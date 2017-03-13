Почему кухни от mklass неизменно уникальны, функциональны и служат минимум 10 лет?

Целый ряд преимуществ позволяет нам уже более 20 лет производить продукт высокого качества. Огромный выбор декоров для столешниц и собственное производство фасадов – залог того, что потребитель получит действительно уникальный продукт. Эксклюзивная технология AquaLine защищает столешницы от влаги. Материалы, функциональные элементы и бытовая техника для кухонная мебель под заказ в Киеве предоставлены лучшими европейскими производителями: Германии, Австрии, Италии и США.