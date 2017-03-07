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Загадки Египетских пирамид
07.03.2017 что от нас скрывали
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С египетскими пирамидами связано много неясного. Первое, зачем они были
построены? Второе, каким именно образом? Из каких древних веков возникла
эта непонятная традиция: возводить величественные сооружения
треугольной формы посреди пустыни, раскаленной солнцем, сооружения,
которые соперничают друг с другом высотой и массивностью? Интересно, что
в Америке, находящейся от Египта на расстоянии тысячи сотен километров
океана и песка, наблюдался такой же обычай.
Сказание об Атлантиде –
древняя легенда, которую рассказали Сократу египетские жрецы, и которая
является одной из гипотез, объясняющей происхождение этого обычая.
Гигантская тектоническая катастрофа привела к разрушению Атлантиды, в
результате чего она была погружена на дно океанских вод.
Относительно Египетскиих пирамид…
по преданию первой на территории нынешней Африки была построена
пирамида Сорида. Зная заранее о предстоящей катастрофе, атланты решили
сохранить в ней достижения своей цивилизации. Но они не смогли
предусмотреть главного – любые знания должны быть востребованы, иначе
они будут обречены на смерть и забвение. К тому же, кому они могли
пригодится, если катастрофа уничтожила исследовательские лаборатории и
институты, погубила тысячи ученых и инженеров, квалифицированных
специалистов, практически полностью разрушила промышленность.
В таком
случае речь шла о выживании, а не о восстановлении утраченного.
Уцелевшие преподаватели начали учить не высшей математике и астрономии, а
навыкам выживания в условиях недружелюбной внешней среды. Все знания,
которые удалось сохранить, были сконцентрированы в руках жрецов,
сделавших науку кастовой, и она быстро встала на путь регресса. В
результате мир стал катиться к дикому состоянию. Настала эпоха
цивилизаций античности.
Причем, чем ближе время шло к нашей эре, тем
более регрессивной становилась наука. А все в результате религиозного
фанатизма, многочисленных войн и использования рабского труда. Как
пример можно привести того же Архимеда, чью голову отрубал римский
легионер. А знания: Сократ все время твердил об Атлантиде, Пифагор
постоянно доказывал теоремы, а Демокрит утверждал, что все звезды – это
солнца, и что вокруг них существуют миры, такие же как и наш и что там
тоже живут люди.
Можно привести еще не одно такое доказательство. Но на
это, к сожалению, просто нет времени. Важно совсем другое: исходя из
вышесказанного есть все основания не только полагать, но и даже
утверждать, что на Земле уже когда-то существовала суперцивилизация,
которая вполне реально превосходила настоящую по целому ряду критериев и
показателей. И тогда миф о пирамиде Сократа является на самом деле
историческим фактом, имея под собой реальную основу.
Что же
представляла из себя эта пирамида? Попробуем себе это представить.
Во-первых, скорее всего, она была построена не из камня. Дело в том, что
тектоническое бедствие таких масштабов, как гибель материка или
крупного острова сопровождается повышенной вулканической деятельностью,
но еще и является непредсказуемым относительно движения коры земного
шара. И поэтому, любая пирамида, даже самая высокая, могла запросто
оказаться под толщами земли или попросту провалиться в образовавшуюся
трещину.
Так что, любой сверхцивилизаци легче было бы выстроить
что-то на подобие космического корабля, который можно вывести на орбиту,
а после приземлить где-нибудь в пустыне, не затопленной и безлюдной.
Относительно формы космического корабля, то она могла быть
пирамидальной, что облегчило бы взлет и посадку корабля и ему не
пришлось бы преодолевать препятствия земной атмосферы.
Помимо
многочисленных описаний, энциклопедий или технических образцов на этом
корабле должно быть находились еще и всевозможные генетические образцы,
замороженные клетки живых организмов, населявших нашу планету. Или даже
погруженные в анабиоз люди. В последствие чего и родился обычай
забальзамированные тела фараонов в каменных пирамидах-гробницах,
надеясь, что будущие потомки смогут клонировать их или воскресить.
Понятно, что ожившему фараону не престало бедствовать и поэтому его
обеспечивали всеми необходимыми вещами, включая домашних животных, слуг,
драгоценности и утварь. Таким образом, умерший фараон не считался и не
признавался мертвым духом. Следовательно, не было никакой необходимости
его задабривать. А уж отправлять материальные блага на тот свет и
подавно не стоило. Да и вряд ли кто-то из жрецов мог верить, что они
туда попадут. Все эти ценности нужны не мертвым, а живым. Следовательно,
они допускали, что хозяин данных вещей рано или поздно, но воскреснет.
Как оживают клоны или люди, погруженные в анабиоз.
Как же строились
эти пирамиды. Здесь можно только предполагать и высказывать догадки, но пока на данный вопрос ответа нет и будет ли он – неизвестно.
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