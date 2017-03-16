Древние египтяне клонировали людей

Однако ночью произошло несчастье. Двое арабских рабочих, очевидно, решив, что в гробнице могут храниться ценности, проникли туда. Сработала ловушка, которой по чистой случайности избежал Уиллер, и свод гробницы обрушился. Рабочие погибли. Уиллер не стал возобновлять раскопки. Вернувшись в Англию, он в декабре 1925 года опубликовал в «Британском археологическом вестнике» статью под названием «Безымянный фараон». Специалисты не обратили на нее особого внимания. Сам же Уиллер покинул Англию и оставил занятия наукой. Он умер в Марселе в 1962 году глубоким стариком. А о его скромном открытии надолго забыли.

В 1963 году ассистент египетско-ассирийского отдела Британского музея Дэвид Сэйлор за бесценок приобрел в арабской лавчонке невесть как попавший туда папирус приблизительно эпохи Тутмоса I. Ученый предположил, что имеет дело с разновидностью жреческой тайнописи. Разгадать ее стало целью жизни Сэйлора. Он добился кое-каких результатов и прочел отдельные слова.

Но надпись на папирусе была слишком коротка. Вот если бы разыскать другие подобные тексты! И Сэйлору повезло. Его друг, археолог-любитель и коллекционер Ричард Харви, выслал ему копию статьи Уилера из «Археологического вестника» за 1925 год. Одного взгляда на фотографии Сэйлору хватило, чтобы понять – это те же самые знаки! Теперь в его распоряжении имелся достаточно длинный текст. Вскоре перед ученым лежали переводы. Но то, что он прочел, казалось совершенно невероятным.

К огромному разочарованию Сэйлора, его сообщение было встречено в научных кругах крайне скептически. Сомнению подвергалось все – и его методика, и его выводы, и достоверность его источников, даже научная добросовестность. Никаких публикаций в научных изданиях не последовало. Тогда Сэйлор решил обратиться к большой прессе, дабы привлечь внимание к своему открытию. Однако в Англии не нашлось ни одного солидного издания, где согласились бы выслушать ученого. Наконец Сэйлору удалось заинтересовать одного из редакторов западногерманского журнала «Штерн» Гюнтера Мерца.

Ниже приводятся фрагменты диктофонной записи интервью, данного Сэйлором Мерцу 23 июля 1965 года.

Сэйлор: Текст был написан не встречавшейся ранее разновидностью тайнописи. В процессе работы с ним я понял, что имею дело с акромантическим шифром…

Мерц: Что это такое?

Сэйлор: Применявшиеся в древности системы неявного сокрытия информации. Вообще-то, известно довольно много акромантических текстов, и большинство из них переведены. Но на моем папирусе было нечто совершенно новое. Мне удалось найти ключ… Папирус нас интересовать не должен, там содержались сведения о поставках в Египет пленных нубийцев и ливийцев в качестве рабов. А вот текст из гробницы… Это было описание технологического процесса.

Мерц: Какого процесса?

Сэйлор: Воскрешения фараона.

Мерц (после очень долгой паузы): Наш журнал не занимается воскрешением фараонов.

Сэйлор: Правильнее называть это, наверное, генетическим восстановлением.

Мерц: Вы имеете в виду генетическое копирование живых организмов?

Сэйлор: В грубом приближении, да.

Мерц: Не хотите ли вы сказать, что древние египтяне осуществляли генетическое копирование людей?

Сэйлор: Совершенно верно.

Мерц: Очень интересно… Для историков.

Сэйлор: Все дело в методе. Я много читал о клонировании и знаю, что эти исследования, в общем, не новы. Но существует ряд трудностей. Во-первых, требуется суррогатная мать, в которую имплантируется эмбрион, благополучно развивающийся лишь в одном из двух с половиной сотен случаев. Во-вторых, для выращивания взрослого клона нужно почти столько же времени, сколько занимает и взросление исходного организма. И, в-третьих, создание тождественного генотипа – если речь идет о людях – отнюдь не гарантирует тождественных интеллектуальных и психических качеств клона.

Мерц: По-вашему, египтяне умели обходить эти трудности?

Сэйлор: Если верить тексту, да. И не только египтяне. Что-то подобное, по-видимому, практиковалось и в более древней шумерской культуре. Но это не были клоны. Для удобства назовем их… Ну, скажем, двойниками.

Мерц: И как это выглядело?

Сэйлор: Судя по всему, процесс был очень простым. Это происходило, образно говоря, в пробирке, в примитивно оборудованных лабораториях.

