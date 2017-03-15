В Конгрессе США заинтересовались инопланетянами

Около двух часов конгрессмены дебатировали на тему: «Астробиология: поиски признаков биологической жизни в нашей Солнечной системе и за ее пределами».

Не обошлось без шпилек со стороны демократов, которые язвительно, заявили, что вопросы жизни в космосе интересуют республиканский конгресс больше, чем жизнь простых граждан США.

Понятно, что к однозначному решению прийти не удалось, но демократы выразили предположение, что республиканский конгресс действительно с другой планеты, ведь их больше интересует жизнь в космосе, чем жизни американцев.

Как бы там ни было, но ученые-астробиологи, которых пригласили на заседание, ответили на все вопросы. Помимо инопланетных форм жизни, конгрессменов интересовали ответы вполне земные вопросы. Например, что является основной угрозой для Земли. В этом мнения экспертов разошлись. Специалисты назвали, что нашу планету могут погубить астероиды, перенаселение, а также борьба за энергоресурсы.