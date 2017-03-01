Технологии древних

Нет предшественников, живших пять, а может быть, пятнадцать или

двадцать пять тысяч лет тому назад — тогда, когда по всем канонам

современной науки на Земле существовало лишь общество первобытных

охотников и собирателей, использующих каменные орудия, и это время

именовалось поздним палеолитом или ранним каменным веком…

Самолеты и ядерные бомбы у первобытных

дикарей, не знавших металла? Откуда они у них, да и зачем? Как они могли

ими пользоваться? Против кого применялось оружие, предназначенное для

уничтожения целых народов? Ведь тогда на Земле еще не было государств и

городов!.. Против таких же охотников и собирателей, как и они, живших в

соседней пещере? Едва ли, звучит как-то смешно и нелепо. Тогда против

кого?..

Гораздо проще представить себе, что в то время, когда использовались

летательные аппараты и применялось разрушительное оружие, попросту не

было дикарей. Возможно, они где-то и жили — в лесах, пещерах. Но в

обществе того времени им отводилась второстепенная и малозаметная роль. А

правили балом достигшие высочайшего научно-технологического прогресса

народы, которые строили большие города и создавали могущественные

государства. Находясь на более высоком уровне развития, чем наше

общество, они использовали авиацию, вели жестокие войны друг с другом и

бороздили просторы Вселенной, отправляя космические корабли к другим

планетам и даже в другие галактики.

Наверняка, кое-кто из читателей назовет все это вздором. Что же,

каждый имеет право на свою точку зрения. Еще пару лет тому назад мне

тоже многое из того, о чем я вам поведал и чем еще только хочу

поделиться, казалось невероятным. Но время идет, появляются новые

данные, и в соответствии с этим меняется наше мировоззрение. И уже

сейчас для меня не стоит вопрос: вымысел это или правда, потому что я

давно понял: все изложенное в индийских преданиях является отражением

реально происходивших на Земле событий. Хотя и сильно видоизмененным,

искаженным, но все-таки отражением. Пусть завуалированным многими

поколениями рассказчиков и переписчиков, — иногда неосознанно, потому

что древние летописцы не могли по-другому передать то, чего они никогда

не видели и к чему никогда не прикасались, — иногда сознательно — в

угоду обычаям эпохи, в которую они жили, или для того, чтобы скрыть

крупицы ценнейших знаний от непосвященных.

За время, прошедшее после написания первой статьи о летательных

аппаратах мною было изучено большое количество новых публикаций и

первоисточников. В процессе их исследования моему мысленному взору

являлись необыкновенные картины. В них представали бывшие обитатели

нашей планеты, которые иногда были похожи, а иногда совсем не похожи на

людей. Я путешествовал по таинственной Гиперборее и ступал по городу

богов — Амаравати, видел воздушные флотилии из легких летательных

аппаратов, управляемых гандхарвами и апсарами, и сам Индра показывал при

мне оружие богов своему сыну Арджуне.

У далекого Кайласа в городе Алака я гостил у одноглазого великана

трехногого бога богатств Куберы и видел его грозную стражу из гигантов

якшей, многоруких ракшасов и найрритов, которые оберегали подступы к

спрятанным в подземельях сокровищам.

Я был на полях сражений, на которых воевали вначале боги и демоны, а

потом их человеческие потомки -Пандавы и Кауравы. Мне до сих пор

мерещатся горы исковерканных трупов и выжженная, опаленная жаром оружия

богов земля, на которой не росло ничего в течение многих, столетий.

Перед моими глазами и сейчас будто стоят зловещие видения расколов

земной коры и зияющих пропастей, заполненных бурлящей магмой, дрожащей

под ногами земли и рушащихся гор, а потом — огромной волны, которая

крошила и смывала все вокруг, оставляя за собой лишь мертвую

безжизненную пустыню.

После происходивших на Земле опустошений от прежних могущественных

цивилизаций не оставалось ничего: землетрясения, потоки лавы, несколько

раз обогнувшая земной шар гигантская волна, огромные ледники безжалостно

уничтожали все, что называется культурным слоем. Оставались только

более ранние отложения, в которых сохранялись останки живших до эпохи

прогресса охотников и собирателей, которые так сильно запутали нашу

историю и которые снова вышли на историческую арену после последнего

грандиозного катаклизма, произошедшего, по наиболее часто встречающимся

датировкам, примерно 12 тысяч лет назад.

