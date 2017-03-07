Загадки Египетских пирамид

Сказание об Атлантиде –

древняя легенда, которую рассказали Сократу египетские жрецы, и которая

является одной из гипотез, объясняющей происхождение этого обычая.

Гигантская тектоническая катастрофа привела к разрушению Атлантиды, в

результате чего она была погружена на дно океанских вод.

Относительно Египетскиих пирамид…

по преданию первой на территории нынешней Африки была построена

пирамида Сорида. Зная заранее о предстоящей катастрофе, атланты решили

сохранить в ней достижения своей цивилизации. Но они не смогли

предусмотреть главного – любые знания должны быть востребованы, иначе

они будут обречены на смерть и забвение. К тому же, кому они могли

пригодится, если катастрофа уничтожила исследовательские лаборатории и

институты, погубила тысячи ученых и инженеров, квалифицированных

специалистов, практически полностью разрушила промышленность.

В таком

случае речь шла о выживании, а не о восстановлении утраченного.

Уцелевшие преподаватели начали учить не высшей математике и астрономии, а

навыкам выживания в условиях недружелюбной внешней среды. Все знания,

которые удалось сохранить, были сконцентрированы в руках жрецов,

сделавших науку кастовой, и она быстро встала на путь регресса. В

результате мир стал катиться к дикому состоянию. Настала эпоха

цивилизаций античности.

Причем, чем ближе время шло к нашей эре, тем

более регрессивной становилась наука. А все в результате религиозного

фанатизма, многочисленных войн и использования рабского труда. Как

пример можно привести того же Архимеда, чью голову отрубал римский

легионер. А знания: Сократ все время твердил об Атлантиде, Пифагор

постоянно доказывал теоремы, а Демокрит утверждал, что все звезды – это

солнца, и что вокруг них существуют миры, такие же как и наш и что там

тоже живут люди.

Можно привести еще не одно такое доказательство. Но на

это, к сожалению, просто нет времени. Важно совсем другое: исходя из

вышесказанного есть все основания не только полагать, но и даже

утверждать, что на Земле уже когда-то существовала суперцивилизация,

которая вполне реально превосходила настоящую по целому ряду критериев и

показателей. И тогда миф о пирамиде Сократа является на самом деле

историческим фактом, имея под собой реальную основу.

Что же

представляла из себя эта пирамида? Попробуем себе это представить.

Во-первых, скорее всего, она была построена не из камня. Дело в том, что

тектоническое бедствие таких масштабов, как гибель материка или

крупного острова сопровождается повышенной вулканической деятельностью,

но еще и является непредсказуемым относительно движения коры земного

шара. И поэтому, любая пирамида, даже самая высокая, могла запросто

оказаться под толщами земли или попросту провалиться в образовавшуюся

трещину.

Так что, любой сверхцивилизаци легче было бы выстроить

что-то на подобие космического корабля, который можно вывести на орбиту,

а после приземлить где-нибудь в пустыне, не затопленной и безлюдной.

Относительно формы космического корабля, то она могла быть

пирамидальной, что облегчило бы взлет и посадку корабля и ему не

пришлось бы преодолевать препятствия земной атмосферы.

Помимо

многочисленных описаний, энциклопедий или технических образцов на этом

корабле должно быть находились еще и всевозможные генетические образцы,

замороженные клетки живых организмов, населявших нашу планету. Или даже

погруженные в анабиоз люди. В последствие чего и родился обычай

забальзамированные тела фараонов в каменных пирамидах-гробницах,

надеясь, что будущие потомки смогут клонировать их или воскресить.

Понятно, что ожившему фараону не престало бедствовать и поэтому его

обеспечивали всеми необходимыми вещами, включая домашних животных, слуг,

драгоценности и утварь. Таким образом, умерший фараон не считался и не

признавался мертвым духом. Следовательно, не было никакой необходимости

его задабривать. А уж отправлять материальные блага на тот свет и

подавно не стоило. Да и вряд ли кто-то из жрецов мог верить, что они

туда попадут. Все эти ценности нужны не мертвым, а живым. Следовательно,

они допускали, что хозяин данных вещей рано или поздно, но воскреснет.

Как оживают клоны или люди, погруженные в анабиоз.

Как же строились

эти пирамиды. Здесь можно только предполагать и высказывать догадки, но пока на данный вопрос ответа нет и будет ли он – неизвестно.