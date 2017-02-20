Экстрасенсы в погонах

Чертовщина или наука?

Подвергай всё сомнению. Доверяй, но проверяй. Этими правилами в работе обозреватель «АН» старается не пренебрегать. Поэтому беседу с Иваном Сергеевичем Семёновым начал с ехидного вопроса:

– Неужели вы на самом деле верите во всю эту чертовщину: магов, колдунов, парапсихологию? По-моему, всё это направлено на развод лохов на деньги. Этой осенью уже арестовали полтора десятка экстрасенсов-мошенников, провели обыск у незрячего «бога Кузи». Нашли миллионы рублей и сто тысяч долларов…

Семёнов усмехнулся:

– Пена всегда плавает на поверхности. К таинственному и неизведанному часто липнут жулики и шарлатаны. Но парапсихология отнюдь не чертовщина, а древняя наука. Я занимаюсь ею почти сорок лет.

– Как можно передавать мысли на расстоянии, дистанционно управлять сознанием человека? – продолжал сомневаться журналист.

Полковник терпеливо, словно на лекции, объяснял:

– Парапсихология – наука, позволяющая использовать резервы психики человека для ясновидения, передачи мысли и некоторых других скрытых функций, – применяется с незапамятных времён. Этой методикой владели ещё египетские и вавилонские жрецы, которые управляли людьми. На протяжении веков уникальные знания передавались лишь избранным.

По словам Семёнова, в ХХ веке уже спецслужбы проявили к парапсихологии столь большой интерес, что создавали специальные институты. В Германии в 30–40-е годы существовало секретное подразделение СС «Аненербе» (в переводе с немецкого – «Наследие предков»), а в СССР в это время успешно работала лаборатория НКВД Глеба Бокии. Спецслужбы США стали активно заниматься применением парапсихологии в 40‑е годы. Но особое развитие эта наука получила в наше время. Всё чаще её достижения стали применяться в современной гибридной войне, на «невидимом фронте». По понятным соображениям всё это находится под грифом «Совершенно секретно».

Справка

Психофизическое оружие (ПФО) – это совокупность всех возможностей, методов и средств (технических, информационных, суггестивных, фармакологических, паранормальных и т.п.) скрытого насильственного влияния на человека с целью модификации его сознания в нужном направлении. Это оружие воздействует как на психологию, так и на физиологию человека.

Генштабовская сказка «тысяча и три ночи»

Обозреватель «АН» продолжал сомневаться:

– Не прячется ли под покровом тайны обычная туфта? Есть ли примеры боевой деятельности парапсихологов в погонах?

И тогда полковник Семёнов стал рассказывать о теперь уже не секретном зкспертно-аналитическом управлении Генерального штаба Вооружённых сил РФ, получившем название «Войсковая часть 10003». Оно действовало под руководством генерал-лейтенанта Алексея Савина. На программу работало 120 крупных научно-исследовательских центров России. Начиная от Института психологии РАН и заканчивая МАИ, МФТИ, МВТУ им. Баумана…

О командире в/ч 10003 до сих пор ходят легенды. Говорят, что с помощью экстрасенсов он спас безнадёжно больного близкого человека и с тех пор крепко уверовал в торжество мистического и пока ещё не познанного. Его подчинённые творили чудеса. Не зря же в Генштабе в/ч 10003 в шутку называли «тысяча и три ночи».

– Я лишь раз в жизни сам видел работу такого чудотворца в погонах, – сказал журналист. – В Будапеште помощник нашего военного атташе Анатолий Сергеев только взглядом и какими-то заклинаниями снял боль и отёк с сильно ушибленного пальца. Впрочем, такое же могла делать и моя бабушка, которую в смоленской деревне Шкундино считали знахаркой и ворожеей.

– Я бы не стал сравнивать парапсихологов в погонах с деревенской бабушкой, – отозвался полковник Семёнов.

– Но именно так критически отозвался о наших засекреченных чудотворцах, в том числе и генерале Савине, немецкий журналист, – продолжал настаивать на своём обозреватель «АН». – К сожалению, забыл прихватить с собой эту недавнюю публикацию.

Иван Сергеевич только пожал плечами:

– Как говорят наши украинские братья: нехай клевещут. Я лично не знаком с Алексеем Юрьевичем Савиным. У нас разные ведомства. Но хорошо знаю его по научной деятельности и отношусь с большим уважением. Он ведь доктор технических и философских наук, шесть лет командовал секретной воинской частью. За боевые заслуги награждён многими орденами и медалями, в том числе орденом Мужества. Почётный доктор Европейского университета, академик Российской академии естественных наук, Европейской академии естественных наук, Международной академии наук, Итальянской академии экономических и социальных наук.

