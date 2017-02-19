Полицейский вертолет заснял упряжь Санты в небе над Британией

Но с появлением современных технологий

его обнаружение было всего лишь вопросом времени. И вот, наконец, вчера

сани Санты были засняты при помощи тепловизионной камеры, установленной

на полицейском вертолете, патрулировавшем воздушное пространство над

Лестером, Великобритания.

Изображение,

как сообщается, было сделано на Рождество в 1:44 утра по местному

времени. Судя по изображению, в сани запряжены по меньшей мере два оленя

или других похожих на лошадей существ. Фото было размещено в Твиттере

Национальной воздушной полиции. Как говорится в комментарии, оно было

сделано над аэродромом Босуорт к югу от Лестера.

“Мы зафиксировали необычный источник тепла! Может быть это Санта?” – писал экипаж, дежуривший в праздничную ночь.

Главного

констебля полиции Лестера Саймона Коула появление неопознанного

летающего объекта над городом, по всей видимости, не встревожило. “Какой

крупный источник тепла. Санта не забыл про нас”, – написал он в

Твиттере.

Еще один пользователь социальной сети Гордон Фермер

добавил: “Я пытался в течение четырех лет заснять на камеру Санту. Очень

жаль, что в конечном итоге это удалось кому-то другому”.