Тайны первых цивилизаций: Шумеры. Вимана

Уже давно известно, что в мире существуют находки, которые не вписываются в рамки общенаучных представлений. Вообще, если верить ортодоксальной науке, то история человечества, в трактовке учёных, представляет собой ритмичную смену цивилизационных циклов, продолжительность которых неумолимо сокращается, а датировка самых первых циклов исчисляется, не болеем чем 6 тыс. лет до нашей эры. Иными словами из этого следует следующее: если известные науке древние цивилизации не старше рубежа 8 тыс. лет, то и все находки и артефакты гипотетически не могут превышать рубежа этой датировки. Но как быть с тем, что, к примеру, в Якутии был найден череп бизона, датируемого 40 тысячами годами? Более того, данный череп имел идеально круглое отверстие, которое оставить, скажем, древним орудием, типа копья и каменного ножа, попросту невозможно. Подобные отверстия имел череп динозавра, найденный в Родезии в 1928 году. Следы от металлических пуль? – скажете вы.

А почему нет?! Металлические орудия, возрастом от нескольких десятков, до нескольких миллионом лет, уже давно находят по всему миру. В 1844 году в Британии в одном из карьеров был найден стальной гвоздь. Этот гвоздь, по самую шляпку, врос в твердо спрессованный песчаник. По условиям образования подобной песчаной породы, её возраст вполне достигает нескольких миллионов лет. Чуть позже, в 1885 году в Австрии, в куске бурого угля, был найден и другой «гвоздь». Возраст породы угля составлял от 24,5 до 64 миллионов лет! Как вам такое? На слоях в миллионы лет находят не только металлические орудия, но металлическую посуду, а также древнейшие скелеты. Например, в 40–х годах 19 века в Дании и Франции внутри вулканических пород были найдены останки человеческих скелетов, возрастом около 2–х миллионов лет.

Самое интересное, что найденные скелеты практически абсолютно идентичны скелету современного человека. Также и в США, в 19 веке, в штате Калифорния, в одной из угольных шахт, было обнаружено огромное количество человеческих скелетов, а сними и орудии труда. Возраст тех скальных пород, где всё было найдено, от 10 до 55 миллионов лет. В другой шахте, но уже штата Оклахома, в 1928 году, было найдено несколько бетонных блоков, с идеально отполированной поверхностью, отполированной до такой степени, что в неё можно было смотреться, как в зеркало. Несколько позже там была найдена и целая стена, выложенная из таких блоков, возрастом 36 млн. лет.

В штате Огайо, в 1968 году, в одной из аналогичных угольных шахт, была найдена сланцевая плита, возрастом 37–40 млн. лет, на которой выгравировано несколько строчек иероглифического письма на неизвестном науке языке. Уже в 20 веке, когда появились технологии довольно–таки точной оценки возраста находок археологии и палеонтологии, выяснилось, что золотая цепь, вросшая в кусок угля, найденная в конце 19–го века, имеет возраст 260–320 млн. лет! Получается, что люди вполне могли сосуществовать с динозаврами? Это подтверждаю несколько находок. Первая была найдена в Туркмении, где российскими учёными был обнаружен окаменевший отпечаток человеческой ноги, а уже рядом с человеческим следом и трехпалый след какого–то ящера. Возраст находки 150 млн. лет. Самое интересное, что длина человеческой стопы имела неприлично большие размеры. Это подтверждает и вторая находка в штате Невада, где в одном из песчаников была найдена целая цепочка следов человеческих стоп. Возраст песчаника 213–258 млн. лет. Длина стопы в таком следе порядка 51 сантиметра! Такие «следы» и сопутствующие им гигантские орудия были найдены и в других штатах (Огайо, Висконсина), а также Шри-Ланке и Африке.

