Из Выгозеро кто-то украл упавший туда метеорит



Участник экспедиции уфологов группы «Космопоиска» Михаил Гусаков со ссылкой на слова случайного туриста рассказал, что метеорит в Сегежском районе украли неизвестные.

Побывавший на месте падения неизвестного объекта мужчина увидел на снегу следы от тяжелогружёных саней. В связи, с чем предположил, что метеорит подняли со дна Выгозеро водолазы, которые облюбовали это место ещё в декабре 2014 года.

Неизвестный объект упал в Карелии 2 декабря и сразу же вызвал небывалый шквал интереса со стороны местных жителей, уфологов и астрономов.

Исследователи нашли на глубине 4 метров нашли песчаную воронку, под которой на глубине 2.5 метра лежало «нечто невысокой плотности, толщиной 2 метра». Исследователи предположили , что возможно это ледяной метеорит-комета. При этом глава республики в середине декабря сообщал,что после выяснения обстоятельств происхождения предмета и его дальнейшего изучения, он может стать достопримечательностью Карелии.

Житель Сегежского района Станислав Лунцев осмотрел водоем Выгозеро. Водолаз исследовал место падения небесного тела и не обнаружил его на дне. Представители группы «Космопоиск» рассказали, что метеорит был похищен варварским способом. Злоумышленники оставили после себя пятна от нефтепродуктов, металл, бревна и различный мусор. Каменный метеорит было отделен от донного ила и песка мотопомпой.