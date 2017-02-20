10 невероятных астрономических инструментов древности

1. Календарь из Уоррен Филда



Календарь из Уоррен Филда.

2. Секстант Аль-Худжанди в росписи



Секстант Аль-Худжанди в росписи.

3. Вольвеллы и зодиакальный человек



Вольвеллы и зодиакальный человек.

Также средневековые врачи верили, что каждая часть человеческого тела управляется своим созвездием. К примеру, за голову отвечал Овен, а за гениталии – Скорпион. Поэтому для диагностировки врачи использовали вольвеллы, чтобы рассчитать текущее положение Луны и Солнца. К сожалению, вольвеллы были довольно хрупкими, поэтому сохранились лишь очень немногие из этих древних астрономических инструментов.

4. Древние солнечные часы



Древние солнечные часы.

5. Небесный диск из Небры



Небесный диск из Небры.

6. Астрономический комплекс Чанкильо



Астрономический комплекс Чанкильо.

Но потом археологи поняли, что одна из башен смотрит на точку восхода солнца при летнем солнцестоянии, а другая – на точку восхода солнца при зимнем солнцестоянии. Построенные около 2300 лет назад башни являются старейшей солнечной обсерваторией в Америке. По этому древнему календарю до сих пор можно определить день года с максимум двухдневной погрешностью. К сожалению, огромный солнечный календарь из Чанкильо – это единственный след цивилизации строителей этого комплекса, которые предшествовали инкам более чем на 1000 лет.

7. Звездный атлас Гигина



Звездный атлас Гигина.

В любом случае, когда Poetica Astronomica была переиздана в 1482 году, она стала первым печатным произведением, в котором были показаны созвездия, а также мифы, связные с ними. В то время как другие атласы предоставляли более конкретную математическую информацию, которая могла быть использована для навигации, Poetica Astronomica представляла собой более причудливую, литературную интерпретацию звезд и их историю.

8. Небесный глобус



Небесный глобус.

9. Армиллярная сфера



Армиллярная сфера.

10. Эль-Караколь, Чичен-Ица