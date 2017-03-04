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Астрономы считают, что Млечный Путь наполовину больше, чем считалось ранее

04.03.2017 новости   Один комментарий

Астрономы считают, что Млечный Путь наполовину больше, чем считалось ранее

Астрономы предположили, что Млечный Путь может быть наполовину больше, чем считалось ранее. Результаты своих исследований авторы направили на публикацию в Astrophysical Journal, а кратко о них сообщает Discovery News.

К такому выводу ученые пришли, рассмотрев при помощи Sloan Digital Sky Кольцо Единорога — кольцеобразную цепочку из звезд, которая окружает Млечный Путь. В настоящее время считается, что она образовалась в результате притяжения Галактики материи из гипотетической Карликовой галактики в Большом Псе.

Если наблюдения ученых подтвердятся, то поперечные размеры Млечного Пути увеличатся со ста тысяч световых лет до 150 тысяч. Само Кольцо Единорога начинается примерно с 65 миллионов световых лет от центра Галактики и простирается до 200 миллионов световых лет от нее. Оно содержит звездной материи на примерно сто миллионов солнечных масс.

Теперь ученые полагают, что необычная структура Кольцо Единорога обусловлена гравитационным влиянием материи вне Млечного Пути, например, карликовых галактик. Геометрия кольца свидетельствует о наличии возмущения, которое присутствует также в облаках межзвездных газа и пыли.

Ученые долго спорили, существует ли эта галактика в природе, или Кольцо Единорога образовано из материи Млечного Пути. Впервые обнаруженное в 2002 году, оно уже в 2006 году было отнесено к Галактике, но спустя год наблюдения астрономов опровергли эту точку зрения.

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Один комментарий к Астрономы считают, что Млечный Путь наполовину больше, чем считалось ранее

  • 05.03.2017 at 17:05
    Arwksndr  говорит:

    “”Само Кольцо Единорога начинается примерно с 65 миллионов световых лет от центра Галактики и простирается до 200 миллионов световых лет от нее.”” – уважаемый автор статьи будь так добр разберись со шкалой расстояний в космосе.. Либо цепочка из галактик окружает млечный путь а если это цепочка из звезд то тогда должны быть не млн световых лет а десятки и сотни тысяч св.лет.. статья как она представлена -не имеет смысла ..ее могут читать и те кто не разбирается в астрономии.. С уважением гость..

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