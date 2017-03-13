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Необычный астероид разрывается на части от быстрого вращения

13.03.2017 новости   Нет комментариев

Необычный астероид разрывается на части от быстрого вращения

Исследовательская группа во главе с астрономами из Ягеллонского университета, Польша, используя для своих наблюдений оптические инструменты Обсерватории Кека, расположенной на Гавайях, измерили параметры редкого типа «активных астероидов», которые время от времени выбрасывают в космос комки пыли, чем долгое время приводили ученых в недоумение.

Исследователи смогли измерить скорость вращения одного из таких объектов вокруг собственной оси и обнаружили, что астероид вращается так быстро, что способен выбрасывать пыль и фрагменты горной породы со своей поверхности в космическое пространство. Эти выброшенные с поверхности космического камня обломки следуют за ним при его движении по Солнечной системе и хорошо видны на полученных исследователями фотоснимках.

Необычный астероид разрывается на части от быстрого вращения

В отличие от сотен тысяч обычных астероидов, наполняющих главный астероидный пояс нашей Солнечной системы, так называемые «активные астероиды», открытые лишь несколько лет тому назад, в некотором смысле подобны кометам, так при движении такого астероида по орбите формируется в результате медленной, но продолжительной сублимации льда «хвост», подобный хвосту кометы.

Затем в 2010 г. астрономами был открыт новый тип активных астероидов, «выстреливающих» в космос комками пыли без всякой видимой причины. Для объяснения этого феномена ученые выдвинули две гипотезы. Согласно первому предположению выбросы пыли обусловлены столкновениями с небольшими космическими объектами. Второе предположение состояло в том, что пыль выбрасывалается с поверхности астероида под действием мощных центробежных сил, возникающих при быстром вращении космического камня вокруг собственной оси.

Для проверки этих гипотез в августе прошлого года команда астрономов во главе с Майклом Драгусом из Ягеллонского университета сделала запрос на предоставление времени на телескопе Keck II для наблюдений за активным астероидом P/2012 F5. Команда планировала определить скорость вращения исследуемого объекта и определить, не имеется ли рядом с ним обломков крупных размеров. Результаты наблюдений показали, что в хвосте за астероидом следуют четыре довольно крупных фрагмента горных пород. Период вращения астероида вокруг собственной оси составил, согласно измерениям, произведенным командой, 3,24 часа. Свои результаты исследователи трактуют как подтверждение упомянутой выше гипотезы о том, что причиной выбросов пыли с поверхностей активных астероидов являются центробежные силы, возникающие при быстром вращении космических камней вокруг собственной оси.

Исследование опубликовано в свежем выпуске журнала Astrophysical Journal Letters.

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