Большая концентрация радона усыпляет жителей села в Казахстане

Первые вспышки болезни были зафиксированы в селе в марте 2013 года. Сначала врачи считали, что калачинцы засыпают, из-за радиационного облучения. Рядом с селом находятся заброшенные урановые шахты. Но Леонид Рихванов выдвинул другую теорию. Причиной болезни может быть бесцветный инертный газ радон, который выделяется в результате распада урана.

Исследования показали, что концентрация радона в деревне действительно выше, чем в других населенных пунктах региона. Газ поднимается к поверхности и может накапливаться, например, в подвалах домов. Радон относится к газам-анестетикам и применяется в качестве наркоза во время операций. Поэтому симптомы калачинцев объясняются его воздействием.

Чтобы точно сказать, является ли радон причиной сонной болезни, ученые планируют провести цитогенетический анализ.

«Для проверки предложенной модели необходимо провести бурение нескольких скважин по потоку движения подземных вод. Провести в них комплекс гидрогеологических наблюдений за колебанием уровня подземных вод, гидрогеохимических и газохимических исследований. В дальнейшем это позволит создавать систему инженерной защиты от этого экологического фактора» – сказал Леонид Рихванов.

Добавим, пока нельзя наверняка назвать причины загадочной болезни, власти Казахстана рассматривают вариант сноса села и переселения его жителей в другое место.