Идеальный куб, размерами 12х12х12 см, был найден в Германии. Его возраст насчитывал от 260 до 320 миллионов лет. Но, пожалуй, самой удивительной находкой принято считать металлические шары, найденные вблизи города Клерксдорп, что на северо-западе провинции ЮАР. Данные шары имеют размер в несколько сантиметров. Они изготовлены из специального сплава, а на их основании расположены продолговатые насечки. Вот, что удивительно: по данным археологии шары найдены в слоях, возрастом, приблизительно, 3 миллиарда лет! Здесь мы имеем дело уже не с миллионами, а с миллиардами лет, а вопрос об их естественном происхождении совершенно безоснователен. Шары изготовлены разумными существами, обладающими технологиями выплавки и обработки металлов. Подобные находки можно исчислять бесконечно. Как вы думаете, почему мы раньше не знали об этих находках? Почему о таких сенсационных открытиях не писали в газетах? Почему сейчас не говорят по телевизору? А потому, что кто–то очень не хочет, чтобы люди об этом знали. Ведь получается, что уже, как минимум, 50–100 млн. лет тому назад на планете Земля жили люди. Они умели обрабатывать металлы, камень, дерево, имели письменность. Признать это – значит полностью пересмотреть историю человечества, что официальная наука и политика никогда не допустят.

Все подобные артефакты, противоречащие общепринятому научному взгляду на историю возникновения и развития жизни на Земле, нигде не упоминаются, поэтому и не получают должного научного и общественного внимания, которое могло бы обеспечивать им необходимую сохранность, в связи с чем данные находки попросту теряются, либо исчезали в неизвестном направлении. При таком попустительстве академической науки все артефакты просто отдаются интересующемуся археологией «собрату», такому как «эзотерика», или «псевдо наука», отправляются в самый тёмный угол запылившихся полок музейных складов и хранилищ, либо совсем выбрасываются. И всё это вполне оправданно, т.к. для таких археологических данных не может найтись ниша в фундаментальном представлении об истории нашей планеты, т.к. они, в свою очередь, свидетельствовали бы о том факте, что все научно признанные обезьяноподобные существа никакого отношения к происхождению человека не имеют. Поэтому, единственным решением со стороны официальной науки, связанным с пересмотром данного вопроса, является полное игнорирование подобных тем и связанных с ними находок. Но всему приходит конец, и тайны имеют свойство просачиваться наружу.

Сложно сказать, к какой именно культуре могли относиться большинство тех удивительных находок, о которых мы узнали ранее. И что из себя вообще представляли те далёкие цивилизации и где они располагались. Чем занимались их жители, и какими тайнами вселенной обладали. Достаточно уже того, что они были. А на большинство вопросов мы ещё постараемся ответить. Например, о вопросе, владели ли люди тех далёких времён какими–либо технологиями, заново переоткрытых ныне, можно ответить однозначно, что владели. Подтверждений тому предостаточно. Стоит вспомнить, хотя бы, множество уникальных экспонатов музея города Ики, что в Перу. На некоторых здешних камнях чётко выгравированы люди, которые через увеличительные стёкла рассматривают какие–то предметы, а на других – люди, наблюдающие за звездным небом через подзорные трубы, там же изображены кометы и звёзды. Ну чем вам не учёные – первые и не астрономы – вторые? На других же камнях изображены люди, верхом на доисторических животных ящерах, также видны сцены охоты на этих динозавров. Очевидно, что люди той доисторической эпохи хорошо владели технологиями выплавки и ковки металлов, т.к. оружия для охоты, изображенные на рисунках, имеют явные металлические лезвия. География всех этих находок очень широка, от Северной Америки, до Южной Америки, от Африки, до России и Китая. В этом ключе имеет смысл выяснить, какие цивилизации появились первыми? И, наконец, почему и куда они исчезли?