Конечно, это было величайшим секретом жрецов… Двойники развивались невероятно быстро и за 10-12 лет догоняли взрослых людей по физическому и умственному развитию. Затем бурный рост прекращался, и двойник мог жить обычной жизнью.

Мерц: Вы прочли это в тексте из гробницы?

Сэйлор: Да. Вот полный перевод текста с указанием ключей расшифровки.

Мерц: Но текст мог иметь религиозно-мистический смысл.

Сэйлор: Прямых доказательств моей правоты нет. А косвенные… Начну со статьи Уилера. Вход в гробницу располагался не в северной стене, как обычно, а в западной. Это свидетельствует о том, что руководившие постройкой жрецы пытались надежнее защитить гробницу от грабителей. В то же время на саркофаге стерто имя умершего фараона. Согласно египетским верованиям, уничтожение имени покойного обрекает его душу на вечные страдания. Зачем, спрашивается, жрецам заботиться о сохранности гробницы столь ненавидимого фараона? Но все логично. Стереть имя мертвого – значит проклясть его, но столь же кощунственно написать на саркофаге, обители смерти, имя живого. А фараон, которому предстояло воскрешение в виде двойника, считался лишь временно усопшим. Следовательно, и погребение было своеобразным. Сначала имя значилось на саркофаге, потому что без этого невозможно проведение религиозных ритуалов, а затем его стерли – символическое действо, означающее возвращение фараона к земной жизни.

Мерц: Тогда получается, что безымянный фараон не был воссоздан – а лишь похоронен вместе с информацией о том, как это сделать в дальнейшем?

Сэйлор: Очевидно, так.

Мерц: Значит, у вас нет даже косвенного доказательства, что создание двойников осуществлялось на практике.

Сэйлор: В саркофагах, найденных Эмилем Бругшем в 1881 году, находятся хорошо сохранившиеся мумии, различимы даже черты лиц. Несомненно сходство лиц фараонов Рамзеса II и Сети I. Ученые считали Рамзеса сыном Сети, но они не знали того, что знаю я. Я изучил фотографии мумий и уверился не в сходстве, а в полном тождестве, которое легко может быть доказано с помощью антропометрических измерений.

Мерц: Но эти два фараона правили все же под разными именами…

Сэйлор: Не стану гадать, почему выгодно было возвести на трон Рамзеса как сына Сети. Кстати, Рамзес прожил 90 лет – случай для той эпохи редкостный! Не исключено, что под этим именем правили несколько последовательно воссозданных Рамзесов. Но это в Египте. А вот два династических списка шумеров. Первый составили сами шумеры, второй написан на греческом языке вавилонским жрецом Беросом в III веке до Рождества Христова. Ассириологи никогда не принимали эти списки всерьез, и было отчего. Смотрите, согласно первому списку, восемь царей правили в сумме 241 300 лет, а по Беросу – 10 царей правили 456 тысяч лет. Это возможно только в том случае, если каждый царь воплощался в ряде генетических копий… Судя по тому, что мы знаем о шумерах, их цивилизация достигла поразительных успехов в астрономии, медицине, архитектуре, математике… В Европе только в начале XIX века распространилось понятие «миллион». А на шумерской клинописной табличке найден расчет, результат которого выражается числом с 14 нулями…

Мерц: Но почему тогда не найдено никаких артефактов, никаких следов тех самых лабораторий хотя бы?

Сэйлор: Может быть, найдено. А истина может ускользать только потому, что нет такого ключа, как у меня. Косвенные указания рассеяны повсюду, надо только знать, в каком направлении смотреть. Возьмите религию. Шумеры. Их бог Таммуз умирал каждую осень и воскресал каждую весну подобно египетскому Озирису! А разве Иисус Христос не проделал то же самое?

Мерц: Со столь сомнительными источниками мы ничего не добьемся, хотя все это и занимательно.

Гюнтер Мерц так и не решился опубликовать интервью Сэйлора, заботясь о репутации журнала. Пленка с записью была обнаружена в его личном архиве после смерти Мерца. Вскоре умер и Сэйлор. Его научных записей так и не нашли, остались лишь дневники без конкретных деталей. Почему исчезли бумаги Сэйлора? Сам ли он уничтожил их от бессилия и разочарования? Или кому-то было выгодно их исчезновение? Ведь секрет производства «двойников» мог бы весьма заинтересовать определенные структуры и в новейшие времена.