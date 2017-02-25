В Волгоградской области нашли 4-х метровый “каменный диск”

Необычная находка, была сделана в поистине мистическом месте на карте россии – Медведицкой гряде. Размеры каменного диска поражают – 4 метра в диаметре.

Уфологи отвергают возможность того, что это геологическое формирование и настаивают на том, что объект имеет космическое происхождение.

Мы нашли уже более десяти подобных “дисков”, но они были в диаметре около метра и не более 2-х, а эта находка нас поразила своими размерами, – говорит Вадим Чернобров.

Необычную находку. помог сделать местный житель, который и подсказал “Космопоиску” ее местонахождение. Объект, а вернее его образцы, отправили на научную экспертизу, которая и выяснила возраст диска – более миллиона лет!

Сейчас находку отдали в местный музей города Жирновска и планируют провести дальнейшие анализы и исследования каменного “НЛО”.