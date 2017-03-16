Тайны древних подземных городов

Более того, подземный город построен под долиной пирамид. Сталкер, по мнению его коллег, готовился обнародовать новые сенсационные данные о своём открытии. Но случилась трагедия, Жемухов скоропостижно скончался.

Сразу несколько интригующих открытий сделано недавно под фундаментами древних сооружений. Таинственные ходы учёные обнаружили под долиной Гизы в Египте, целый подземный город под пирамидами Теотиуакана в Центральной Америке. А теперь археологи обсуждают находки, сделанные в Приэльбрусье.

Комната Королевы – самое маленькое помещение внутри пирамиды Хеопса. Несколько десятилетий оно оставалось для учёных таинственным чёрным ящиком. Им не удавалось выяснить, что представляет собой эта часть знаменитой египетской пирамиды. Только в 1993 году немецкие инженеры применили новейшие технологии. Консоль с камерой позволила увидеть тоннель глубиною порядка 60 метров, ведущий от Комнаты Королевы к центру пирамиды Хеопса.

По одной из гипотез пирамиды – это лишь видимая часть гигантского мегалитического комплекса. От наших глаз скрыты многокилометровые ходы и лабиринты.

Места, ещё не так давно недоступные для человека, сегодня активно исследуют любители и профессионалы. Технология инфракрасной съёмки из космоса позволила найти новые пирамиды в Египте: идентифицировать скрытые под землёй объекты в районе Саккары. Миниатюрные роботы передают изображение ранее недосягаемых тоннелей Египта, Турции, Израиля, Болгарии. Оказалось, что Земля буквально опутана сетью подземных ходов и загадочных лабиринтов.

“Подземные города находятся под египетскими пирамидами в пустыне Гиза. И их очень много, невероятное количество подземных туннелей, целых городов подземных под Южной Америкой. Они есть под Перу, под Боливией, под Бразилией, под Колумбией, под Аргентиной, под Чили. И даже смельчаков столько входило в эти подземные сооружения, что правительство, например, в Перу вынуждено даже входы было в них закрыть решеткой”, – рассказывает Александр Колтыпин, кандидат геолого-минералогических наук.

Система под всеми пирамидами: в Китае, Египте, в Боснии и в Южной Америке – под всеми обнаружена интересная сеть подземных ходов. Это совершенно рукотворные, сделанные из камня подземные помещения.

Двадцать лет председатель регионального отделения Российского Географического общества в Кабардино-Балкарии, спелеолог Виктор Котляров занимается исследованием горных массивов Кавказа. Он собрал немало доказательств того, что в этой части планеты есть пирамиды. Зачастую их чёткие грани скрыты зарослями леса, вершины разрушены временем. Но не заметить силуэт пирамиды, по мнению Котлярова, в ряде случаев просто невозможно.

Много лет Виктор Котляров проводил исследования совместно со своим коллегой спелеологом Артуром Жемуховым. В районе горного массива Хара-Хора он обнаружил вход в шахту-пещеру. Оказалось, что её глубина составляет минимум 78 метров!

Те, кто побывали у пирамиды Хара-Хоры и шахты-пещеры, часто жалуются на проблемы с сердцем. Но настоящая трагедия случилась с самим Артуром Жемуховым. Его сбил автомобиль. Накануне Артур сообщил, что готов сделать сенсационное заявление о своём открытии. Но так и не успел. Случайна ли его гибель? Коллеги считают, что просто ещё не время разглашать сведения о пирамидах Приэльбрусья….

В 1874 году на Кавказе побывал выдающийся английский альпинист Флоренс Кроуфорд Гроув. Именно он первым оставил воспоминания о том, что одна из гор на Кавказе отличается, как писал Гроув, “замечательно правильной конической формой”. Гора находится в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии. Сегодня, благодаря экспедициям московских и кабардино-балкарских исследователей, уже ясно, что внутри пирамиды существуют ходы и тоннели.

Ещё больше внимания специалистов привлекли так называемые “казаны”. Горы Кабардино-Балкарии, которые по своей форме напоминают опрокинутые вверх дном гигантские котлы. Существует версия, что это перевёрнутые пирамиды.

На Мальте также сохранилась память о великанах. О храме Джигантия рассказывают, что во время строительства передвигать гигантские глыбы людям помогали гиганты. Сегодня этот объект находится под охраной ЮНЕСКО как самый древний храм на нашей планете. Предание гласит, что эти каменные блоки, некоторые из которых весят до 50 тонн, переносила и устанавливала некая женщина-великанша. В одной руке она держала своего новорожденного ребёнка, а другой рукой передвигала глыбы.

Сегодня на Мальте найдено уже 23 храма. Эти сооружения заставили учёных по-новому взглянуть на историю Мальты. В частности, на многочисленные тоннели, которыми буквально изрыт весь остров. Подземные залы и коридоры есть даже под дворцом Великого Магистра в Валетте!

Когда орден был основан, сначала появился госпиталь. Поэтому мальтийские рыцари стали известны как госпитальеры. Потом, со временем, чтобы защитить пилигримов, которые путешествовали в святые земли, госпитальеры становятся и воинами. Но они никогда не прекращали медицинскую работу.

Зачем госпитальерам было строить гигантские подземелья? Эта версия кажется неубедительной, если учесть, что тоннели рыцарям так ни разу и не помогли. В 16 веке, во время Великой осады, от захватчиков-османов мальтийцев чудом спас вице-король Сицилии со своим войском, а позже Мальту без особых усилий завоевал Наполеон. В рамки официальной теории не укладывается и подземный храм Гипогей.

