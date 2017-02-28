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Над Челябинском замечено НЛО
28.02.2017 новости
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Жительница Челябинска оказалась свидетельницей появления над городом НЛО. Яна Елина заметила светящиеся объекты в небе над трубопрокатным заводом.
«Я увидела, как над ЧТПЗ в небе парят две яркие желтые точки, то пропадая, то появляясь вновь. Наблюдала я это не более десяти минут», – взволнованно рассказала девушка корреспонденту «Первого областного».
Самолет, выбросы завода или действительно НЛО? Пока неизвестно, откуда взялись светящиеся точки. А что думаете вы?
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