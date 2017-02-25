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В Волгоградской области нашли 4-х метровый “каменный диск”

25.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

В Волгоградской области нашли 4-х метровый "каменный диск"

Специалисты взяли на анализ геологические отложения на этом странном объекте и установили, что возраст “каменного диска” составляет миллион лет!

Необычная находка, была сделана в поистине мистическом месте на карте россии – Медведицкой гряде. Размеры каменного диска поражают – 4 метра в диаметре.

В Волгоградской области нашли 4-х метровый "каменный диск"

Уфологи отвергают возможность того, что это геологическое формирование и настаивают на том, что объект имеет космическое происхождение.

В Волгоградской области нашли 4-х метровый "каменный диск"

Мы нашли уже более десяти подобных “дисков”, но они были в диаметре около метра и не более 2-х, а эта находка нас поразила своими размерами, – говорит Вадим Чернобров.

Необычную находку. помог сделать местный житель, который и подсказал “Космопоиску” ее местонахождение. Объект, а вернее его образцы, отправили на научную экспертизу, которая и выяснила возраст диска – более миллиона лет!

В Волгоградской области нашли 4-х метровый "каменный диск"

Сейчас находку отдали в местный музей города Жирновска и планируют провести дальнейшие анализы и исследования каменного “НЛО”.

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