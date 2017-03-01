Железные загадки из Великого Прошлого

При археологических раскопках, горно-рудных работах, иногда и просто случайно в толщах земли находятся предметы, которые ставят в тупик не только добытчиков, но и ученых и исследователей. Они получили название неопознанных ископаемых объектов (НИО), или артефактов. Как правило, НИО состоят из того или иного металла. А загадка их – в том, что они залегают в слоях породы, исторически совпадающих с временами, когда на Земле в принципе не могло быть не только обработанного, но и просто кем-либо выплавленного металла.





Самый известный из артефактов – конечно же, знаменитый Зальцбургский параллелепипед. Он был обнаружен в 1885 году в английском городе Шендорфе в куске бурого угля на шахте. Необычным же было то, что уголь относился к слоям третичного периода. Сам же НИО, размером 67 х 62 х 47 мм и весом 785 граммов, сперва был выставлен в музее Зальцбурга, и быстро привлек внимание ученых. На заседании исторического общества Рейнской области и Вестфалии доклад об этой находке сделал горный инженер Фридрих Гульт. Который установил, что параллелепипед состоит из стали с небольшой примесью никеля и, по-видимому, имеет метеоритное происхождение. Однако, о правильной форме артефакта ученый, случайно или умышленно, ничего не сказал.





Позже неоднократно высказывались предположения, что это – метеорит, но обработанный человеком. Но – для чего, для каких целей? Идущая по периметру НИО канавка наводила на мысль, что параллелепипед мог использоваться в качестве молота, веревкой закрепленного на палке. Но кто мог обработать его 24—67 миллионов лет назад?! Ответа на этот вопрос пока нет и, честно говоря, не предвидится.





Дальше – больше. В 1844 году, и тоже в Британии, в карьере поблизости города Милнфилд, нашли стальной «гвоздь», примерно на 2,5 сантиметра «вбитый» в спрессованный песчаник. Его острие, вышедшее в слой валунной глины, почти полностью разъело ржавчиной. Чуть позже том же карьере Кингуди в куске кварцитовой породы была найдена и другая таинственная «запчасть» — металлический объект в форме ручки, длиной 23 сантиметра.





После этих находок под Милнфилдом энтузиасты устроили активные розыски, пытаясь откопать «дверь», от которой остались гвоздь и ручка – а может, и весь «дом». Поиски окончились ничем. А добытые объекты исследовала Британская ассоциация содействия развитию науки, которая, увы, не удосужилась определить глубину залегания и возраст песчаника. Однако данная горная порода, как выяснилось в новейшие времена, не может быть моложе нескольких миллионов лет.





А дальше находки хлынули буквально волной. Но пальму первенства, как водится, перехватила Америка. В 1851 году золотоискатель Хайрем Уитт в куске кварца нашел еще один гвоздь. А в городе Трежер-Сити, штат Невада, в куске полевого шпата, добытого на большой глубине, обнаружили еще более сложное «изделие» – металлический винт длиной 5 сантиметров, и даже с сохранившейся резьбой!





Возле города Дорчестер после взрывных работ нашли обломки серебряно-цинкового сосуда в форме колокола, и даже с рисунками. А в Чилликоте, штат Иллинойс, в шахте на глубине 42 метра откопали несколько плоских бронзовых предметов круглой формы, похожих на шайбы – или на монеты? И все это – доисторических времен…Наконец, в скалах штата Техас некая Эмма Хан в июне 1934 года обнаружила… целый молоток, с ручкой и металлическим набалдашником длиной 15 см и диаметром около 3 см. Специалистов Металлургического института в Колумбусе, Огайо, удивил химический состав металла этого артефакта: 96,6 % железа, 2,6 % хлора и 0,74 % серы.





Настолько чистого железа не удавалось получить за всю историю металлургии, оно даже не подвержено процессу ржавления. А исследования, проведенные знаменитой Баттелевской лабораторией, показали: окаменевшая деревянная рукоятка молотка, изнутри превратившаяся в уголь, дает возможность говорить о возрасте находки не менее чем в 140 миллионов лет.





Техасцы – народ дотошный, артефактов им показалось мало. В 1930 году в русле реки Пэлэкси Ривер в так называемой «долине исполинов» было обнаружено крупнейшее местонахождение следов динозавров мелового периода. Но кроме них, палеонтолог К. Н. Догерти нашел там же следы человека, который (судя по расположению ног), преследовал динозавра. Еще древнее следы босых ног «охотников на динозавров», которые обнаружил геолог Г. Бурру в 1931 году в нескольких милях от Маунт-Вернона. Возраст геологических слоев там составляет 250 миллионов лет.





Сегодня не только США славятся находками НИО. Так, в 1981 году в ЮАР на одном из рудников были найдены металлические шарики в залежах минерала пирофиллита, возраст которого составляет аж 3 миллиарда лет! Слегка приплюснутые сферы диаметром от 2,5 до 10 сантиметров, опоясанные тремя желобками, изготовлены из сплава, похожего на никелированную сталь, который в естественном состоянии в природе не встречается.





Более того: как выяснилось позже, один из шариков, помещенный в музей, медленно вращается вокруг своей оси, совершая полный оборот за 128 дней. Ни одной вменяемой версии этого феномена ученые по сей день не представили.





В Румынии, в песчаном карьере на берегу реки Муреш рабочие обнаружили загадочный объект длиной 20,2 см. Судя по всему, он является сломанной деталью (поверхности артефакта покрыты следами от тяжелых ударов) какого-то более сложного приспособления. «Деталь» состоит из сложного металлического сплава, в состав которого входит 13 элементов, главный из которых – алюминий.





Напомним: в качестве материала для промышленных изделий алюминий начали использовать только в XIX веке. А НИО обнаружен рядом с останками мастодонта, последний из которых вымер около миллиона лет назад. Непонятным остается и его назначение – разве что предмет был частью гигантского капкана на мастодонта?Эта версия не кажется смехотворной, если вспомнить находку археологов возле города Камбе в Родезии: череп древнего человека с идеально ровным отверстием, напоминающим след от пули. Аналогичная находка была сделана в Якутии, где найден череп бизона, который жил 40 тысяч лет назад и получил такую же ровную дырку в черепе.





Что же нам остается думать? Может быть, миллионы лет назад по нашей планете и впрямь бродили инопланетяне? Починяли по мере сил и техники свои поломанные летающие тарелочки, строили временные домишки, сорили ненужными деньгами, охотились, а порой – и отстреливались от неожиданных врагов. Или то были легендарные атланты? И история человечества, вопреки официальной науке, насчитывает не тысячи лет, а куда больше? Или же все эти находки – дело рук умелых фальсификаторов, падких до дешевой славы?





Истина, как часто бывает, лежит где-то посередине. А отделить зерна от плевел и расставить последние точки над «Ё» предстоит, как водится, следующим поколениям исследователей.