Ещё по школьному курсу древней истории мы помним, что самой первой высокоразвитой цивилизацией был древний Египет, государство, которое, по данным академической науки, появилось 3500–4000 лет до нашей эры. Позднее данную эстафету переняла другая гипотеза, как только в районе Месопотамии (на юго-востоке Междуречья Тигра и Евфрата) археологи обнаружили следы более древней цивилизации Шумеров, возникновение которых датируется от 4 тыс. лет до н.э, до немыслимой цифры 450 тыс. лет до н.э.! По найденным артефактам, город Шумер имел все признаки высокоразвитой цивилизации. Например, в своих математических расчётах Шумеры применяли троичную систему исчисления. Были они знакомы с числами «Пи» и «Фи» (оно ещё называется числом Фибоначчи). В шумерских легендах можно встретить описание строения и развития Солнечной системы. В те далёкие времена многие народы привлекали плодородные оазисы Месопотамии, в том числе и шумеров. Достоверных данных о природе шумеров в науке пока нет, также неизвестно и куда они исчезли. Шумеры были хорошими земледельцами, использующими для полива своих земель специальную систему водяных каналов. У Шумеров была своя клинопись, также есть мнение, что они изобрели колесо и имели широкое представление об астрономии и математике. Шумеры строили удивительные города. Важнейшим шумерским городом того времени был Урук. Примерно, 3 тыс. лет до нашей эры это был один из самых крупных городов мира, с численностью населения около 100 тыс. человек, а также центром почитания бога Уну и богини Инанны. Шумерское государство было образовано в результате слияния нескольких поселений, под названиями Кулаба, Эана и Урук, и занимало площадь порядка 125 гектаров, где являлось центром Двуречья. Вся территория Урука была обнесена девятикилометровой кирпичной стеной, воздвигнутой в эпоху правления царя Гильгамеша. Эпос о царе Гильгамеше считается первым в истории литературным произведением. Стена была воздвигнута в качестве оборонительного укрепления вследствие многочисленных войн с другими государствами, которые имели место быть на протяжении долгого времени. Об этом нам говорит сказание «Гильгамеш и Ага», где повествуется о войнах города Урука с городом Кишем. Победа царя Гильгамеша принесла городу Уруку господство над всем Южным Двуречьем и сохранилось на всём протяжении правления первой династии. В середине третьего тысячелетия её сменяет династия Ура. Затем Урук завоевывает Саргон Древний, разрушив почти все стены громадного города и включив его в новообразованное им государство – Аккада. Своё значение как крупного торгового и ремесленного центра Урук сохранял и всё последующее время. До наших дней сохранились многочисленные руины Зиккурата, «дворец парфянских царей» (построенный царём Караиндашем), а также древний храм. Долгое время Урук оставался центром всех эпических традиций, повествующих о шумерских богах и историях царя Гильгамеша. Лишь самая малая часть развалин того прежнего государства исследовано ныне. Ныне Месопотамия считается «колыбелью» всех цивилизаций. Шумеры были очень загадочным народом, оставившим после себя множество тайн и почву для размышления учёных и исследователей.

Например, одна из загадок состоит в том, что всю человеческую историю Шумеры делили на два основных этапа: до потопа и после потопа. До потопа шумерскими землями правило десять царей, с общим периодом правления 432 тысячи лет. Об этом нам говорит вавилонский жрец Берос, живший в третьем веке до нашей эры и систематизировавший всю шумерскую мифологию. Вторая загадка хранится в государственном музее Берлина, где на одной из аккадской цилиндрической печати изображён большой круг с шестью лучами, а вокруг него ещё одиннадцать кругов. Очевидно, что это строение Солнечной системы и это 3 тыс. лет назад! Но загадка здесь состоит не в этом, а в том, что Плутон изображён здесь не в качестве планеты, а в качестве спутника Сатурна, также между Юпитером и Марсом показан небольшой кружок, по размерам больше Земли, примерно, в четыре раза. Этот кружок Шумеры определяли как двенадцатую планету Солнечной системы и называли её Нибиру, а в мифологии древнего Вавилона эту планету также называли Мардук, что означает «Телец». Орбита движения планеты Нибиру очень вытянутая, но каждые 3600 лет Нибиру пересекает Солнечную систему, так и название «Нибиру» переводится как «пересекающая». С этой планетой у шумеров связано очень многое, от легенд, описывающих зарождения жизни на земле, до последующих глобальных катаклизмов. Сами учёные долгое время восхищались настолько глубокими и верными знаниями древних шумеров о строении нашей Солнечной системы, делая лишь одну небольшую поправку на то, что Шумеры, всё-таки, допустили две небольшие оплошности: называли Плутон спутником и утверждали, что между Юпитером и Марсом вращается какая–то там планета, неведомая науке. И подобная «оплошность» считалась таковой лишь до недавнего времени, пока, относительно недавно, учёные–астрономы признали, что Плутон планетой не является, а между Юпитером и Марсом в действительности когда–то проходила орбита большой планеты, рядом с которой осталось множество астероидов неизвестного происхождения.

