуют

27

декабря 1980 года в Рендльшемском лесу графства Суффолк, что на

юго-востоке Англии, в 3 часа двое патрульных из секретной полиции ВВС

США заметили необычные огни за пределами военной базы. Получив

разрешение начальства на проведение расследования, двое офицеров базы и

один патрульный отправились в лес, чтобы установить источник света.

Объект, обнаруженный офицерами, “внешне выглядел так, как будто был

сделан из металла. Ярко светящийся, треугольной формы, приблизительно от

двух до трех метров в основании и примерно два метра в высоту. Своими

лучами он освещал целый лес. Наверху объекта пульсировал красный свет, а

под ним светились синие огни. Казалось, что объект либо парил в

воздухе, либо стоял на опорах”. Напуганные, они не стали приближаться, а

доложили об увиденном своему начальнику, подполковнику Чарльзу Холту.

Замкомандира

базы ВВС в Вудбридже подполковник Чарльз Холт направил доклад

“Непонятные огни” в Пентагон, и некоторое время спустя ему было

присвоено звание полковника. В частности, в этом в докладе говорится,

что в течение трех декабрьских ночей 1980 года несколько НЛО совершали

полеты над территорией авиабазы. Один из этих объектов вынужден был

совершить посадку в Рендльшемском лесу скорее всего ввиду неисправности.

На

следующее утро подполковник и его люди обнаружили в земле на том месте,

где ночью находился неопознанный объект, три углубления, каждое – семь

дюймов в диаметре. Уровень радиации на этом месте превышал норму в 10

раз.

Министерство обороны Великобритании выдвинуло версию, что

офицеры могли увидеть лучи находящегося по соседству маяка Оксфорд Несс.

Однако на следующую ночь в лесу был замечен второй неопознанный

летательный аппарат, который испускал пучки света, а потом разделился на

пять отдельных белых объектов”, – говорится в рапортах военнослужащих

ВВС США. То есть все же не маяк.

Спустя еще две ночи, продолжает

Холт, НЛО вновь вернулся. В ту ночь он сам оказался очевидцем прибытия

“красного светящегося объекта”. Была сделана магнитофонная запись, на

которой слышны не только приказы Холта, но и звуки, сопровождавшие

прилет инопланетян. Последняя фраза подполковника: “Он летит сюда с юга!

Он теперь летит на нас! Это невероятно! “.

Вскоре оборонное

ведомство Великобритании засекретило все обстоятельства этой истории,

однако весть о прибытии НЛО в Суффолк разнеслась по миру с быстротой

молнии. Тысячи туристов бросились в Рендльшемский лес на поиски следов

НЛО. В течение 9 лет Минобороны США игнорировало факт массового

паломничества, но в итоге было принято решение о передислокации базы ВВС

из Вудбриджа в места более отдаленные.

Канадская организация

НВСС UFO Research 24 января сообщила, что им удалось получить 98 страниц

документов об НЛО от министерства обороны Канады. Они были рассекречены

согласно закону о свободе информации. Все эти документы – сообщения о

наблюдениях НЛО с 1995 по 1999 год, которые поступили в

правительственные организации Канады. Большинство из них было размещено

на сайте НВСС.

Бельгия никогда не делала секрета и проблемы в

связи с НЛО. Так, например, когда в ночь с 30 на 31 марта 1990 года в

воздушном пространстве Бельгии был обнаружен треугольный объект, об этом

знали все страны мира. В воздух немедленно подняли истребители, однако,

как и следовало предполагать, попытка перехвата провалилась.

Бельгийским военным удалось сделать видеозапись произошедшего, после

чего незамедлительно в правительство был направлен ряд докладов.

Никакого грифа на информацию Бельгия не накладывала, наоборот,

предложила “ведущим державам” совместное расследование инцидента.

“Ведущие державы” скромно отказались.

Американское правительство

не занимается исследованием наблюдений НЛО. Официально… Что, впрочем,

совсем не мешает ВВС США работать над несколькими проектами по изучению

НЛО единовременно. Самый известный из них – “Синяя книга”. Решив, что

НЛО не представляет угрозы нацбезопасности, ВВС открестились от летающих

тарелок.

Со всей страны к ним поступала масса сообщений о

неопознанных объектах, писали не только гражданские люди, но и военные

пилоты. Несмотря на это, ВВС США объявили НЛО нереальными. В ходе своих

исследований им удалось объяснить большинство наблюдений природными

явлениями или ошибочно идентифицированной авиатехникой. Однако осталось

несколько сот сообщений, не поддающихся столь легкому объяснению. А

после того как в 1966 году по Америке прокатилась волна потрясающих

наблюдений НЛО, широко освещавшихся в прессе, в конгрессе был

организован специальный комитет, который потребовал от ВВС дать свои

объяснения, раз и навсегда разрешив данную проблему. ВВС заключили

договор с университетом штата Колорадо на проведение окончательных

исследований – исследований, которые должны были окончательно разрешить

проблему НЛО и дать этому феномену внятное объяснение. Проект возглавил

профессор Эдвард Кондон, физик, в высшей степени скептически

относившийся к гипотезам о существовании жизни на других планетах и

реальности неопознанных летающих объектов. Поэтому в своем окончательном

докладе Кондон утверждал, что многолетний опыт изучения НЛО не принес

никаких новых знаний, а следовательно, не оправдан. Критики обвинили

“Комиссию Кондона” в необъективности. Но ВВС США остались удовлетворены

выводами, и в 69-м году закрыли “Синюю книгу”, сделав вывод, что НЛО не

представляют угрозы национальной безопасности. Парадокс ситуации

заключается в том, что военные до сих пор отказываются предоставить

информацию по вопросам, касающимся НЛО, именно по соображениям

национальной безопасности.

