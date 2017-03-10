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НЛО в околосолнечном пространстве на снимках NASA за 5 января 2014

10.03.2017 новости   Нет комментариев

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