Это небольшое введение к статье написано неслучайно Моя цель — дать

вам понять, что на этот раз я не буду выражать свое удивление по поводу

того, откуда взялись столь необычные знания у древних людей. Как сказал

бы по этому поводу маленький трехлетний человечек, «оттуда». Да, именно

оттуда — из мира, в котором они жили, который во время глобальной

катастрофы был разрушен и погиб; Но знания — отголоски . того далекого

времени — каким-то чудом уцелели. Возможно, сохранились старинные

рукописи в подземных убежищах, о чем писал Платон. Вероятно, вместе с

ними катастрофу смогли пережить и некоторые очевидцы событий того

далекого времени. Древние знания дошли до нас в виде многочисленных

преданий о летательных аппаратах, о разрушающих все живое оружии, о

странствиях полубогов и смертных по звездным системам. Так что давайте

просто посмотрим, о чем нам говорят самые древние на Земле книги, многие

из которых писались задолго до времени Платона и Юлия Цезаря, и

подлинность их ни у кого не вызывает сомнения.

Покорение Земли пришельцами

Древнеиндийские тексты насыщены упоминаниями о далеких мирах,

звездах, планетах, бороздящих просторы Вселенной летающих городах,

небесных колесницах и экипажах, преодолевающих огромные расстояния со

скоростью мысли. Половина рода человеческого в них вообще ведет свою

родословную от пришельцев из Космоса — адитьев, которые в индийских

преданиях называются полубогами, и дайтьев с данавами, которые относятся

к демонам. И те и другие по внешнему облику мало чем отличались от

людей, хотя, по-видимому, были более высокими.

Вот как описывается покорение Земли адитьями, дайтьями и данавами в первой книге «Махабхараты»:

«Святые мудрецы так описывают то, что произошло. Когда-то

божественное племя адитий, управляющих Вселенной, враждовало со своими

двоюродными братьями-демонами, дайтъями, и однажды… адитьи нанесли им

полное поражение…

Оставив свои боевые позиции на высших планетах,… дайтьи… решили, что

вначале родятся на маленькой планете Земля…, и так без усилий подчинят

своей власти нашу крошечную планету. Став хозяевами Земли, они

намеревались бросить ответный вызов бoжecтвeнным адитьям и так

поработить Вселенную.

…Дайтьи… вошли в лона земных цариц и… родились среди членов царских

семейств. С возрастом дайтьи стали проявлять себя как властные и гордые

монархи…

…Их количество в этом мире так возросло, что… Земля былa не в силах

выносить бремя их присутствия. Но, несмотря на это, они продолжали

наводнять землю, и их становилось все больше и больше».

Чтобы спасти нашу планету от нашествия дайтьев с данавами, «Господь

Индра и другие полубоги решили спуститься на землю… Небожители

непрерывной чередой начали спускаться на землю…, обитатели небес

рождались в родах благолюбивых мудрецов и царей и стали убивать

нечестивых данавов, людоедов ракшасов…, чародеев в змеином обличье и

различных других созданий, которые заживо пожирали людей».

Как можно догадаться из цитируемых выше отрывков «Махабхараты»,

дайтьи, данавы и адитьи прилетели на Землю с каких-то других обитаемых

планет, а возможно, и из других звездных систем. Скорее всего, они

использовали для своего передвижения в Космосе космические корабли,

которые они в большом количестве доставили на Землю. Таких кораблей было

действительно очень много, и они выполняли разные функции: от

межгалактических перелетов до полетов в атмосфере Земли.

Летающие города богов и демонов

Индийские предания донесли до нас имена двух выдающихся конструкторов

космических кораблей. Ими были искусный художник и архитектор данавов

Майя Данава и архитектор богов Вишвакарман. Майя Данава3 считался

учителем всех майяви, которые были способны вызывать колдовские силы.

Главным же творением Майи Данавы считались летающие города. Согласно

«Махабхарате», «ШримадБхагаватам», «Вишну-парве» и другим

древнеиндийским текстам, он построил множество великолепно украшенных

городов, в которых имелось все для длительного проживания там людей (или

демонов). В третьей книге «Махабхараты», например, говорится о летающем

городе Хираньяпура4 . Этот город, парящий в небе, увидел потомок

адитьев, сын бога Индры Арджуна, когда странствовал на воздушной

колеснице по небесным областям после великой побед ы над обитателями

морских глубин ниватакавачами.

«Арджуна сказал:

– На обратном пути я увидел огромный и удивительный

город, способный перемещаться куда угодно… Четыре входа со сторожевыми

башнями над воротами вели и этот дивный, неприступный чудо-[город]…».

