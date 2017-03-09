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Начался Парад пяти планет

09.03.2017 новости   Нет комментариев

Начался Парад пяти планет

Начиная с этих дней и до середины августа, одно захватывающее астрономическое зрелище можно наблюдать на закате даже невооруженным глазом.

Начался Парад пяти планет

Когда последние огни заката исчезнут, можно увидеть все пять планет. Венера, Меркурий, Юпитер, Марс и Сатурн демонстрируют редкий парад. Небесные тела образуют идеальную линию между горизонтом на западе, сверху и заканчивая югом, сквозь различные созвездия (Лев, Дева, Весы, Скорпион и Змееносец).

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