Реклама

Gallery

1383503762_pochemu-ved-my-letayut-na-metlah_2 1394415001_dobro-pozhalovat-gospoda-prishel-cy-a-vy-gotovy-k-etomu-gospoda-zemlyane_1 1394566384_zhiteli-gonkonga-pereselyayutsya-v-kletki-dlya-zhivotnyh_9 1407575341_ufo-lirika-popytka-shutki-yumora 1410293523_masonskiiy-gorod-v-samom-serdce-evrazii_14 1410751083_gigantskie-pticy-v-nebe-yakutii_9 1412268662_thumb_hettskie-kamennye-l-vy-vozmozhno-beregli-svyashennyiy-istochnik 1411489806_Udivitel-nye-fakty-o-chernyh-dyrah_14

Социальные сети

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Реклама:

Счетчики

Из Выгозеро кто-то украл упавший туда метеорит

21.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Участник экспедиции уфологов группы «Космопоиска» Михаил Гусаков со ссылкой на слова случайного туриста рассказал, что метеорит в Сегежском районе украли неизвестные.

Побывавший на месте падения неизвестного объекта мужчина увидел на снегу следы от тяжелогружёных саней. В связи, с чем предположил, что метеорит подняли со дна Выгозеро водолазы, которые облюбовали это место ещё в декабре 2014 года.

Неизвестный объект упал в Карелии 2 декабря и сразу же вызвал небывалый шквал интереса со стороны местных жителей, уфологов и астрономов.

Исследователи нашли на глубине 4 метров нашли песчаную воронку, под которой на глубине 2.5 метра лежало «нечто невысокой плотности, толщиной 2 метра». Исследователи предположили , что возможно это ледяной метеорит-комета. При этом глава республики в середине декабря сообщал,что после выяснения обстоятельств происхождения предмета и его дальнейшего изучения, он может стать достопримечательностью Карелии.

Из Выгозеро кто-то украл упавший туда метеорит

Житель Сегежского района Станислав Лунцев осмотрел водоем Выгозеро. Водолаз исследовал место падения небесного тела и не обнаружил его на дне. Представители группы «Космопоиск» рассказали, что метеорит был похищен варварским способом. Злоумышленники оставили после себя пятна от нефтепродуктов, металл, бревна и различный мусор. Каменный метеорит было отделен от донного ила и песка мотопомпой.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
Метки:  , , ,

Похожие сообщения:

Написать ответ

Вы можете использовать эти теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...
?>