Впервые гипотеза о возможности существовании в нашей солнечной системе 10-й планеты в официальной науке появилась относительно недавно в 1978 году, когда два американских астронома Том Фландерн и Роберт Харрингтон, с помощью математической модели, выяснили, что Плутон и Харон когда–то были вытолкнуты из положения спутников планеты Нептун. Астрономы также предположили, что данное небесное тело было больше диаметра Земли на 3–4 порядка, а впоследствии данная планета попала в орбиту вращения вокруг Солнца. В этом случае, орбита Нибиру должна обладать довольно–таки большим эксцентриситетом, а также сильно наклонёна к плоскости вращения вокруг Солнца. Сам период её вращения вокруг Солнца, в рамках земных лет, должен быть очень большим. Официальное же признание существования планеты «X» было объявлено лишь в 1983 году, после того, когда инфракрасный астрономический спутник «ИРАС» в глубинах космического пространства обнаружил загадочный крупный объект, не известный ранее. В газете «Washington Post» тех лет было опубликовано интервью с ведущим исследователем «ИРАС» из Лаборатории реактивных и ракетных двигателей штата Калифорния Джерри Нойгебауэром, где написано следующее: «Предположительно, данное небесное тело такое же крупное, как и Юпитер, и, возможно, находится настолько близко к Земле, что оно может являться объектом нашей Солнечной системы. Единственное, что я могу вам сказать однозначно это то, что мы с точностью не знаем, что это такое». Об этой сенсации было написано во множествах журналах и газет, но уже в конце 80-х годов всё поменялось кардинальным образом. Например, в тех же научных журналах началась крупная антикампания, направленная против теории о существовании таинственной планеты, также и НАСА стала вкладывать большие средства в создание дорогостоящих телескопов, базирующихся в космосе, и при всём этом отказываться от своих собственных слов и утверждений, сделанных ранее. В итоге проект по изучению таинственной планеты скрылся с глаз общественности, что и не удивительно, т.к. кампанию против теории таинственной планеты «X» возглавили именитые учёные, такие, как М.Литтман, К.Кросуэлл, Э.Стендиш-младший, и Д.Хьюг. Известный американский исследователь Захария Ситчин, очень тщательно изучив шумерские легенды и мифы и написав массу работ на эту тему, опубликованных позднее в Нью Йорке, утверждает, что шумерскую культуру основали жители планеты Нибиру (более позднее название Мардук) нифилимы, они же «ануннаки», что означает «пришедшие с небес». В шумерских легендах ануннаки рассматриваются как раса богов, создавшая всё человечество. Далее, я вкратце поведаю вам то, что описано в книге Захария Ситчина. В полной мере верить тому, что будет написано, или нет – дело каждого, но у меня на всё это есть собственное мнение, основанное исключительно на фактах, и в процессе книги я постараюсь все эти факты вам предоставить, а книгу Захария Ситчина я рассматриваю скорее как художественное произведение, весьма интересное художественное произведение. Итак, что пишет Захария Ситчин. Погружаясь во тьму тысячелетий и посмотрев пристально на строение Солнечной системы того далёкого времени, сразу же бросаются в глаза основные отличия от строения Солнечной системы нынешних дней. В первую очередь, отличия заключаются в том, что на бескрайних просторах Млечного пути, вокруг вращается множество планет, а вот нашей родной Земли и в помине нет, но зато между Юпитером и Марсом движется по своей орбите некая планета, которой в нынешнее время в Солнечной системе не существует. Это планета называется Тиамат. Тиамат, в отличие от остальных планет движется вокруг Солнца по часовой стрелке, в то время как другие планеты движутся противоположно ходу часов. По стечению определённого времени, Тиамат встречает на своём пути другое небесное теле, которое мы знаем как планету Нибиру. Нибиру движется навстречу Тиамат и, примерно, один раз в 3600 лет они проходят между собой на максимально близком расстоянии. Порою, кажется, что они вот–вот столкнуться, и их крах неизбежен, но до поры до времени, всё обходится, и планеты благополучно минуют друг друга. Нибиру вновь уходит по своей вытянутой орбите в космическую даль, а Тиамат, как и прежде, продолжает огибать Солнце, по маршруту, привычному ей. Но долго ли всё может складываться так хорошо? Нет, не долго. В конечном итоге Нибиру всё-таки сталкивается с Тиамат. Последняя раскалывается на несколько частей, смещается со своей прежней орбиты и продолжает движение, но уже в новом качестве. На этом всё и обошлось. Прошло 3600 лет, и планеты снова оказались друг от друга на очень опасном расстоянии. В этот раз случилось что-то ужасное; один из спутников Нибиру врезается в обломок Тиамата, а тот раскалывается на две неравные части и выходит на новую орбиту. Теперь обломок Тиамат движется вокруг солнца, но уже в противоположную сторону. Самое удивительное здесь заключается в том, что шумерские легенды утверждают, что именно эта катастрофа и послужила причиной появления нашей планеты Земля, а также нескольких её спутников – лун. От этой катастрофы планета Нибиру пострадала достаточно сильно. Легенда говорит, что в те далёкие времена Нибиру была обитаема некими Богами – нифилимами. Как мы уже знаем, с нифилимами, т.