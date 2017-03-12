Таинственная Россия. Челябинская область. «Гости» из подземелья?



Загадочные существа с бесцветными глазами. Они приходят из под земли и исчезают в никуда. Но кто они? В Челябинской области люди сходят с ума после встречи с ними. Этот человек боится показывать своё лицо, ведь после той встречи он едва не попал в психиатрическую лечебницу. Кого он видел? Предания этого края сохранили память о народе колдунов чуди белоглазой. Но, могло ли подобное племя существовать в самом деле? Кто наделил низкорослый народец даром гипноза?

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