Онна-бугэйся: Женщины самураи

Собственно в японском языке нет такого слова как женщина-самурай.

Потому что определение “самурай” подразумевает только мужчину, без

вариантов. Слово буси – также содержит в себе иероглиф “мужчина”.

Поэтому применительно к женщинам применяется бугэйся (武芸者) — «человек

боевых искусств», т.е. онна бугейся (онна – женщина).

Онна-бугэйся — женщина, принадлежащая к сословию самураев в феодальной Японии и обучившаяся навыкам владения оружием.

Как это ни странно , но в средние века роль женщины была доминирующей

в управлении делами клана. Да что там средние века, достаточно

вспомнить матриархальный миф о Солнечной Богине – Аматэрасу, в котором

явно подчёркивается её главенство над всеми богами японского пантеона, а

также равенство в бою богини Идзанаги со своим братом-мужем Идзанами.

Влияние этого древнего матриархата прослеживается во всём культе солнца,

который был женским по своей природе в первоначальной японской

концепции.

Даже первые хроники японской истории наполнены описаниями подвигов

воинственных цариц, лично водивших свои войска на штурм вражеских

укреплений в Ямато или через пролив в Корею. Со временем растущее

влияние конфуцианства заметно ослабило доминирующее положение женщины,

оградив ее ограничениями различного рода. Но эти ограничения далеко не

всегда принимались кротко и смиренно, в чем пытаются нас уверить

историки более позднего времени. В период Хэйан женщин, возможно, и

нельзя было встретить на поля боя, но они внесли немалый вклад в

культурные достижения своей эпохи.

По Бусидо первым долгом женщины-воина считалось служение своему

супругу. Кроме того в ней ценились такие качества характера, которые не

во всех странах приняло считать достоинством у женщин. Бусидо восхвалял

женщин-воинов, «которые были способны подняться выше несовершенства и

недостатков, свойственных их полу, и проявить героическую силу духа,

которая могла бы быть достойной самых храбрых и благородных мужчин».

Поэтому с самого раннего детства дочерей самураев заставляли

вырабатывать в себе выдержку и стойкость духа. Из оружия женщин учили

пользоваться главным образом нагинатой (искусство нагинатадзюцу), а

также копьём яри, цепями и веревками. Вместо катаны они имели танто.

«Обычным для копья местом хранения было место над дверью в жилище, так

как таким образом женщина получала возможность использовать его против

атакующих врагов или любого незваного гостя, проникшего в дом. Но

обучение Онна-бугэйся владению оружием преследовало еще одну цель — они

могли применять эти навыки во время войны. Но все же согласно Бусидо

умение защитить себя для женщины-самурая считалось более важным.

Женщины-воина, не имевшие своего господина, были вынуждены быть сами

себе телохранителями. С оружием в руках женщина-воин защищала свою

неприкосновенность также отважно, как ее муж сражался за своего

господина. Кроме того, умение владеть оружием женщине-воину было

чрезвычайно важным для воспитания необходимых качеств характера у детей.

В день достижения девушкой-воином совершеннолетия (в 12 лет) ей

согласно ритуалу вручался женский нож «кайкен», который исходя из

ситуации мог направляться ею в тело противника или в себя. Кайкэн,

который подобно вакидзаси воинов-мужчин, всегда находился при ней – в

рукаве или за поясом. Кайкэном можно наносить как молниеносные удары в

ближнем бою, так и метать его со смертоносной скоростью, также кайкэн

«принимал участие» в совершении ритуального самоубийства («женский»

вариант этого действа носит название дзигай и был распространён так же

широко, как и сэппуку у мужчин). Причем, женщины не вспарывали свой

живот подобно мужчинам, а перерезали себе горло. Ещё одним строгим

правилом ритуала было обязательное связывание собственных лодыжек, дабы и

после смерти выглядеть «пристойно». Целомудренность женщины-воина была

настолько важна, что ценилась выше жизни.

Tomoe Gozen (巴 御前). Онна бугэйся (女武芸者), наложница или жена Минамото-но Ёсинака.