В этом путешествии Арджуну сопровождал пилот гандхарв по имени Матали, которого он и спросил, что это за чудо. Матали ответил:

«В этом дивном, плывущем по воздуху [городе]… живут

данавы — пауломы и калакеи5. Этот великий город зовется Хираньяпура, и

охраняют его могучие демоны — сыновья Пуломы и Калаки. И живут они тут… в

вечной радости, без тревог…, и боги не в cилax их уничтожить».

Великий город Хираньяпура мог свободно перемещаться по небу и в

открытом космосе, плыть по воде, погружаться под воду и даже под землю.

Другим творением Майи Данавы был «железный летающий город» Саубха

(санскр. Saubha — «благоденствие», «счастье»), подаренный царю дайтьев

Шалве. Согласно «Бхагавата Пуране», «этот неприступный корабль… мог

лететь куда угодно». Его не могли разрушить ни дэвы-адитьи, ни демоны,

ни люди. Он мог влиять на погоду и создавать смерчи, молнии, делаться

видимым и невидимым, перемещаться по воздуху и под водой. Иногда

казалось: в небе появлялось множество кораблей, а иногда не было видно

ни одного. Саубху видели то на землe, то в небе, то приземлившимся на

вершине горы, то плывущим по воде. Этот удивительный корабль летал по

небу как огненный вихрь, ни мгновения не оставаясь неподвижным.

Аналогичный летающий корабль-город Вайхаясу (санскр. Vaihaуasa —

«находящийся под открытым небом»), подаренный главнокомандующему

Махарадже Бали, сыну царя дайтьев Вирочаны, упоминается в восьмой песне

«Шримад-Бхагаватам»:

«Этот великолепно украшенный корабль был построен демоном Майей и

снабжен оружием, годным для любого сражения. Его невозможно было себе

представить и описать. Он, например, был иногда виден, а иногда

невидим…, похож на встающую из-за горизонта луну, освещающую все

вокруг».

В «Шиве Пуране» Майе Данаве приписывается авторство в создании трех

«летающих городов, предназначенных для сыновей царя дайтьев или данавов

Тараки:

«Затем чрезвычайно мудрый и искусный Майя… построил города: золотой —

для Таракаши, серебряный — для Камалакши и стальной — для Видьюмали.

Эти три превосходные, похожие на крепости, города исправно служили в

небесах и на земле… Так, войдя в три города, сыны Тараки, могучие и

доблестные, наслаждались всеми радостями жизни. Там росло множество

деревьев кальпа. В изобилии было слонов и лошадей. Было там много

дворцов… Воздушные колесницы, сияющие, как солнечный диск…, движущиеся

во всех направлениях и подобные лунам, озаряли город».

Другому «великому архитектору Вселенной» и строи­телю летающих

кораблей, зодчему и конструктору богов (адитьев) Вишвакарману (санскр.

Vicyakarman — «всетворящий») приписывается строительство летающего

корабля, подаренного Индрой Арджуне:

«Колесница была снабжена всем необходимым оборудованием. Ее не могли

победить ни боги, ни демоны, она излучала свет и издавала низкий

рокочущий шум. Красота же ее пленяла сердца всех, кто ее видел. Эту

колесницу… coopyил божественный зодчий Вишвакарман; и ее очертания бьли

так же трудно различимы, как очертания солнца. На этой колеснице, ярко

блистающей своим великолепием, Сома победил злочестивых данавов»

(«Адипарва»).

Другое творение Вишвакармана — огромная летающая колесница Пушпака

(санскр. Puspaka — «цветущая»), которая последовательно принадлежала

змеевидному богу богатств и сокровищ Кубере, предводителю ракшасов

Гаване и земному воплощению бога Вишну — Раме.

Вишвакарман также, по-видимому, построил большие «летающие

общественные дома», с которых осуществляли свое управление адитьи. С них

же они наблюдали и за ходом битв. Вот, например, отрывок из

«Махабхараты», повествующий о воздушном дворце для собраний Шакры

(Индры):

«Величественный и роскошный дворец Шакры, который тот завоевал своими

подвигами, он nocmpoил для себя сам… с блеском и великолепием огня. Он

простирался на сотню йоджан6 в ширину и на сто пятьдесят йоджан в длину,

воздушный, свободно передвигающийся и возвышающийся на пять йоджан.

Рассеивающий старость, горести и уста.лость, свободный от болезней,

благодатный, прекрасный, с множеством комнат, спален и мест для отдыха,

оживленный и украшенный великолепными деревьями, повсюду росшими в этом

поместье…, где повелитель Вогов восседал с Шачи (супруга бога Индры -А.

