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Гигантские НЛО – Куб, гигантские НЛО – “RODs” и другие аномалии возле Солнца – Новогодний обзор за 31 декабря 2013

05.03.2017 новости   Нет комментариев

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