Девочек из клана самураев с детства обучали серьезным боевым

искусствам: владению нагината (лёгкой алебардой), метанию ножей и

дротиков, стрельбе из лука, приемам дзю-дзюцу. Так что самурайские

женщины при необходимости могли дать отпор насильнику или напавшему на

ее дом врагу. Неожиданно для напавшего упакованная в кимоно «куколка»

вдруг принимала боевую стойку, изящные шпильки из ее прически

превращались в метательные ножи, веер ощетинивался стальными иглами, а в

маленькой изящной ручке невесть откуда появлялся сверкающий кинжал.

Но были в истории Японии и женщины-воины, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях. И среди нихТомоэ Gozen (巴御前) ( 1157 – 1247 ) наложница или жена Минамото-но Есинака,

одного из военначальников во времена войны Гэмпэй. Наиболее известным

сражением которого является сражение при Курикара, где Тайра впервые

получили сокрушительный разгром.

Томоэ прославилась своей храбростью и силой. Полагают, что она выжила после войны Гэмпэй (1180-1185).

“Хэйкэ моноготари” так описывает “онна bugeisha” женщину-воина:

“Особенно хороша была Томоэ — белолица, с длинными волосами,

писаная красавица! Была она искусным стрелком из лука, славной

воительницей, одна равна тысяче! Верхом ли, в пешем ли строю — с оружием

в руках не страшилась она ни демонов, ни богов, отважно скакала на

самом резвом коне, спускалась в любую пропасть, а когда начиналась

битва, надевала тяжелый боевой панцирь, опоясывалась мечом, брала в руки

мощный лук и вступала в бой в числе первых, как самый храбрый,

доблестный воин! Не раз гремела слава о ее подвигах, никто не мог

сравниться с нею в отваге.”

Томоэ гозэн единым махом срубила голову Моросигэ Онда и швырнула её

на землю. Потом сбросила боевые доспехи и пустила коня на восток.

Томоэ сопровождала Ёсинаку практически во всех сражениях. Но в

последнем при Удзигава, поблизости от Киото, Ёсинака велел женщине

убегать, так как не хотел умирать в окружении “баб” или просто хотел,

чтобы она спаслась: “— Ты — женщина, беги же прочь отсюда, беги

скорей куда глаза глядят! А я намерен нынче пасть в бою. Но если будет

грозить мне плен, я сам покончу с жизнью и не хочу, чтоб люди смеялись

надо мной: мол, Ёсинака в последний бой тащил с собою бабу! — так

говорил он, а Томоэ все не решалась покинуть Ёсинаку, но он был

непреклонен. «О, если бы мне встретился сейчас какой-нибудь достойный

противник! — подумала Томоэ. — Пусть господин в последний раз увидел бы,

как я умею биться!» — и, с этой мыслью остановив коня, стала она

поджидать врагов. В это время внезапно появился прославленный силач

Моросигэ Онда, уроженец земли Мусаси, и с ним дружина из тридцати

вассалов. Томоэ на скаку вклинилась в их ряды, поравняла коня с конем

Онды, крепко-накрепко с ним схватилась, стащила с коня, намертво прижала

к передней луке своего седла, единым махом срубила голову и швырнула ее

на землю. Потом сбросила боевые доспехи и пустила коня на восток.”

– Однажды, девушку-(Онна-бугэйся) захватили в плен и, понимая опасность

насилия со стороны грубой солдатни, она пустилась на хитрость и заявила,

что подчинится им, если они сначала позволят ей написать письмо своей

сестре. Дописав письмо она внезапно бросилась на ближайшего из солдат,

выхватила у него оружие и заколола себя, спасая таким образом честь. В

письме оказались строки прощальных стихов: «На небосклоне юная луна, Из опасения, что блеск ее затмят, Бегущие из темноты к ней облака, Стремительно бежит». Когда

