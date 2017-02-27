НАСА обнаружило тысячи следов воды в каньонах на экваторе Марса

“Этих следов так много, что нам сложно уследить за всеми ими. Оказалось, что они появляются на склонах каньонов гораздо чаще, чем мы считали ранее. Если текущие данные не врут, то это самое плотное их сосредоточение на планете, и, если они действительно связаны с недавним выходом воды на поверхность, это означает, что данная система каньонов еще более интересна, чем на это намекает их необычная геология”, — заявил Мэттью Чоджнацки (Matthew Chojnacki) из университета Аризоны в Тусоне (США).

Линии водной энергии Марса

В 2011 году Альфред Макьюэн из университета Аризоны в Тусоне (США) и его коллеги изучали снимки, сделанные камерой HiRISE на борту зонда MRO. На некоторых снимках крутых склонов и краев кратеров видны темные полосы шириной 0,5-5 метров, которые появляются и разрастаются в летний период и исчезают марсианской зимой.

Как предполагали тогда планетологи, эти полосы могут быть потоками очень соленой воды. Такая вода остается жидкой при летних температурах на этих склонах, достигающих 250-300 кельвинов, или примерно от минус 23 до плюс 26 градусов Цельсия. В сентябре прошлого года, после повторного изучения снимков с MRO, планетологи подтвердили, что эти следы действительно оставлены солеными ручьями из кипящей воды. Пока ученые не знают, что является ее источником – атмосфера или подземные залежи льда.

Макьюэн, Чоджнацки и их коллеги натолкнулись на еще одну тайну, связанную с этими темными линиями, изучая снимки, полученные зондом MRO при исследовании долины Маринер, системы каньонов у экватора Марса, где недавно другая группа ученых из университета Аризоны нашла следы вулканическх озер, где потенциально могла существовать жизнь.

Олимпийский бассейн на Марсе

Изучая фотографии этих каньонов, ученые натолкнулись на сотни и тысячи темных линий, аналогичных тем, которые они видели пять лет назад в высоких широтах Марса. Появление этих линий, судя по снимкам HiRISE, приводило к масштабным изменениям в облике поверхности долин Маринер – по расчетам авторов статьи, их появление указывает на то, что почвы Марса в этом регионе содержали или впитали в себя около миллиона кубометров воды.

Ее хватило бы для заполнения крупнейшего небоскреба Нью-Йорка от фундамента до вершины, или для наполнения 40 олимпийских бассейнов. Подобный объем воды, по словам ученых, вряд ли мог накопиться в почве Марса в результате “высасывания” воды из атмосферы красной планеты солями в ее почве, что заметно осложняет ситуацию с поисками ее источников.

Дело в том, что большая часть этих линий в долинах Маринер расположена не на кромках кратеров, как в других регионах Марса, а на относительно ровных и нетронутых уголках поверхности. Здесь залежи водяного льда не могут находиться на небольшой глубине, где они могут оттаять и сформировать эти “соленые ручьи” и темные линии.

Сами Макьюэн и его коллеги полагают, что вода все же “высасывается” из атмосферы солями, а не поднимается к поверхности Марса, однако механизм подобной транспортировки пока остается неизвестным. Ученые предполагают, что впитыванию воды может способствовать необычная геология и погодные условия в этих каньонах.

Поэтому темные линии на Марсе стали еще более загадочными – у ученых теперь мало сомнений в том, что вода действительно часто встречается в жидком виде под поверхностью красной планеты, однако ее источник пока не определен. Его раскрытие, как надеются ученые, поможет найти ответ на главную загадку Марса.