Загадки крымского полуострова

Но оказывается, подобные рукотворные объекты, правда, не столь внушительных размеров находятся совсем неподалёку от нас. На крымском полуострове.

Несмотря на то, что сам Крым весьма небольших размеров, тем не менее, он до сих пор преподносит массу тайн и загадок как учёным, изучающим этот регион, так и туристам или отдыхающим, которые приезжают полюбоваться красотой полуострова.

Например, не так давно научно-исследовательская группа под руководством В.А. Гоха обнаружила в окрестностях Севастополя комплекс подземных пирамид. Как и большинство открытий, такая находка была сделана совершенно случайно: группа геологов просто искала наиболее удобные участки для бурения артезианских скважин.

Однако в ходе работ специалисты с помощью прибора зафиксировали СВЧ-поле, находящееся в радиусе 100 м. Это позволило геологам предположить, что под землёй находится какой-то объект, и с целью подтвердить эту догадку было решено провести раскопки вручную. Предположение оказалось верным – на глубине около 10 метров был обнаружен рукотворный каменный объект, напоминавший грань пирамиды, внешний слой которого был представлен гипсо-силикатом, а внутренний – оплавленным кварцем.

При проведении дальнейших работ были найдены ещё четыре таких постройки, но меньших размеров. Измерения объектов позволили установить, что высота самой большой пирамиды – 45 метров, а длина каждого основания – 72 метра. Лабораторный анализ показал, что для постройки пирамид древние мастера добавляли в раствор яичные желтки и белки, а также использовали свинец, гипс и жидкое стекло.

По настоянию Виктора Тарана, одного из ведущих сотрудников, поиски было решено продолжать, и вскоре шесть подобных пирамид были найдены на прямой линии (протяжённость которой около 40 км), которая соединяет Камышовую бухту с мысом Сарыч. Попутно было установлено, что все сооружения располагаются в особой последовательности, которая пока ещё остаётся загадкой. Причём одна из пирамид располагается на морском дне.

Как предполагают специалисты, весь этот комплекс представляет собой звено некогда существовавшей единой планетарной сакральной системы, поскольку если провести через карту линию, то окажется, что крымские и египетские пирамиды, а также Стоунхендж и изваяния острова Пасхи окажутся соединёнными между собой одной прямой.

Помимо пирамид, в Крыму можно встретить надписи и рисунки, оставленные на камнях жителями полуострова много веков тому назад. Например, в горном массиве Чатыр-Дага были обнаружены удивительные изображения и символы, относящиеся к каменному веку. Особо интересным выглядит один рисунок, где изображён эллипсовидный объект с коленопреклонёнными (или танцующими?) вокруг него людьми. Владислав Канюк, уфолог из Запорожья считает, что древние люди запечатлели таким образом сюжет связанный с прибытием НЛО.

Пирамиды, загадочные рисунки – это далеко не всё, чем может удивить людей таинственный Крым. Нередки здесь случаи встреч со странными морскими существами, которые вполне подходят под описание всем известной Несси. Ещё в прошлом и позапрошлом веке таких свидетельств было довольно много, и некоторые из них заслуживают полного доверия.

Например, в книге Майи Быковой приведён случай, произошедший в 1921 году в районе Карадага. Тогда на поимку неизвестного «огромного гада», замеченного местными жителями, был выслан целый отряд красноармейцев. Именно это событие и легло в основу сюжета повести М. Булгакова «роковые яйца».

Согласно древней татарской легенде «Чершамбе», место возле современной Щебетовки некогда считалось «змеиным», поскольку здесь обитала огромная змея, размеры которой в «свёрнутом» состоянии ничем не уступали стог сена. В конце – концов чудовище было убито янычарами, но детёнышам её удалось спастись.

В 1828 году от евпаторийского исправника было подано донесение, в котором говорилось о появлении в уезде змеи с гривой и заячьей головой, которая нападала на овец. Татары убили две таких змеи. По их мнению, морские чудища приплыли по морю из южных стран.

Рассказывая про Крым, нельзя не упомянуть и менгиры – рукотворные древние мегалиты, которые распространены повсеместно, и Крым в этом отношении не стал исключением, хотя менгиров здесь не так уж и много. Считается, что эти сооружения были созданы тогда, когда точных наук в помине не было. Однако как же тогда объяснить тот факт, что бахчисарайский менгир несомненно является частью астроархеологического комплекса, который находится в урочище Богаз-Сала.

Если встать рядом с этим менгиром дни весеннего и осеннего равноденствия, то в «окне», которое высечено в скале в противоположном конце балки, можно наблюдать восходящее и заходящее Солнце. Как известно, эти дни были наиболее важными для хозяйственной деятельности людей, и, судя по всему, древние крымчане обладали достаточно серьёзным запасом знаний, которые с успехом применяли на практике. Вот только кто помог им их получить – остаётся загадкой.

“Земля Хроники Жизни”, Суббота, 04.05.2013