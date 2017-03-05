- Галлерея (2)
- Интересное в мире (73)
- НЛО (114)
- новости (2 881)
- Обо всем (91)
- Политика (14)
- Части света (4)
- что от нас скрывали (2 395)
- Гигантские НЛО – Куб, гигантские НЛО – “RODs” и другие аномалии возле Солнца – Новогодний обзор за 31 декабря 2013
- Ответ Белому Дому на его заявление, что НЛО не существует
- У москвичей появился шанс увидеть соединение Луны и Марса
- Вывод в ТОП YouTube SMOService
- Астрономы увидели космический снегопад
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
- Апрель 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Август 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Май 2015
- Апрель 2015
- Март 2015
- Февраль 2015
- Январь 2015
- Декабрь 2014
- Ноябрь 2014
- Октябрь 2014
- Сентябрь 2014
- Август 2014
- Июль 2014
- Июнь 2014
- Май 2014
- Апрель 2014
- Март 2014
- Февраль 2014
- Январь 2014
- Декабрь 2013
- Ноябрь 2013
- Октябрь 2013
- Июнь 2013
- Май 2013
- Валерий Спиридонов к записи Досье серых пришельцев
- admin к записи Над Москвой, Беларусью и Украиной пролетели метеориты
- Николай к записи Ньютон, масоны и инопланетяне
- admin к записи Загадка древних подземных тоннелей
- admin к записи Челябинский метеорит был искусственным
-
Гигантские НЛО – Куб, гигантские НЛО – “RODs” и другие аномалии возле Солнца – Новогодний обзор за 31 декабря 2013
05.03.2017 новости Нет комментариев
-
Поделиться в соц. сетях
Метки: Аномалии, Гигантские, декабря, другие, Новогодний, Солнца
Написать ответ