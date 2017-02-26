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Гофрокороб: особенности и сферы применения

26.02.2017 Обо всем   Нет комментариев

Среди всех видов упаковочной продукции наиболее практичными, недорогими и универсальными являются коробки из гофрированного картона.

Сегодня купить упаковку такого типа можно в специализированных интернет-магазинах как в розницу, так и оптом. Несмотря на визуальную схожесть подобных изделий, среди них существует определенная классификация. Для решения конкретных задач можно подобрать наиболее подходящий вид упаковочной продукции.

Виды и характеристики

Свое название рассматриваемый тип тары получил не случайно. Такие коробки изготавливают из особого картона: между двумя плоскими листами плотной бумаги имеется прослойка волнообразной (гофрированной). Подобная конструкция обеспечивает сопротивление материала механическим воздействиям, что позволяет сохранить продукцию внутри коробки от повреждений. В зависимости от количества листов выделяют трех-, пяти- и семислойный картон. Чем толще материал, тем надежнее он защищает продукцию внутри коробки.

Различной может быть конструкция тары. Стандартные четырехклапанные коробки чаще всего являются самосборными. Изначально они плоские, что позволяет их оптимально разместить на складе. Используются они повсеместно. Кондитерские лотки не имеют крышки (закрываются целлофаном), используются как для транспортировки и хранения сладостей, так и для выставления их на продажу. Коробки для мясных изделий отличаются повышенной прочностью, благодаря чему могут выдерживать большой вес, а также имеют отверстия, позволяющие быстро заморозить продукцию.

Коробки для продуктов питания часто бывают одноразовыми, однако при невысокой цене изделий это не является проблемой.

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