Бельгийцы в прошлом году 250 раз сообщали, что видели НЛО

По информации газеты, в 2012 году встреч с внеземными цивилизациями

было зафиксировано гораздо больше: комитет и его фламандское

подразделение UFO-meldpunt получили сообщения о 326 НЛО. “Снижение

показателей объясняется тем, что в анкету (где человек может сообщить

о НЛО) были включены дополнительные объяснения по поводу уже опознанных

объектов, о которых мы просим больше не сообщать. В частности, нам

больше не сообщают о китайских фонариках”, — отметил представитель

UFO-meldpunt.

Больше всего НЛО видели обычные бельгийцы, а также обсерватории

и Королевский метеорологический институт (IRM). Как отмечает издание,

в 9 из 10 случаев “НЛО” оказались китайские фонарики, метеоры и кометы. Но все же небольшая часть не поддается объяснению.