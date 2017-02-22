Военный американский спутник США взорвался на орбите

Спутник под названием DMSP-F13 был выведен на орбиту в 1995 году и вплоть до 2006 года обеспечивал военное командование американских ВВС снимками из космоса для прогнозирования погодных условий. Затем DMSP-F13 был признан устаревшим и переведен в резерв.

Как сообщили порталу Spacenews в военно-воздушных силах США, “так как спутник больше не использовался ни Национальной метеорологической службой, ни метеорологическим агентством ВВС, последствия от его взрыва будут минимальными”. Несмотря на столь оптимистичный прогноз, по информации портала, потеря DMSP-F13 может сказаться на передачу данных в режиме реального времени. В самом командовании ВВС США взрыв спутника тем не менее назвали “катастрофическим событием”.

В настоящее время продолжают свою работу остальные шесть аналогичных спутников DMSP. Запуск седьмого, улучшенной модификации F20, запланирован на 2016 год.

Как сообщает телеканал Sky News, крушение спутника произошло еще 3 января, однако достоянием гласности эта информация стала только сейчас, когда взрыв подтвердил портал Spacenews.

Как и остальные спутники этой серии, DMSP-F13 находился на орбите на расстоянии в 800 километров от Земли и двигался от Северного к Южному полюсу. Чтобы облететь Землю, спутнику требовалось примерно 101 минута. После каждого цикла аппарат делал снимок, который всегда чуть отличался от предыдущего. Таким образом, дважды в день F13 составлял подробный снимок всей земной поверхности.

Напомним, что в 2004 году благодаря спутникам DMSP была создана световая карта человеческой цивилизации. Снимки делались в новолуние, когда на Землю не падает лунные свет. Ученые собрали изображения всех участков поверхности Земли, склеили фотографии, созданные за несколько месяцев, и создали эту карту.