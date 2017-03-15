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Бельгийцы в прошлом году 250 раз сообщали, что видели НЛО

15.03.2017 новости   Нет комментариев

Бельгийцы в прошлом году 250 раз сообщали, что видели НЛО

Бельгийцы в 2013 году сообщили ученым, что видели в небе 254 неопознанных летающих объекта (НЛО), передает издание Libre Belgique со ссылкой на Бельгийский комитет по изучению космических явлений (Cobeps).

По информации газеты, в 2012 году встреч с внеземными цивилизациями
было зафиксировано гораздо больше: комитет и его фламандское
подразделение UFO-meldpunt получили сообщения о 326 НЛО. “Снижение
показателей объясняется тем, что в анкету (где человек может сообщить
о НЛО) были включены дополнительные объяснения по поводу уже опознанных
объектов, о которых мы просим больше не сообщать. В частности, нам
больше не сообщают о китайских фонариках”, — отметил представитель
UFO-meldpunt.

Больше всего НЛО видели обычные бельгийцы, а также обсерватории
и Королевский метеорологический институт (IRM). Как отмечает издание,
в 9 из 10 случаев “НЛО” оказались китайские фонарики, метеоры и кометы. Но все же небольшая часть не поддается объяснению.

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