е. ануннаками, у шумеров связано достаточно многое, и, по легенде, именно ануннаки являются прародителями всего человечества. Наверняка, у читателя возникает вопрос: а для чего этим Богам вообще было нужно создавать человечество? Шумерские легенды эту причину объясняют следующим образом. После столкновения Тиамата и Нибиру, у последней был сильно повреждён некий защитный экран, который, в большинстве своём, состоял и благородного металла – золота. На Нибиру золота никак не хватало, а на «зародыше-земле» оно имелось в изобилии, и было принято решение отправить туда свою научную экспедицию, состоящую из учёных разных мастей и инженеров. На земле, к тому времени, уже успела зародиться жизнь, что несколько упрощало ситуацию, т.к. для добычи материала была необходима рабочая сила и на Земле она имелась. Но оказалось, что несмышленые обезьяны, для подобной задачи, не очень–то и подходили, поэтому ануннакам приходилось довольствоваться лишь собственными силами. Поначалу, весь процесс добычи и доставки металла проходил довольно–таки гладко, но потом между рабочими началось недовольство, и высшим руководством было принято решение о создании на планете Земля искусственной рабочей силы. В качестве генетического материала отлично подходили предки человека – архантропы. Прообразом будущего творения послужили сами ануннаки, тем более что по шумерским легендам, они очень походили на современных людей. После нескольких неудачных экспериментов, инопланетным генетикам всё же удалось создать существо, которое отвечало всем необходимым требованиям. По шумерским легендам, случилось это чудо 300 тыс. лет тому назад. Таким образом, проблема с рабочей силой была решена, и весь процесс добычи благородного металла вышел на уровень самоуправления. Основная часть ануннаков покидают Землю, оставив небольшую группу, в качестве надсмотрщиков. Проходят тысячелетия и ануннаки замечают, что в людском племени рождаются красивые особи. Далее Захария Ситчин проводит параллели между шумерскими легендами и текстом Библии. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал» (Книга. Бытие. Гл. 6.). По шумерским легендам в результате подобных связей и получился современный человек, естественно не без участия эволюционного процесса. По истечению определённого времени, за очередной партией металла на Землю пребывает инспекция. Но то, что твориться на Земле повергает комиссию в шок, о чём они немедленно докладывают верховному руководству. Мало того, что искусственно созданные рабочие перестали выполнять возложенную на них работу, они ещё и расплодились, и расселились по материкам. Люди научились многому, да вот учителя у них были не самые лучшие. А учитывая тот факт, что на землю как надсмотрщиков отправляли лишь провинившихся и преступников, то люди переняли от них самые низменные качества. В результате на Земле царил хаос, разврат, жадность, преступность и воровство. Вот вам и результат детища, оставленного без присмотра. Долго совещаясь, руководство Нибиру решается на самые крайние меры. По шумерским легендам, ключевое решение было озвучено Богом Энлилем, оно заключалось в искусственно созданной глобальной катастрофе, которая могла бы уничтожить всю жизнь на земле. Как читатель, наверное, уже догадался, речь идёт о всемирном потопе. Двум жрецам от Зиусудра и Энки было поручено отобрать из человеческой расы наиболее достойных, для спасения их жизней и последующего возрождения людского рода. По шумерским легендам потоп длился семь дней и семь ночей. Считается, что именно эта легенда и вошла в Библию, но уже в несколько изменённом виде. Вот, пожалуй, вкратце и вся интерпретация работ Захария Ситчина, изложенных в его книге «Двенадцатая планета». По достоверным данным, Ситчин – очень раскрученный автор, особенно на Западе. Если бы всё, что он написал, оказалось правдой, то мы с вами вряд ли об этом вообще узнали, т.к. истину стараются умалчивать, особенно на Западе, а не выносить тайные знания на всеобщее обозрение. Очевидно, что подобная теория палеоконтакта, или другими словами «инопланетного вмешательства», Западу куда выгоднее, нежели истинные знания. Суть вопроса здесь заключается в том, что Шумеры являлись носителями древних тайных знаний о прошлом нашей планеты, в чём мы уже неоднократно убеждались, вспомним хотя бы знания Шумеров о строении Солнечной системы. Во всей этой мифологической истории, которую нам поведали Шумеры, помимо строения солнечной системы, многое ныне признано учёными, кроме, разумеется, версии об «инопланетном» происхождении человечества. Есть мнение, что большая часть Библейского Ветхого Завета взята именно из шумерских легенд.

