Солнечное затмение в Москве: откуда будет видно

В частности, одна из таких площадок будет оборудована в ЦПКиО имени Горького. С 11:30 на балюстраде возле главного входа москвичей там будут ждать члены Московского астрономического клуба: они расскажут о природе затмения и о том, как лучше за ним наблюдать.

Парк «Сокольники» тоже приглашает всех желающих полюбоваться затмением. Инженер обсерватории парка Рустам Бекбулатов объяснил, почему предстоящее затмение заслуживает внимания: «Последний раз солнечное затмение в Москве можно было увидеть больше 10 лет назад, а следующее ученые прогнозируют через 30 лет».

Как сообщили в Префектуре ВАО Москвы, подойти к обсерватории можно будет в полдень. Заступ Луны на диск Солнца начнется в 12:20, а максимальная фаза затмения будет видна в 13:20.

Не мог остаться в стороне от этого явления и Большой московский планетарий — запись затмения спроецируют на его купол. А увидеть, как выглядит затмение из поселка на архипелаге Шпицберген, москвичи смогут на Новом Арбате. Рядом с рестораном «Прага» это зрелище будут транслировать на большом экране. Трансляция начнется в 19 часов.

20 марта синоптики обещают в столице солнечную погоду. Следовательно, всем, кто будет наблюдать затмение, стоит заранее озаботиться наличием оптических фильтров — хотя бы темного стекла. Эксперты предупреждают: смотреть на солнце невооруженным глазом при ясной погоде нельзя, это может привести к потере зрения.

Интернет-пользователи смогут посмотреть прямую трансляцию затмения, в частности, на сайте американской обсерватории Slooh.