Ф.)».

Помимо описанных и других, подобных им, больших космических кораблей и

межпланетных станций (не побоюсь назвать летающие города богов и

демонов этими словами) существовали небесные колесницы и воздушные

экипажи меньшего размера. Судя по многочисленным эпизодам из

«Махабхараты», Бхагавата-пураны», «Шивы-пураны» и других древнеиндийских

текстов, и тех и других в былые времена было очень много.

Приведу для подтверждения этого два отрывка из «Махабхараты»:

«…Матали пронзил небосвод (и очутился) в мире премудрых.

Он показал мне… (другие) воздушные колесницы…

На колеснице, булаными запряженной, мы возносились все выше…

…Затем самодвижущиеся миры, миры божественных ришей (мы проезжали),

Гапдхарвов, апсар, богов великолепные угодья…».

«В это самое время…

Возник могучий звук, от небожителей (он исходил), с небосвода…

Раджу богов (Индру -А. Ф.), покорителя недругов, на сияющих солнцемвоздушных колесницах

Множество гандхарвов и апсар со всех сторон сопровождали».

Примерно о таком же скоплении воздушных колесниц говорится в

упомянутых в моей первой статье фрагментах из джайнского текста VIII

века «Махавира Бхавабхути», собранного из более древних текстов и

традиций, и в «Бхагавата-пуране»:

«Воздушная колесница, Пушпака, доставляет многих людей в столицу

Айодхьи. Небо полно огромных летательных машин, черных, как ночь, но

усеянных огнями желтоватого свечения… ».

«…О нерожденный, о синешеий (Шива -А. Ф.)… Взгляни на небо, которое

стало таким прекрасным, оттого, что по нему плывут вереницы белых, как

лебеди, воздушных кораблей…».

К звездам. Космические полеты богов и смертных

В «Махабхарате», «Шримад Бхагаватам», «Вишну-пуране» и друтих

древнеиндийских текстах неоднократно описываются совершаемые богами,

демонами, героями (рожденными от богов и смертных женщин) и разными

мифическими существами космические путешествия на воздушных кораблях:

«Я был известным видьядхарой по имени Сударшана. Я был очень богат и красив и летал повсюду на своем воздушном корабле…».

«Читракету, повелитель видьядхаров, отправился в странствие по

безбрежным просторам Вселенной… Однажды, странствуя в небесах на своем

ослепительно сияющем воздушном корабле, он прибыл в обитель Шивы…»

«Проносясь сквозь пространство, махараджа Дхурва видел одну за другой

все планеты солнечной системы и видел на своем пути полубогов на

небесных колесницах.

Так махараджа Дхурва миновал семь планетарных систем великих

мудрецов, известных как саптариши — семь звезд созвездия Большой

Медведицы…».

«Потомок династии Куру, царь Васу мог путешествовать за пределами

Земли в верхних районах нашей Вселенной, и поэтому в те далекие времена

он прославился под именем Упари-чара,

«Странствующий по высшим мирам». В отличие от видьядхаров, сиддхи

могли путешествовать в космосе без помощи летательных аппаратов. А вот

как Васу получил от Индры свой летательный аппарат:

«Я (Индра — А. Ф.) награждаю тебя редчайшим даром — знать обо всем,

что происходит в пределах этой Вселенной. Я жалую тебе также хрустальный

небесный корабль — наслаждение богов. Этот удивительный корабль уже на

пути к тебе, и вскоре ты, единственный среди смертных, ступишь на его

борт. Так, подобно одному из богов, ты будешь путешествовать среди

высших планет этой Вселенной».

Другой герой «Махабхараты» — Арджуна — тоже летал по Космосу на воздушной колеснице, подаренной ему Индрой:

«И на этой подобной солнцу, творящей чудеса божественной колеснице

мудрый потомок Куру взлетел вверх. Став невидимым для ходящих по земле

смертных, он увидел тысячи чудесных воздушных колесниц. Там не было

света ни солнца, ни луны, ни огня, по они светились собственным светом,

приобретенным благодаря их заслугам. Из-за расстояния свет звезд виден

как крошечное пламя лампады, но в действительности они очень велики.

Пандава (Арджуна — А. Ф.) видел их яркими и прекрасными, сияющими светом

собственного огня… »,

Еще одним путешественником по Вселенной был мудрец Кардама Муни.

