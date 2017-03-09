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Начался Парад пяти планет
09.03.2017 новости
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Начиная с этих дней и до середины августа, одно захватывающее астрономическое зрелище можно наблюдать на закате даже невооруженным глазом.
Когда последние огни заката исчезнут, можно увидеть все пять планет. Венера, Меркурий, Юпитер, Марс и Сатурн демонстрируют редкий парад. Небесные тела образуют идеальную линию между горизонтом на западе, сверху и заканчивая югом, сквозь различные созвездия (Лев, Дева, Весы, Скорпион и Змееносец).
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