С 1989 года Алексей Юрьевич Савин являлся руководителем программы разработки нового специального вооружения и военной техники, методов и средств нетрадиционных видов боевой подготовки и обучения, управления психофизическими ресурсами человека.

– Заслуженный человек, – согласился с полковником журналист. – Но что он мог делать в Генштабе?

Семёнов рассказал, что в военное ведомство обратилась группа экстрасенсов под руководством Савина, которые вполне убедительно гарантировали помощь в решении многих проблем: поиске пропавших кораблей и самолётов, предотвращении различных ЧП, лечении тяжелобольных и тяжелораненых воинов. Был проведён тщательный анализ их предложений. В итоге начальник Генштаба генерал армии Михаил Моисеев предложил сформировать войсковую часть 10003.

Для её сотрудников был установлен самый высокий уровень секретности. Сам Савин получил право прямого доклада начальнику Генштаба. Со временем удалось разработать специальную методику массовой подготовки военных экстрасенсов. Нигде в мире подобным не занимались. Ведь считается, что сверхспособности человека – удел избранных! Однако Алексей Юрьевич смог теоретически обосновать и на практике доказать, что у любого нормального от природы человека без особых проблем открываются и развиваются настоящие сверхспособности.

Пока рассекречена лишь малая толика достижений экстрасенсов в погонах. Вот один из примеров. Как вспоминает Савин, в начале 1990-х годов была получена именно экстрасенсорная информация о возможном ядерном взрыве в районе Глазго. Информацию по разведканалам довели до англичан. Они поверили, проверили и действительно буквально в последний момент смогли предотвратить очень серьёзную для себя и всей Западной Европы техногенную и экологическую катастрофу. Взрыв, как выяснилось, мог произойти на одном из ядерных объектов НАТО.

Пси-оружие XXI века

От экстрасенсов в погонах, магов и парапсихологов из спецслужб обозреватель «АН» плавно перевёл разговор на более понятные его журналистскому разуму вещи – новые приборы и секретные методики контроля над сознанием.

– Что такое пси-оружие?

Полковник тут же сел на любимого конька и начал рассказывать сначала самые общие вещи. Мол, пси-оружие, или психофизическое, меняет функциональное состояние человека, фон его настроения (активный-пассивный). Вслед за которым меняются поведенческие реакции. Вплоть до времени принятия решений, адекватности действий…

Я попросил Семёнова не углубляться в научные дебри, а рассказать по-простому. В ответ Иван Сергеевич привёл несколько примеров. Так, сейчас большие возможности по управлению сознанием людей предоставляет Интернет. По его словам, уже сейчас существуют компьютерные программы, включающие звуковые и световые воздействия для моделирования различных состояний сознания: режим самогипноза на альфа-волнах 8–10 Гц, программирование подсознания (эквивалентно зомбированию) тета-волнами 5–7 Гц. Для усиления психосоматических воздействий применяется совместное использование фармакологических и химических средств с волновыми полями различного типа.

– Но для чего это нужно? – вырвался у журналиста вопрос.

– Психофизическое оружие сделает наших бойцов более активными, уверенными в победе, а противника деморализует, – ответил полковник.

– Каковы перспективы его появления в виде специальных приборов и генераторов? – я не отставал от своего собеседника.

В ответ полковник загадочно улыбнулся. А мой компьютер выдал свежую новость из Интернета. Оказывается, психофизическое оружие уже есть! И у нас, и у американцев.

По сообщениям западных СМИ, лучшие умы нашлись и доработали нужные технологии. Только официального признания такое оружие не получило пока ни в России, ни в Америке. Пока всё засекречено, как и раньше. Но испытания идут полным ходом. К сожалению, говорят, есть люди, пострадавшие от таких секретных экспериментов.

Пока лишь самый старый вид психофизического оружия – торсионные генераторы – получил довольно широкое распространение. В России, по некоторым оценкам, их производство как средств спецсвязи достигало более тысячи штук в год. Аналогичными разработками занимались и в Киеве. Торсионные генераторы использовались, как подпороговое акустическое воздействие на Украине в тоталитарных религиозных сектах типа «Белого братства», киевского отделения «Аум синрикё».

– Все эти генераторы, говорят, вчерашний день, – решил подлить масла в костёр спора обозреватель «АН». – Недавно прочитал, что американцы проводили испытание ракет с высокочастотными излучателями волн, воздействующими на психику. Это пси-оружие шестого поколения?

– Да. И для него нужно срочно разрабатывать меры защиты.