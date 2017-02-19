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Полицейский вертолет заснял упряжь Санты в небе над Британией

19.02.2017 новости   Нет комментариев

Полицейский вертолет заснял упряжь Санты в небе над Британией

На протяжении столетий единственным
опознавательным знаком у саней Санты был красный нос оленя Рудольфа, и,
возможно, именно поэтому ему так долго удавалось избегать обнаружения.

Но с появлением современных технологий
его обнаружение было всего лишь вопросом времени. И вот, наконец, вчера
сани Санты были засняты при помощи тепловизионной камеры, установленной
на полицейском вертолете, патрулировавшем воздушное пространство над
Лестером, Великобритания.

Изображение,
как сообщается, было сделано на Рождество в 1:44 утра по местному
времени. Судя по изображению, в сани запряжены по меньшей мере два оленя
или других похожих на лошадей существ. Фото было размещено в Твиттере
Национальной воздушной полиции. Как говорится в комментарии, оно было
сделано над аэродромом Босуорт к югу от Лестера.

“Мы зафиксировали необычный источник тепла! Может быть это Санта?” – писал экипаж, дежуривший в праздничную ночь.

Главного
констебля полиции Лестера Саймона Коула появление неопознанного
летающего объекта над городом, по всей видимости, не встревожило. “Какой
крупный источник тепла. Санта не забыл про нас”, – написал он в
Твиттере.

Еще один пользователь социальной сети Гордон Фермер
добавил: “Я пытался в течение четырех лет заснять на камеру Санту. Очень
жаль, что в конечном итоге это удалось кому-то другому”.

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