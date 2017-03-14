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НАСА опубликовало видео гибели околосолнечной кометы

14.03.2017 новости   Нет комментариев


Комета, мчавшаяся на скорости более миллиона километров в час, нашла свой конец на этой неделе, когда приблизилась близко к Солнцу. Аппарат Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) заметил объект 1 августа и сумел заснять момент его гибели, пришедшийся на 3–4 августа.

НАСА опубликовало видео, с комментарием, что комета не врезалась в звезду, а была разорвана на части и испарена ею. Ослепляющее Солнце прикрыто от зрителей, и его граница отмечена белым кружком. Ученые полагают, что эта комета одна из семьи комет Крейца, то есть группы комет, орбиты которых были ранее одинаковыми, но несколько столетий назад разделились.

НАСА опубликовало видео гибели околосолнечной кометы

SOHO — космический аппарат для наблюдения за Солнцем, установленный за пределами земной орбиты, в точке Лагранжа L1 в 1995 году. Проект курируется ЕКА и НАСА.

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