Вход в подземелье был случайно найден строителями во время прокладки городских коммуникаций. На него обратил внимание монах-иезуит Эммануил. Оказалось, что таинственный вход ведёт в гигантскую трёхуровневую систему комнат и тупиков-ловушек. Это сооружение получило название Гипогей.

Сначала археологи предположили, что это сооружение служило склепом. И действительно в Гипогее, на среднем уровне, было найдено около 7 тысяч погребённых тел. Склеп датировали бронзовым веком. Однако других захоронений в подземных храмах и тоннелях Мальты так и не обнаружили.

Подсказку в разгадке тайны учёным дали отверстия. Они имеют идеально круглую форму и расположены, как правило, недалёко от пола. Благодаря этому в помещении создаётся особая акустика.

“Интерференция, смешение этих звуковых колебаний, особенно исходящее снизу, способно было, считают ученые, привести человека в какое-то в некое трансовое состояние или подобие подобного трансового состояния”, – считает специалист по архитектурному наследию Мальтийского управления по туризму Татьяна Катранова.

Измерения, проведенные в Гипогее, поразили учёных. Приборы показали, что частота звуковых волн в подземных залах выходит за приделы диапазона резонанса Шумана. По всем законам физики частоты должны меняться в диапазоне от 7,8 до 43 Герц. В Гипогее датчик показывал 110 Герц! Доказано, что здесь происходило изменение функций работы полушарий головного мозга

Похожий акустический эффект кандидат геолого-минералогических наук Александр Колтыпин обнаружил и в других подземных комплексах планеты: в пещерах Бет Гаврин в Израиле, Проходна в Болгарии, во Фригийской долине Турции… Высота сводов некоторых пещер достигает 30 метров. Залы, тоннели в несколько ярусов, наклонные лестницы.

Древние изображения пирамид сохранились и на стенах пещеры Лузит, в Израиле. Сама пещера имеет форму колокола. В помещении с удивительной акустикой уже много лет проводят оперные концерты. Такого идеального звучания нет ни в одном современном концертном зале, оборудованном самыми новейшими акустическими установками. По одной из версий их строили для исцеления и продления жизни.

Смелую гипотезу о пирамидах – электростанциях выдвинул Кристофер Данн. Во время одной из экспедиций Данн обратил внимание на то, что в покоях фараона на расположенных наверху гранитных балках есть сильные трещины. Пострадали лишь покои фараона. Кристофер Данн считает, что пирамида Хеопса – это бывшая электростанция. В результате аварии кислород попал в камеру фараона и после этого произошёл взрыв, который и повредил балки. Камеры словно пытались тщательно изолировать.

“В так называемых покоях царицы вырабатывался водород. В покоях фараона этот водород переходил в высокоэнергетическое состояние. Если посмотреть на южную стену комнаты фараона, в ней имеется круглое отверстие, напоминающее антенну. То есть снаружи в пирамиду поступала энергия, которая стимулировала выделение водорода. Она собиралась в южной шахте и выводилась наружу”, – рассказывает Данн.

Техническое предназначение, возможно, имели и некоторые пирамиды Центральной Америки. Исследования, проведённые в древнем городе Теотиуакан, показали, что здесь при строительстве сооружений применялась слюда.

По одной из версий, на пирамиды с их подземными лабиринтами была возложена ещё одна задача. Это были оборонительные системы. Нет, на вершины пирамид никто не устанавливал оружие, подобное современным ПВО. Мегалитический комплекс действовала как акустическая установка. Она могла поражать противника без единого выстрела.

Весной 1945 года во время рейса над Долиной смерти в Гималаях летчик ВВС США Джеймс Каусман был вынужден пойти на снижение: неожиданно один из двигателей самолёта почти заглох, топливо стало замерзать. Внизу экипаж самолёта увидел гигантскую белую, сияющую на солнце пирамиду. Однако раскрыть загадку не удалось: власти Китая предпочитают не проводить международных научных исследований на своей территории.

В китайской провинции Сиань были возведены сотни небольших пирамид. Обычно они четырехгранные, имеют скошенную вершину. Некоторые пирамиды уже изъедены эрозией и разрушены временем.

Получается, что древняя цивилизация обладала обширными научными знаниями. Создавала гигантские пирамиды, прокладывала многокилометровые тоннели. И наши предшественники явно могли за себя постоять.

К примеру, на Мальте, согласно официальной историографии, до начала бронзового века существовал так называемый “стерильный период”. Несколько сотен лет остров был необитаем. Переселенцы из Европы сюда ещё не добрались, а прежние хозяева острова, те, кто создали подземные комплексы, будто исчезли.

“Вероятно, когда была смена полюсов, они вынуждены были прятаться под землей”, – считает геолог Александр Соленый.

Сохранились отчёты русских путешественников 18-го столетия на Байкал. В них есть сведения о “льдистости” здешних пород и ледяных почвах. Через столетия геолого-разведывательные работы подтвердили, что на этой широте, возле Байкала, действительно сохранилась вечная мерзлота. Есть гипотеза, что Северный полюс находился чуть южнее Байкала! Поэтому фрагменты вечной мерзлоты сохранились здесь до наших дней.

За миллионы лет наша планета многое пережила. Древний мир не раз был разрушен землетрясениями, потопами, пожарам Скальные комплексы – безопасные пещеры и тоннели, конечно, не могли пустовать. Их использовали разные племена и народы. Так пещеры Каппадокии и Фракийской долины современной Турции служили убежищем для первых христиан. Древние постройки лишь в очередной раз использовали как укрытие. А созданы они, судя по находкам геологов, гораздо раньше.