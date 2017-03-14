НАСА опубликовало видео гибели околосолнечной кометы



Комета, мчавшаяся на скорости более миллиона километров в час, нашла свой конец на этой неделе, когда приблизилась близко к Солнцу. Аппарат Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) заметил объект 1 августа и сумел заснять момент его гибели, пришедшийся на 3–4 августа.

НАСА опубликовало видео, с комментарием, что комета не врезалась в звезду, а была разорвана на части и испарена ею. Ослепляющее Солнце прикрыто от зрителей, и его граница отмечена белым кружком. Ученые полагают, что эта комета одна из семьи комет Крейца, то есть группы комет, орбиты которых были ранее одинаковыми, но несколько столетий назад разделились.

SOHO — космический аппарат для наблюдения за Солнцем, установленный за пределами земной орбиты, в точке Лагранжа L1 в 1995 году. Проект курируется ЕКА и НАСА.