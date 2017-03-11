Что происходит в пирамидах?

Пирамиды существуют тысячи лет. Было время, когда их считали первым чудом света. Можно вспомнить пирамиды в Мексике, Египте и Перу.

В России тоже строили пирамиды. Сто с лишним лет назад граф Львов в своих владениях недалеко от Торжка построил пирамиду высотой одиннадцать метров. Её геометрические параметры представляли собой что-то среднее между египетскими строениями и пирамидами золотого сечения. Здесь находился известный винный погреб, вина из которого были известны в окрестных губерниях.

Учёные исследуют пирамиды и в наше время. Они построены в Воронеже и Запорожье, в Тверской и белгородской областях. А также в Тольятти и подмосковном Раменском, в Башкирии и Узбекистане.

Самая огромная пирамида, высота которой сорок четыре метра, создана в конце прошлого года и стоит недалеко от Москвы на тридцать восьмом километре шоссе Москва – Рига. Построил её человек уникальный. Более десяти лет он занимается пирамидами. Это генеральный директор АООТ «Гидрометприбор» Александр Голод.

Вообразим себе пространство вокруг нас. Для видимости разделим его на кубики. Мы заметим ровные плоскости, стройные, четкие линии. Затем поставим рядом искривленное зеркало и посмотрим в него. И тут мы заметим, как эти четкие, ровные плоскости и линии поплыли, искривились. Вот вам и искривленное пространство. Человек в этом пространстве теряет ориентацию, живет как будто в тумане, становится неадекватным. Отсюда и появляются все наши неприятности: войны, эпидемии, болезни, экономические катаклизмы…

Динамика ликвидации и смягчения всех негативно влияющих проявлений в жизни человека кардинально зависит от ориентации пирамиды в пространстве, ее размера. С каждой удвоенной высотой пирамиды её воздействие на гармонию усиливается в сотни и сотни раз.

Когда работаешь с пирамидами, узнаешь интересные вещи. Даже при морозе в сорок градусов внутри них не замерзает вода. Если на пирамиду посмотреть через радар (в диапазоне волн 10 см), то над ней можно увидеть ионный столб, высота которого может быть в несколько километров. Вероятность того, что такой ионный столб может являться сильной подпиткой ионосферы и также может решить почти все проблемы с озоновым слоем, нашло подтверждение после строительства пирамиды высотой двадцать два метра, которая расположена на озере Селигер. Уже через пару месяцев после строительства озоновый слой в северном полушарии планеты был в норме. Если бы такую пирамиду построили в южном полушарии либо перенесли туда воздействие уже существующей, например, на территорию Бразилии, Перу или Австралии, то вскоре можно было бы говорить о ликвидации проблемы с «озоновыми дырами» на всей планете.

У пирамиды значительно меняют свои химические и физические свойства очень многие из веществ. Под воздействием её поля в несколько раз меняется вес физического тела. Помещенные в пирамиде, сами затачиваются опасные бритвы, происходит консервация и обеззараживание продуктов питания. Пирамида оказывает многообразное влияние на здоровье человека.

В своё время проводились опыты с семенами растений. Накануне посева в Запорожье они всего два дня полежали в пирамиде. После посева – семена раньше взошли, повысился процент их всхожести.

Сегодня по этому поводу вопросов больше, чем ответов. А вообще человек ленивый во всём сказанном усмотрит мистику и всё отвергнет. Разумный же человек постарается разобраться и понять, что мы имеем дело с физикой, которую ещё не знаем, столкнулись с неизвестной нам биологией.

Так считают многие космонавты и представители разных НИИ. Последнюю, 44-метровую пирамиду Александр Голод создал вместе с лётчиком-космонавтом Георгием Гречко. Силу пирамиды он знает хорошо. Верит в неё.

25 октября 1998 года на орбитальную станцию «Мир» был доставлен груз кристаллических веществ, обработанных в пирамиде. И именно тогда мы узнали силу их воздействия на Землю. С каждым витком станции «Мир» это воздействие только усиливалось.

При этом многие убеждёны, что будет увеличиваться и мера гармонии всего околоземного пространства, а благотворные эффекты пирамид, которые имеют эти вещества, начнут тиражироваться на всю планету. Так что начатую работу надо продолжать.

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