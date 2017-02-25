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Анатолия в глубине тысячелетий – Запретные Темы Истории

25.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Археологические открытия на территории Турции все дальше и дальше уходят в глубь времени.

Древние сооружения и артефакты, которые продолжают обнаруживаться и в настоящее время, постепенно заставляют пересматривать не только историю самого Анатолийского полуострова, но и его роль в общемировом историческом процессе. И это касается как “академической” точки зрения, так и альтернативного взгляда, учитывающего существование в древности высоко развитой в техническом отношении цивилизации – “цивилизации богов”.

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