Женившись на дочери царя Сваямбхува Ману — Девахути, и получив «чудесный

летающий дворец», он с женой отправился в путешествие по различным

планетным системам:

«Так он путешествовал с одной планеты на другую, подобно ветру,

который веет повсюду, не встречая преград. Передвигаясь по воздуху в

своем великолепном, излучающем сияние воздушном замке, который летал,

послушный его воле, он превзошел даже полубогов…».

Принципы путешествия во вселенной

Помимо летающих городов и небесных колесниц, которые, скорее всего,

представляли собой космические корабли, межпланетные станции и

летательные аппараты, особого упоминания заслуживают «выведенные

гандхарвами» кони особой породы. Вот как они описываются в

«Махабхарате»:

«Кони богов и гандхарвов источают небесное благоухание и могут

скакать с быстротой мысли. Даже когда их силы истощены, они все равно не

сбавляют скорости… Кони гандхарвов могут по желанию менять масть и

мчаться с любой, какой захотят, быстротой. Достаточно лишь мыс ленно

пожелать, чтобы они тут же предстали перед тобой, готовые к исполнению

твоей воли. Эти кони всегда готовы исполнять твои желания».

Ричард Л. Томпсон в своей книге «Пришельцы. Взгляд из глубины веков»

показал, что это некие «мистические кони», свойства которых основаны на

законах, управляющих тонкими материальными энергиями. Эти законы были

хорошо известны ученым древности, однако о них почти ничего не знают

современные специалисты. Проведя анализ древнеиндийских первоисточников,

Томпсон пришел к выводу, что кони гандхарвов «скакали» по определенным

«дорогам», называемым «дорогами сиддхов», «дорогами звезд» и «путями

богов». То, что они могли преодолевать огромные расстояния за короткое

время, было связано с тем, что дороги сиддхов также подчинялись законам,

управляющим тонкими энергиями, а не законам, управляющими обычной,

грубой материей.

По этим же дорогам, по мнению Р. Л. Томпсона, могло (и сейчас может!)

быть перенесено и грубое человеческое тело, подчиненное мистическим

силам — сиддхам, именуемым прапти и мано-джава. Согласно «Махабхарате» и

другим древнеиндийским текстам, этими силами в совершенстве владели

обитатели планетной систем Сиддхалока — сиддхи. Поэтому они могли

свободно перемещаться в Космосе без летательных аппаратов.

На основании каких законов происходил «полет» «коней», колесниц и

людей по дорогам сиддхов? На основании законов, управляющих тонкими

материальными энергиями. Эти законы могли заставить грубую материю

(какой, например, является человеческое тело) действовать в нарушение

обычных законов физики.

Другими словами, происходила «дематериализация» грубого человеческого

тела, машин и механизмов и их «повторная сборка» в других частях

Вселенной. Подобные путешествия, по-видимому, могли происходить только в

определенных звездных коридорах, тоннелях, или, как мы их назвали

вначале, дорогах, в пределах которых было как бы «свернуто» пространство

и время. Но это тема отдельного серьезного разговора, выходящего далеко

за рамки настоящей статьи.

Карта путей богов

На основании анализа текста «Вишну-пураны», Р. Л. Томпсон

установил, по какой дороге ехал Арджуна. Приведу выдержку из его книги

«Пришельцы. Взгляд из глубины веков»:

«В «Бишну-пуране» говорится, что Путь Богов (деваяна) лежит к северу

от орбиты Солнца (эклиптики), к северу от Нагавитхи (накшатры Ашвини,

Бхарани и Критика) и к югу от звезд семи риши. Ашвини и Бхарани — это

созвездия в Овне, находящемся к северу от эклиптики, а Криттика — это

созвездие, смежное с созвездием Тельца, известное как Плеяды. Ашвини,

Бхарани и Криттика принадлежат к группе из двадцати восьми созвездий,

называемых в санскрите накшатры. Семь риши — это звезды Ковша в Большой

медведице. По этой информации мы можем составить общее представление о

Пути Богов как о дороге, протянувшейся через звезды в северной небесной

полусфере.

Другая важная небесная дорога — Путь питов (или питра-яна). Согласно

«Вишну-пуране», эта дорога пролегает на севере от звезды Агастья и к югу

от Аджавитхи (три накшатры Мула, Пурвашадха и Уттарашадха), не

пересекаясь с путем Вайшванара. Область питов, или Питралока, в

ведической литературе именуется обителью Ямы, божества, которое

назначает наказания грешным человеческим существам… Эта область, а также

адские планеты находятся, как говорится в «Бхагавата-пуране», в южной

стороне Вселенной, на юге от Бху-мандала, планетарной системы, в которую

входит Земля.