Очевидно, что это была одна из самых древних человеческих цивилизаций, которую даровали Боги. Цивилизация, которая, по непонятным причинам, исчезла с лица земли, оставив после себя множество тайн и загадок. Так почему же и куда исчезла эта цивилизация? Захарий Ситчин связывает исчезновение шумеров с войной между Богами за Космодром на Синайском полуострове. Действительно, на Синайском полуострове находятся огромные участки оплавления камней, что является следствием выбросов высокотемпературных газов, как, например, от современных ракет. В достоверности этих суждений официальной науке приходится сомневаться. Сложно спорить о том, что не нашло отражение в древних учебниках и книгах, либо в памяти каких–либо народов. Действительно ли древние люди могли летать на космических кораблях и вести войны, как в фантастических фильмах? «Бред сивой кобылы!» – скажут скептики. «Да, именно так всё и было!» – скажут сторонники теории палеоконтакта, или просто люди с богатым воображением. Здесь я соглашусь в том, в школе нас не учили тому, что наши предки путешествовали на летательных аппаратах. Мы не проходим в Авиа школах и университетах методов построения и конструкций древних «самолётов». А наука, как известно, в своих суждениях опирается исключительно на какие–либо источники, в первую очередь письменные. Но где взять книги, возрастом в несколько тысяч лет? Оказывается, что такие книги существуют. Многие люди стали обращаться к древним источникам, изображениям, артефактам самых разных народов мира, в которых даже не косвенно, а напрямую указывается на то, что подобные летательные аппараты действительно существовали. Одним из подобных описаний принято считать манускрипт «Виманика Шастра», найденного в одном из храмов Индии в 1875 году. Считается, что данный манускрипт написан Бхарадваджи Мудрым в 4–м веке до нашей эры, который взял за основу еще более древние тексты. Вот тогда у учёных и началась головная боль. Они–то привыкли, что самолёт придуман лишь в середине 19–го века, а тут им такое. Кстати, если сверить даты изобретения первого самолёта (1843) и находки (1875), то разница у них всего в 30 лет. Удивительно! Такое ощущение, что индийские монахи специально не доставали этот манускрипт, а хранили его до нужных времён, до тех пор, пока человечество не будет готово к этому. Само собою, учёные отказались воспринимать данную находку на веру, объясняя это тем, что такого попросту не может быть. В те годы самолёты были больше похожи на скрученные палки, обтянутые тканью с паровым маломощным двигателем, а тут полноценные летательные аппараты из металлического сплава, с мощными двигателями, приводимые в действие неведомым науке источником энергии. Данные аппараты назывались виманами, само слово «вимана» происходит от санскритского понятия, означающего «небесная колесница». Сами аппараты обладали множеством уникальных свойств, в «Виманике Шастра» их называют «32–я секретами». Один такой «секрет» позволял виману делаться невидимым, а другой менять форму. В «Виманика Шастра» говорится, что виманы перемещались в воздухе самыми различными способами. Виман мог вращаться, изменять форму и размер, становиться невидимым или наоборот ослепительно ярким, вызывая жжение в глазах. Они развивали огромные скорости и зависали на месте, могли нырять в воду и выныривать обратно из воды. Внутри вимана находились уникальные приборы, некоторые из них напоминали фотоаппарат и прожектор. С их помощью те, кто управлял аппаратом, могли наблюдать за окружающим миром изнутри. Посередине аппарата стоял некий «ящик», обладающий огромной энергией. От «ящика» энергия шла в две большие трубы, с помощью которых и осуществлялся сам полёт. В книге сказано, что виманы пользовались двумя видами энергии: солнечной и какой–то ещё, пока неизвестной науке. Между двумя этими видами энергии можно было переключаться, в зависимости от типа полёта. Сами аппараты создавались из каких–то особых металлов и сплавов, выдерживающих очень высокие температуры и работающих при колоссальных нагрузках. Всего их 3 вида, это: «сомака», «саундалика», «мауртхвика». Стоит отметить, что для определённых целей существовали и специальные аппараты. В «виманике шастре» таких аппаратов описано 4 типа. Первый тип называется «Рукма Вимана». Второй тип «Сундара Вимана». Третий тип «Трипура Вимана» и четвёртый – «Шакуна Вимана». Первый и второй тип имели форму конуса, хотя «Сундара Вимана» более обтекаем, они описаны как многоярусные летательные аппараты, с двигателем в самом основании. На одном из ярусов находилась кабина для пассажиров. Третий тип аппаратов несколько крупнее первого и второго типа, к тому же данный аппарат многозадачный, например он способен как летать по воздуху, так и плыть под водой. Но наиболее технологичный и сложный это четвёртый тип аппаратов «Шакуна Вимана», и по техническому оснащению и возможностям он является неким прообразом корабля многоразового использования.

