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Древние амазонки

26.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Еще в XVIII веке астрономы Тициусаи и Боде заявили, что согласно закону «геометрической прогрессии», между Марсом и Юпитером должна находится еще одна планета. Но куда она могла исчезнуть? В течении последних столетий в этой части Солнечной системы было открыто несколько карликовых планет. Как полагают ученые — это и есть обломки погибшего Фаэтона. Планета буквально разлетелась на части в результате космической катастрофы, вызванной с столкновением с гигантским астероидом. Неужели жителям Фаэтона незадолго до катастрофы удалось спастись, может действительно миллионы лет назад фаэтонцы переселились на Землю?

Неужели в далекой древности женщины были столь могущественными? На нашей планете долгое время царил матриархат. По мнению многих ученых, этому есть конкретное объяснения: человек слишком долго привязан к матери, формирование ребенка в утробе женщины и его последующее взросление в отличии от большинства млекопитающих не синхронизировано с астрономическим годом нашей планеты. По мнению сторонников этой теории: естественная эволюция человека разумного происходила вовсе не на Земле, а на другой планете. И там астрономический год длился гораздо дольше. Эта планета находилась в нашей Солнечной системе…

Мужчины боялись этих женщин и восхищались ими. На многие века сохранились придания о непобедимых амазонках, которые покоряли воинов древности не только оружием, но и своей красотой. Древние греки рассказывали о том, что царство дев-воительниц находится где-то на Востоке. Побывать там довелось немногим. Те же, кто хоть раз видел амазонок, уже не могли их забыть. Сердца самых отважных героев были разбиты непокорными девами-воительницами.

Что делало амазонок непобедимыми? Как им удавалось наводить ужас на целые армии? По одной из версий, они системой древнейших знаний. Что бы их освоить, необходимо было пройти длительное обучение в закрытом поселении. Три ступени посвящения. Каждое из которых продолжалось около семи лет.

— Новые открытия археологов: амазонки жили на Руси.
— Секреты побед и удивительные обычаи женского войска.
— Тайна матриархата: почему дочери Евы сложили оружие?
— Секреты боевых искусств амазонок.
— Побежденным дарили любовь.
— Красота: самое опасное оружие коварных амазонок.
— Прародительницы ведьм могли управлять стихиями.
— Тысячи лет на планете царил матриархат.
— Амазонки владели металлургией древней Руси.
Тайны

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