Накшатры Мула, Пурвашадха и Уттарашадха отчасти соответствуют

созвездиям Скорпиона и Стрельца, и считается, что Агастья — это звезда

под названием Канопис. Таким образом, по описаниям в «Вишну Пуране» мы

можем представить себе, где находится Питралока и ведущая в нее дорога,

пользуясь знакомыми нам небесными ориентирами».

Ну вот, к сожалению, и пришло время поставить точку в моем

кратком рассказе об удивительных индийских преданиях о летательных

аппаратах и оружии богов и демонов.

Истоки этих преданий теряются в столь отдаленных от нас временах, что

мы. ныне живущее на Земле человечество, не в состоянии назвать даже

приолизительную дату их со ставления. Известно только, что большинство

из них вошло в древнеиндийские рукописи, написанные в Ш-П тыс. до н. э. —

X в. н. э., а по некоторым данным, еще раньше — в IV или VI тыс. до н.

э. Существуют еще более фантастические версии, что авторами некоторых

книг, таких как Веды (Ригведа, Самаведа, Атхарваведа, Яджурведа),

«Нималатпурана», были змее-люди — наги, а время описываемых в преданиях

событий отстояло от нас на многие миллионы лет.

Как бы там ни было, сейчас я могу с уверенностью сказать лишь одно. В

очень давние времена (десятки тысяч или, может быть, миллионы лет

назад) на Земле жили разумные существа, которые намного превосходили

своими знаниями современных людей. Они правили государствами, жили в

больших и малых городах, летали на другие планеты, а созданные ими

космические корабли бороздили просторы Вселенной. Наша планета была

густо населена и на ней жили разные, непохожие друг на друга, народы,

которые воевали друг с другом. В результате войн между ними происходили

настолько сильные разрушения и опустошения на Земле, что они «вырывали»

целые страницы из Книги ее истории.

Говоря словами древнегреческого философа Платона, на Земле оставалась

лишь «мертвая безжизненная пустыня». Через сотни или тысячи лет на

планете вновь возрождалась жизнь и на историческую арену выходили

первобытные охотники и собиратели, останки которых обычно находят

археологи и геологи. Но древние знания сохранялись. Скорее всего,

выживали в подземных убежищах и отдельные представители древних

высокоразвитых рас, которые становились царями и жрецами.

Познакомившись с индийскими преданиями (да и не только с индийскими),

невозможно рассуждать иначе. Поэтому мне непонятно, как вообще могло

случиться, что многие современные исследователи не уделяют им должного

внимания. То ли они попросту остаются в неведении относительно этого

ценнейшего пласта литературы, то ли предпочитают считать все написанное

не более чем вымыслом и сказкой.

Главные доводы сторонников традиционной теории эволюции человечества о

том, что мы до сих пор не располагаем материальными остатками столь

древних и могущественных цивилизаций (в отличие от находок костей и

предметов обихода первобытных охотников и собирателей), оказываются не

такими уж и непоколебимыми при первой же попытке привести даже самый

короткий перечень этих остатков. Руины Тиауанако и Саксаумана в Боливии и

Перу возрастом более 12 тыс. лет, камни Ики с изображением вымерших

150-200 тыс. лет назад животных, плиты, колонны, статуэтки, вазы, трубы,

гвозди, монеты и другие предметы в пластах возрастом от 1 до 600 млн.

лет, многочисленные наскальные изображения и печатки с изображением

рогатых людей, следы человекоподобных существ в отложениях возрастом

135-250 млн. лет в Техасе, Кентукки, Неваде и Туркмении, железный

молоток из нижнемеловых отложений Техаса…

Возможно, ученые просто уходят от ответа на вопрос, что же на самом

деле представляют собой все эти находки. Ведь ни одна из них не

вписывается в рамки теории происхождения жизни, которую до сих пор

преподают в школах и университетах.

Но возможно и другое. Существуют влиятельные силы, которые не

заинтересованы в обнародовании столь древних знаний. Поэтому они спешат

объявить все сделанные находки игрой природы, искусно выполненными

подделками и чем угодно еще — только не подлинными открытиями. А сами

находки бесследно исчезают и… оседают в сверхсекретных лабораториях,

оставляя большинство ученых, да и простых людей в неведении и

недоумении.

Зачем и почему? Давайте вместе думать над ответом.

А.В. Колтыпин