Самые абсурдные и интересные теории заговора

Термин «теория заговора» изначально являлся нейтральным

обозначением любого случая уголовного или политического заговора. Нет

никаких сомнений, что правительство всегда найдёт способ контролировать

своих граждан, манипулировать ими или «промывать им мозги». Истории

известны некоторые документально засвидетельствованные случаи, когда

теории заговора оказывались больше, чем просто теориями.

Однако на сегодняшний день под «конспирологической теорией»

понимают любую, даже самую безумную теорию, в которой исторические или

текущие события в мире являются результатом тайного заговора коварных

конспираторов, преследующих свои определённые интересы.

Рассматривая и анализируя следующие теории заговора, невольно задаешься вопросом – не перестарались ли эти парни?

1. Проект «Голубой луч»

Цель проекта «Голубой луч» предположительно заключается в том, чтобы

заставить общество поверить в пришествие на Землю Иисуса, под маской

которого будет скрываться антихрист. По мнению сторонников данной теории

заговора, подобная тактика была использована во время проведения ЦРУ

операции «Мангуст» для «промывания мозгов» американским солдатам с целью

свержения Фиделя Кастро, а также Адольфом Гитлером для зомбирования

миллионов людей.

2. Стэнли Кубрик и иллюминаты

Согласно этой безумной теории, Стэнли Кубрик являлся тайным

членом общества иллюминатов и посвятил всю свою карьеру заметанию следов

их существования в своих фильмах. Однако Кубрик не был прилежным

исполнителем приказов общества иллюминатов и, в конечном итоге, был убит

после того, как «вышел за рамки дозволенного», сняв фильм «С широко

закрытыми глазами», а вовсе не умер, как многие верили, во сне от

сердечного приступа.

3. Луны не существует

Знали ли вы, что Луна, космос и все эти научные теории есть не

что иное, как пускание пыли в глаза ради манипуляции людьми. Кроме того,

некоторые утверждают, что Луна, возможно, существует, но она является

не спутником Земли, а строением, которое соорудили инопланетяне. Звучит

безумно, не правда ли?

4. Олимпийские боги были инопланетянами

Могло ли случиться так, что разумные формы жизни посетили нашу

планету десятки тысяч лет назад, подарив нашим предкам технологии,

которые кардинально повлияли на ход истории и эволюцию человечества. По

мнению некоторых конспирологов, именно это произошло в Древней Греции, а

могучий Зевс и другие олимпийские боги на самом деле были пришельцами,

которые обладали сверхспособностями.

5. Кодекс Алиментариус

Кодекс Алиментариус или пищевой кодекс – это глобальный ориентир

для потребителей, производителей и переработчиков пищевых продуктов,

национальных органов по контролю качества и международной торговли

пищевыми продуктами. Несмотря на его благие намерения, тот факт, что ни

один из руководящих принципов или стандартов Кодекса не является

обязательным для любой страны и её власти, заставляет людей верить в

часть глобального заговора, цель которого – распространять генетически

модифицированные продукты для уничтожения населения планеты. Проще

говоря, это план по масштабному отправлению всех людей.

6. Саддам Хуссейн планировал захватить мир при поддержке пришельцев

Многие высказывали предположение о том, что в Ираке нет

химического оружия, а президент Буш лишь искал повод для вторжения в

страну. Но почему он был так одержим этой идеей? Хотел ли он получить

доступ к золоту, нефти или просто свергнуть режим диктатора? Как бы ни

так.

Саддам Хусейн имел доступ к звёздным вратам и, конечно,

правительству США пришлось остановить президента Ирака, прежде чем тот

завоюет мир при помощи своих маленьких зелёных друзей. Где же был Фокс

Малдер, когда он так нужен?

7. ЦРУ создало ВИЧ

Некоторые люди в самом деле верят в то, что самый опасный вирус

на Земле был специально изобретён агентами ЦРУ, чтобы устранить всех

негров и геев.

8. Земля не твёрдая

Да, да, вам не показалось. На самом деле Земля полая внутри и

имеет отверстие в «подземный мир», расположенное где-то в Арктике и

охраняемое войсками мировых держав.

А ещё Земля может быть плоской, а ледяные стены вокруг её границ охраняет армия «универсальных солдат».

Но самым поразительным в этой теории является то, что в мире найдутся чудаки, которые действительно верят в неё.

9. Наука – это вовсе не наука

Если вы думаете, что главная цель науки – это систематизация

знаний в виде проверенных опытным путём объяснений и прогнозов о природе

и Вселенной, то вы глубоко заблуждаетесь. Согласно данной теории

заговора, всё, что пытается сделать научный мир, это доказать – Бога не

существует.

10. Мировое господство сексуальных меньшинств

Знаком ли вам термин «гоминтерн»? Если нет, то позвольте

представить вам, вероятно, самую смехотворную теорию заговора, которую

вы когда-либо слышали. «Гоминтерн» – это термин, который используется с

1930-х годов и позже для обозначения якобы существующей тайной группы

влиятельной гомосексуальной элиты, контролирующей индустрию моды,

развлечений, искусства и даже образования.

В настоящее время они по всей вероятности уже не могут

довольствоваться только этим и стремятся захватить политическую и

экономическую власть.

11. Сократа никогда не было

Некоторые верят, что любая значительная историческая фигура,

которая никогда ничего не писала о себе, о других или о мире,

автоматически не могла существовать в природе. Это относится к Сократу,

Гомеру и многим другим. А тот факт, что Платон или другие историки и

философы встречались и беседовали с Сократом, для некоторых сторонников

данной конспирологической теории ничего не значит.

12. Господство активисток феминистского движения в игровой индустрии

На протяжении тысяч лет этот мир принадлежал исключительно

мужчинам, пока женщины не получили равные с ними права и не начали

мстить за все годы своего притеснения.

Так, в попытке покорить мир, некоторые из них стали заниматься

разработкой видеоигр для мужчин и превратили игровой процесс в «пагубное

пристрастие» для неокрепших юношей, чтобы превратить их в мягкотелых,

немотивированных и легкоуправляемых игроманов.

13. Теракт 9/11

Список теорий заговора относительно этого трагического события

так велик и противоречив, что осветим лишь самые основные из них. По

некоторым предположениям, этот теракт был намеренно инсценирован

правительством США для определённых целей, однако, согласно другой точке

зрения, во всём виновато израильское правительство.

Некоторые уверены, что за атакой на башни-близнецы стоят

иллюминаты, другие полагают, что это был план Ротшильдов. К тому же,

незадолго до этого многие банкиры-сионисты, зная о готовящемся теракте,

урезали акции авиакомпаний и сколотили крупное состояние.