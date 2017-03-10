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Пришельцы высадились на Землю?

10.03.2017 новости   Нет комментариев

Пришельцы высадились на Землю?

6.11.11 Инопланетное вторжение, начало которого ученые предрекали в ноябре
2011 года, похоже, уже стартовало. На уходящей неделе в Новой Зеландии
было зафиксировано сразу несколько так называемых рисунков на полях,
которые, как известно, приписывают инопланетному разуму.

По ряду свидетельств жителей севера страны, НЛО
оставили сложные геометрические конструкции с множеством кругов. «Как
будто целая армия летающих тарелок высадилась на наших островах. Мне
страшно – вдруг, это конец?», – пишет один из очевидцев, блогер по имени
Люк. Также сообщается, что ряд жителей города Тауранга на
Северо-Востоке страны видели в небе череду крупных огней в форме
пятиугольника.

Впрочем, проверить достоверность этих рассказов не
представляется возможным, так как ни фотографий, ни каких-либо других
доказательств высадки пришельцев очевидцы не предъявляют. Они
утверждают, что энергетическое поле, которое создало НЛО, якобы
оказалось настолько сильным, что все электронные приборы просто
отказались работать.

Что ж, по всей видимости, группа скептиков, предварительно договорившись, решила просто подшутить над всем миром…

sobesednik.ru

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