Оригиналы текста «Виманика Шастра» таинственным образом исчезли, и произошло это, примерно, в начале 20–го века, а само существование подобного текста было выдано за хитрую мистификацию. Есть предположение, что данными текстами охотно интересовался Гитлер, ещё во времена существования Рейха. И тому свидетельств множество. Одно из них утверждает, что по поручению Гитлера в Индию была отправлена большая научная экспедиция, состоящая из именитых учёных, экстрасенсов и медиумов. Гитлер всегда охотился за подобными тайными знаниями и его надежды оправдались. В результате, появились слухи, которые говорят нам о том, что эксперименты по созданию летательных аппаратов Гитлером проводились наверняка и даже приводили к успеху, но каких-либо документальных свидетельств этого обнаружить не удалось. Бытует мнение, что все документы и чертежи были уничтожены самим же Гитлером, хотя факты говорят о том, что они просто были похищены. В любом случае, последующая судьба, как гитлеровских документов, так и оригинала индийского манускрипта нам неизвестна. Копий же и переводов существует предостаточно, но они очень далеки от оригинала и не отражают истинного содержания таинственного индийского манускрипта. В противном случае, мы бы с вами уже давно перемещались на летающих тарелках от дома до работы. Но, несмотря на это, древние изображения странных летательных аппаратов можно встреть и в культурах других народов. Одно из подобных изображений, существует, например, в Абидоском храме, который находится в Египте. По картинке видно, что изображены там не только летающие тарелки, но и аппараты, сильно походящие на современные самолёты и вертолёты, а возраст изображения не менее нескольких тысяч лет. Также, в конце 19-го века, в одной из египетских гробниц, была найдена деревянная модель, возрастом 200 лет до нашей эры, очень напоминающая самолёт или планер. Очень странный предмет был найден в одном из храмовых комплексов Мексики. Он представлял собой плиту, с изображенным на ней человеком, сидящим за пультом управления странного летательного аппарата. Само изображение не кажется следствием богатой фантазии древних людей, а скорее, довольно–таки, высокотехнологичным изобретением. Изображение принадлежит древней культуре индейцев Майя и датируется тремя-восемью веками до нашей эры. Целая эскадрилья небольших летательных аппаратов была найдена в Южной и Центральной Америке, она представляла собой множество золотых статуэток, очень напоминающих современные самолёты. Здесь есть и крылья, и задний хвост, и подкрылки. Сказать, что это птица – нелепо, т.к. на птицу это совсем не похоже. Но самой удивительной находкой, после «Виманика Шастра», принято считать древний тибетский манускрипт. Его обнаружили совсем недавно, когда группа китайских учёных обратила внимание на странный документ, написанный на санскрите. По их подозрению, в манускрипте присутствовало описание каких–то технологичных устройств. Для последующего изучения, документы передали в один из индийских университетов. Переводом занимался профессор Рут Рейна, который и заявил, что подозрения Китайцев вполне оправданы. Профессор, переведя документы, обнаружил, что в них находятся описания и руководство по постройке межзвёздных кораблей. Самое удивительное здесь то, что принцип действия данных аппаратов основывался на центробежной силе, по физическому принципу антигравитации, вследствие чего аппарат мог преодолевать земное притяжение и развивать колоссальные скорости. Более того, в манускрипте утверждается, что древние люди свободно пользовались данными аппаратами, перемещаясь в пространстве и преодолевая огромные расстояния. Аналогичные манускрипты также были обнаружены в Пакистане и на острове Пасхи. И это только то, что удалось обнаружить, а большинство удивительных документов ещё хранятся в тайниках истории. Но всё это вопрос лишь времени.