Нежелание правительства обнародовать

документы вызвало бурную активность американских уфологов. Сперва ими

была создана организация “Наземное наблюдение за НЛО”, которая начала

акцию по рассекречиванию документов о наблюдениях за летающими тарелками

на военных базах в 1970-х годах. После того как у “Наземного

наблюдения…” кончились деньги, появилось другое общество – “Граждане

против секретности вокруг НЛО”. И хотя до сегодняшнего дня они не

добились ровным счетом ничего, работа продолжается.

После

принятия в 1975 году поправки к закону о свободе информации американские

уфологические организации через суд получили от ЦРУ 37 второстепенных

документов по НЛО. Однако все основные документы, естественно, остаются

секретными по причинам “национальной безопасности”. И все же судебный

процесс вскрыл обман правительства: все эти годы изучение НЛО не

прекращалось.

После такого скандала требование рассекретить

данные о тайных операциях зазвучало с новой силой. Пока, как и следовало

ожидать, никаких значимых материалов по этим делам общественность так и

не получила.

Тогда президент США Джордж Буш

выступил в конгрессе с заявлением, что человечество обладает самыми

разными свидетельствами того, что на других планетах, судя по всему,

имеются разумные формы жизни. По его словам, “наверняка существуют

космические пришельцы, и их обнаружение – вопрос времени”.

В

России НЛО официально изучаются с 1977 года, когда в небе над

Петрозаводском толпа народа увидела огромную звезду, осыпающую город

лучами света. Президент Академии наук СССР академик А.П. Александров

обратился в правительство и Военно-промышленную комиссию ЦК КПСС:

“Академия наук более не может игнорировать, равно как и не может

объяснить аномальные явления, аналогичные тому, что наблюдалось в

сентябре в Петрозаводске, в связи с чем просит организовать комплексные

исследования аномальных явлений с подключением к работе организаций

Министерства обороны и ВПК”. После этого была сформирована специальная

группа при АН СССР (программа “Сетка АН”), деятельность которой очень

скоро попала под гриф “СС”. Во всех регионах страны были созданы

отделения Комиссии по аномальным явлениям, также группа по анализу

аномальных явлений существовала при Отделении общей физики и астрономии

АН СССР. Использовался огромный потенциал армии. В общем, система

работала. Только результатов общественность так и не получала.

Лишь

в 2000 году программе “Военная тайна” канала REN TV, освещающей вопросы

госбезопасности России, удалось получить эксклюзивный материал из

Министерства обороны России. По словам ведущего, министерство

рассекретило значительную часть своего архива по НЛО. 8 и 18 октября в

передаче были показаны закрытые ранее списки наблюдений за летающими

тарелками на территории военных частей, методические указания по

организации наблюдений аномальных явлений и опроса

военнослужащих-очевидцев, уникальные видеозаписи странных объектов над

военными базами.

Александр Пласкин, ведущий эксперт Министерства

обороны России по проблемам аномальных аэрокосмических явлений,

рассказал на ТВ, что министерство всегда серьезно относилось к

неопознанным летающим объектам и даже организовало в 1980 году на

военной базе под Мытищами сверхсекретный центр, куда стекалась вся

информация, связанная с НЛО. В этот центр поступала информация со всех

родов войск. По словам Александра Пласкина, военные собирают информацию

по НЛО главным образом с целью овладения новыми видами оружия и

технологий. Проблема эта очень серьезная, и поэтому непонятно, почему

некоторые люди относятся к НЛО скептически и несерьезно. Ведь они

реально существуют.

19

декабря 2002 года в 12.00 по Москве в прямом эфире телеканала “Россия”,

радиостанций “Маяк” и “Радио России” глава государства В.В. Путин должен

был ответить на вопросы граждан России. Задавать вопросы можно было

заранее через Интернет в день эфира по телефонам или во время

телемостов.

Владимиру Владимировичу уфологи направили письменный

вопрос: “Во многих странах за последние годы наблюдается повышенный

интерес общественности к проблеме так называемых летающих тарелок, в

свете проводимых правительственных программ происходит рассекречивание и

обнародование ранее секретных документов, подтверждающих факты наличия

на Земле неизвестных аппаратов и технологий. Возможно ли осветить

официальную позицию России по данному вопросу? Происходит ли подобная

работа в наших госведомствах (рассекречивание документов), планируется

ли ознакомление общественности с результатами военных исследовательских

программ типа “Сетка-АН”, “Сетка-МО”, “Горизонт” и других?”

И вот в назначенный день

уфологи в надежде включают телевизоры, радио и… И ничего. Владимир

Владимирович скромно промолчал о “зеленых человечках”, тем самым посеяв

еще больше сомнений и загадок в души россиян.