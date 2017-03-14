НЛО Россия



Видео выложено 12.09.11 но я его раньше вроде бы не выкладывал. Довольно интересное видео. К окончательному выводу, что же это такое, я пока так и не пришел.

Комментарий автора: Это видео снято мною на мобильник, из окна поезда, следовавшего по

направлению Евпатория-Архангельск, 28 августа 2011 года. Примерное место

нахождения поезда: граница между Украиной и Россией (между ст.Казачья

Лопань – Белгород ).

Пошёл покурить, в тамбуре непроизвольно кинул

взгляд в окно… и офигел!!! Моментально рванул в своё купе за мобилой.

Соответственно сообщая, об увиденном, всем встречным пассажирам, привлек

и их внимание. Это явление наблюдало много человек. В их числе и моя

жена с ребёнком…

До этого я скептически относился ко всякого рода

информации и видео об НЛО… И уже после своей съемки пытался найти

разумное объяснение увиденному… Но безуспешно… я просто в шоке!!!