возникала реальная угроза попасть в плен к врагу, они не только

решительно принимали смерть от рук родственников мужского пола или их

командиров, но и сами убивали мужчин, если по какой-то причине они не

могли или не желали совершить ритуальный акт и не щадили в такой

ситуации ни себя, ни своих детей. Один из самых древних эпизодов,

связанный с принятием и исполнением такого решения, можно найти в

старинном сказании о доме Тайра. В части, описывающей морское сражение у

Данноура Нииодоно, бабушка малолетнего императора Антоку, столкнувшись с

угрозой попасть в плен к воинам Минамото, прижала ребенка к себе и

сбросилась с обрыва. За ней последовали её придворные дамы, включая мать

императора, которую единственную насильно удалось спасти. Нельзя

сказать, что стойкость духа и владение боевыми искусствами были

единственными достоинствами таких женщин. Наряду с владением оружием

девушки обучались изящным искусствам – танцам, музыке, сложению стихов,

каллиграфии, икебане. Умение петь и танцевать не предназначалось для

широкой публики в отличие от искусства гейш, и если какая-то из жен

воинов и прославилась своими талантами, то только благодаря

гостеприимству дома.

Накано Такэко — женщина-самурай, погибшая при защите замка Айдзу-Вакамацу в войне Босин. 1868г.

Онна бугейся Накано Такэко ( 中野 竹子, 1847 – 10

октября 1868), старшая дочь чиновника княжества Айдзу Накано Хэйная (中野

平内), получила не только гуманитарное образование, но и приобрела навыки в

боевых искусствах, хорошо владела нагинатой.

Настолько хорошо, что работала инструктором боевых искусств в 1860-е

годы. В битве за Айдзу (1868 год, про те времена был фильм “Последний самурай”)

она сформировала неофициальный “женский отряд”. В ходе сражения против

сил Императорской армии, Такэко получила пулевое ранение в грудь и

попросила свою сестру Юко отрезать ей голову и похоронить её, чтобы она

не досталась врагу в качестве трофея. Голова Такэко покоится под сосной

возле храма Хокайдзи (посёлок Айдзубангэ префектуры Фукусима). А в

городе Айдзувакамацу с тех пор ежегодно проводится осенний фестиваль

«Айдзу Мацури» (会津まつり), где главным действующим лицом являются одетые в

хакама (штаны) девушки с белыми повязками на головах, изображающие

Такэко и её воинов.

Осенний фестиваль Айдзу Мацури в городе Айдзувакамацу. Одетые в

хакама девушки с белыми повязками на головах, изображают Такэко и её

воинов.

В основном, овладевать искусством игры на музыкальных инструментах и

пением надо было для того, чтобы помочь расслабиться уставшим после

службы мужьям и отцам. Немаловажным аспектом была и психология в музыке,

ибо самая безупречная гармония звуков будет звучать механически, если в

ней не участвует душа исполнительницы, которая пребывает в ладу с самой

собой. Музыка и танцы должны были смягчать характер самураев, отвлекая

их от повседневной суеты. Ценность женщины-самурая определялась двумя

сферами деятельности: полем битвы и семейным очагом. Большинство

японских женщин не стремились стать социально значимыми фигурами,

поэтому естественно, что дом привлекал их больше. Пока мужья и отцы

сражались или несли службу, на плечи женщин ложилась ответственность за

управление домом, воспитание детей и их защиту. Искусство ведения

домашнего хозяйства требовало тщательного изучения, так как с детства

женщин-самураев учили делать все с душой, а самозабвенное служение очагу

считалось честью. Они предпочитали роль матери и жены, за которую и

заслуживали уважение и почет в обществе.

Однако если женщина замечала, что самурай больше беспокоится об ее

участи, она должна была напоминать супругу о его долге перед господином и

принимать необходимые меры, чтобы напоминать ему об обязанности

служения. При служении дому от женщины требовалась вся ее

самоотверженность в оказании помощи мужу, которая так и называлась –

«найдзё» — внутренняя помощь. Так реализовывалась цепь самоотверженного

служения самурайского сословия: жена служила мужу, муж служил господину,

который, в свою очередь, служил Небесам. При необходимости самурайские

женщины брали на себя обязанности по осуществлению мести, которая

считалась единственно возможной реакцией (согласно японскому толкованию

конфуцианства) на оскорбление или убийство господина. Даже в течение

застойного периода сёгуната Токугавы женщины строго соблюдали принцип

безусловной преданности своему клану – порой даже строже, чем мужчины.

На протяжении веков самурайская женщина оставалась грозной фигурой,

консервативной во взглядах и действиях, преданной этическим нормам

своего клана – как их сути, так и внешним проявлениям.