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Ученые: пришельцы могут жить в недрах Земли

03.03.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые: пришельцы могут жить в недрах Земли

Ученые из Йельского университета
считают, что инопланетяне живут в буквальном смысле у нас под ногами.
Исследователи уверены, что пришельцы обитают на глубине 19 километров
под землей в условиях экстремальных температур и высокого давления,
сообщает Business Insider.

В последнее время ученые ищут внеземную
жизнь не только в космосе, но и в недрах нашей планеты. О том, что
инопланетные организмы могут существовать глубоко под землей,
исследователи всерьез задумались после того, как обнаружили особые
изотопы углерода в древних породах арагонита на побережье американского
острова Лопез (штат Вашингтон). Есть версия, что минералы образовались
под воздействием жидкости, богатой метаном органического происхождения.

По мнению исследователей, подземная
среда достаточно благоприятна для существования внеземной жизни,
поскольку защищает организмы от губительной космической радиации и
высоких температур на поверхности.

Ранее американские ученые из
университета в Беркли заявляли о планах искать внеземные цивилизации на
расстоянии до двадцати световых лет от Земли (что составляет примерно
190 триллионов километров).

К тем космическим объектам, где,
предположительно, может обитать разумная жизнь, будет отправлено
специальное электронное послание. Пока оно, правда, еще не составлено.
Предполагается, что подробнее о возможном существовании “подземных
пришельцев” человечество узнает в самое ближайшее время.

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